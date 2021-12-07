Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211207/podarki-1762488344.html
Исследование показало, сколько россияне потратят на подарки к Новому году
Исследование показало, сколько россияне потратят на подарки к Новому году - РИА Новости, 07.12.2021
Исследование показало, сколько россияне потратят на подарки к Новому году
Большинство жителей России готово потратить на подарки к Новому году не более 5 тысяч рублей, мужчины предпочитают дарить сладости и гаджеты, а женщины сладости РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T07:03
2021-12-07T07:03
общество
новый год
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/03/1587511014_0:169:3072:1897_1920x0_80_0_0_8e8426d1bd2f1374c0e4324c562ce454.jpg
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Большинство жителей России готово потратить на подарки к Новому году не более 5 тысяч рублей, мужчины предпочитают дарить сладости и гаджеты, а женщины сладости и подарочные сертификаты, говорится в исследовании сервиса для размещения объявлений "Авито", которое имеется в распоряжении РИА Новости.В ходе исследования опрошено 10 тысяч россиян. "При планировании затрат на подарки большинство респондентов - 51% - ответили, что собираются потратить не более 5 тысяч рублей. Еще 23% опрошенных хотят приобрести подарки на сумму от 5 до 10 тысяч рублей, а больше 10 тысяч рублей готовы потратить 15% участников опроса", - говорится в сообщении.Мужчины более склонны к дорогим подаркам: 25% в текущем году готовы потратить 5-10 тысяч рублей. При этом 26% женщин указали, что планируют отдать на подарки 3-5 тысяч рублей.Самым популярным подарком от мужчин на Новый год будут сладости: их планируют преподнести 36% респондентов. Кроме того, российские мужчины собираются дарить гаджеты (31%), аксессуары (28%), алкоголь (26%), подарочные сертификаты (25%), одежду или обувь (19%).Женщины на Новый год также будут дарить сладости - такой вариант дали 58% опрошенных. Среди других планируемых подарков - подарочные сертификаты (36%), наборы для творчества (27%), одежда или обувь (26%), аксессуары (26%).Пожелания мужчин и женщин в части подарков также отличаются друг от друга. Женщины хотели бы, чтобы им преподнесли подарочные сертификаты (36%), одежду или обувь (26%), аксессуары (26%), а также путешествия и сладости - по 24%. Мужчины больше всего хотели бы получить гаджеты (33%), инструменты (30%), алкоголь (19%), одежду или обувь (18%), аксессуары (18%), а также игровую консоль (17%).
https://ria.ru/20211203/prosby-1761942881.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/03/1587511014_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_ee6f54d18f97eb0dc38c90f94898cf3f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, новый год
07:03 07.12.2021
 
Исследование показало, сколько россияне потратят на подарки к Новому году

Исследование "Авито" показало, сколько россияне потратят на подарки к Новому году

© Depositphotos / margo_blackДевушка с новогодним подарком
Девушка с новогодним подарком - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© Depositphotos / margo_black
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Большинство жителей России готово потратить на подарки к Новому году не более 5 тысяч рублей, мужчины предпочитают дарить сладости и гаджеты, а женщины сладости и подарочные сертификаты, говорится в исследовании сервиса для размещения объявлений "Авито", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
В ходе исследования опрошено 10 тысяч россиян. "При планировании затрат на подарки большинство респондентов - 51% - ответили, что собираются потратить не более 5 тысяч рублей. Еще 23% опрошенных хотят приобрести подарки на сумму от 5 до 10 тысяч рублей, а больше 10 тысяч рублей готовы потратить 15% участников опроса", - говорится в сообщении.
Мужчины более склонны к дорогим подаркам: 25% в текущем году готовы потратить 5-10 тысяч рублей. При этом 26% женщин указали, что планируют отдать на подарки 3-5 тысяч рублей.
Самым популярным подарком от мужчин на Новый год будут сладости: их планируют преподнести 36% респондентов. Кроме того, российские мужчины собираются дарить гаджеты (31%), аксессуары (28%), алкоголь (26%), подарочные сертификаты (25%), одежду или обувь (19%).
Женщины на Новый год также будут дарить сладости - такой вариант дали 58% опрошенных. Среди других планируемых подарков - подарочные сертификаты (36%), наборы для творчества (27%), одежда или обувь (26%), аксессуары (26%).
Пожелания мужчин и женщин в части подарков также отличаются друг от друга. Женщины хотели бы, чтобы им преподнесли подарочные сертификаты (36%), одежду или обувь (26%), аксессуары (26%), а также путешествия и сладости - по 24%. Мужчины больше всего хотели бы получить гаджеты (33%), инструменты (30%), алкоголь (19%), одежду или обувь (18%), аксессуары (18%), а также игровую консоль (17%).
Дед Мороз - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
3 декабря, 03:22
Дед Мороз рассказал, что взрослые чаще всего просят на Новый год
 
