https://ria.ru/20211207/podarki-1762511224.html

Эксперты по этикету назвали лучшие корпоративные подарки

Эксперты по этикету назвали лучшие корпоративные подарки - РИА Новости, 07.12.2021

Эксперты по этикету назвали лучшие корпоративные подарки

Качественный power bank, оригинальное французское шампанское, предметы из фарфора, столового серебра, а также живопись в любых ее проявлениях – это лишь малый... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T10:53

2021-12-07T10:53

2021-12-07T10:53

общество

подарок

новый год

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Качественный power bank, оригинальное французское шампанское, предметы из фарфора, столового серебра, а также живопись в любых ее проявлениях – это лишь малый список безошибочных корпоративных подарков, к которым нужно обращаться, чтобы действительно обрадовать адресата, рассказали РИА Новости опрошенные эксперты по этикету.Как отметила президент национальной ассоциации экспертов по этикету и протоколу (НАДЭП) Альбина Холгова, подарок – вещь крайне сложная, и для того, чтобы действительно угодить получателю, нужно провести очень серьезную и кропотливую работу."Существует список безошибочных подарков – это предметы фарфора, столового серебра, живописи, которой сейчас огромное количество по демократичным ценам, книги в хорошем переплете. Также это могут быть канцелярские принадлежности хорошего качества, красиво оформленные сладости", - сказала Холгова.Ювелирные украшения, как ни странно, тоже разрешены этикетом, однако существует риск не угадать, что именно нравится адресату, отметила эксперт.Она пояснила, что по правилам этикета, канцелярские принадлежности с логотипом организации вручают участникам переговоров на каком-либо мероприятии. "Лишь для того, чтобы они могли ими воспользоваться, но не в качестве подарка", - отметила Холгова."Также получателя уж точно порадует французское шампанское из региона Шампань", - подчеркнула специалист.В свою очередь, эксперт по современному этикету Татьяна Баранова рассказала, что на сегодняшний день набирают обороты тренды, направленные на экологичность: высоко ценятся усилия компании, направленные на минимизацию отходов, а также вторничное использование материалов.Кроме того, подчеркнула эксперт, отличными подарками также станут многоразовая бутылка для воды или хороший power bank, потому что они позволят уменьшить количество одноразовых товаров, что тоже является актом заботы об окружающей среде и клиентах.Также есть шанс приятно порадовать клиентов и партнеров, если в качестве корпоративного подарка вручить изделие, частично изготовленное своими руками, например, набор для приготовления новогоднего пряника, термос с возможностью вставить между стенками картинку или фотографию, футболку с приложенными оригинальными стикерами, однотонную тканевую сумку в комплекте с нестираемыми маркерами, отметила она.Помимо этого, не теряют своей актуальности и цифровые подарки: сертификаты на онлайн-обучение, онлайн-экскурсии и игры, заключила специалист.

https://ria.ru/20211207/podarki-1762488344.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211201/podarki-1761644448.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, подарок, новый год