ОбществоНовый год
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:00Эксперт рассказал, что будет с рынком жилья после подорожания ипотеки
02:58Глава МИД Украины заявил, что не стоит ждать отвода российских войск
02:51В США заявили, что Китай намерен пересмотреть мировой порядок
02:39Иммунолог развеял надежду на спасительные свойства "омикрона"
02:37Экс-советник Трампа заявил, что Байден игнорирует интересы России
02:35"Король фруктов" оказался опасным для многих россиян
02:33Экс-главком НАТО заявил о необходимости предоставить военную помощь Украине
02:26В "Векторе" заявили, что коронавирусы могут прорваться из мира животных
02:18Путин заявил Байдену, что НАТО пытается освоить украинскую территорию
02:18В Минтруда рассказали, когда можно полностью получить пенсионные накопления
02:13Нуланд заявила, что Байден хочет стабильных отношений с Россией
02:11На Украине ожидают деэскалации после разговора Путина и Байдена
02:09Названы особенности питания после вакцинации
02:04В Москве задержали насильника, жертва которого выпрыгнула из окна
02:00Эксперты рассказали, какая недвижимость выиграет от новых станций БКЛ
01:56Освобожденное из-под ареста судно "Академик Иоффе" отправилось в Россию
01:49В Раде "поблагодарили" США за отсутствие санкций по "Северному потоку — 2"
01:46Нуланд заявила, что Путин решил воссоздать Советский Союз
01:40Слуцкий прокомментировал переговоры Путина и Байдена
01:37Экс-премьер рассказал, когда у Украины закончится газ
Лента новостейМолния
Эксперт рассказал, что будет с рынком жилья после подорожания ипотекиГлава МИД Украины заявил, что не стоит ждать отвода российских войскВ США заявили, что Китай намерен пересмотреть мировой порядокИммунолог развеял надежду на спасительные свойства "омикрона"Экс-советник Трампа заявил, что Байден игнорирует интересы России"Король фруктов" оказался опасным для многих россиянЭкс-главком НАТО заявил о необходимости предоставить военную помощь УкраинеВ "Векторе" заявили, что коронавирусы могут прорваться из мира животныхПутин заявил Байдену, что НАТО пытается освоить украинскую территориюВ Минтруда рассказали, когда можно полностью получить пенсионные накопленияНуланд заявила, что Байден хочет стабильных отношений с РоссиейНа Украине ожидают деэскалации после разговора Путина и БайденаНазваны особенности питания после вакцинацииВ Москве задержали насильника, жертва которого выпрыгнула из окнаЭксперты рассказали, какая недвижимость выиграет от новых станций БКЛОсвобожденное из-под ареста судно "Академик Иоффе" отправилось в РоссиюВ Раде "поблагодарили" США за отсутствие санкций по "Северному потоку — 2"Нуланд заявила, что Путин решил воссоздать Советский СоюзСлуцкий прокомментировал переговоры Путина и БайденаЭкс-премьер рассказал, когда у Украины закончится газ