https://ria.ru/20211207/podarki-1762488344.html

Исследование показало, сколько россияне потратят на подарки к Новому году

Исследование показало, сколько россияне потратят на подарки к Новому году - РИА Новости, 07.12.2021

Исследование показало, сколько россияне потратят на подарки к Новому году

Большинство жителей России готово потратить на подарки к Новому году не более 5 тысяч рублей, мужчины предпочитают дарить сладости и гаджеты, а женщины сладости РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T07:03

2021-12-07T07:03

2021-12-07T07:03

общество

новый год

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Большинство жителей России готово потратить на подарки к Новому году не более 5 тысяч рублей, мужчины предпочитают дарить сладости и гаджеты, а женщины сладости и подарочные сертификаты, говорится в исследовании сервиса для размещения объявлений "Авито", которое имеется в распоряжении РИА Новости.В ходе исследования опрошено 10 тысяч россиян. "При планировании затрат на подарки большинство респондентов - 51% - ответили, что собираются потратить не более 5 тысяч рублей. Еще 23% опрошенных хотят приобрести подарки на сумму от 5 до 10 тысяч рублей, а больше 10 тысяч рублей готовы потратить 15% участников опроса", - говорится в сообщении.Мужчины более склонны к дорогим подаркам: 25% в текущем году готовы потратить 5-10 тысяч рублей. При этом 26% женщин указали, что планируют отдать на подарки 3-5 тысяч рублей.Самым популярным подарком от мужчин на Новый год будут сладости: их планируют преподнести 36% респондентов. Кроме того, российские мужчины собираются дарить гаджеты (31%), аксессуары (28%), алкоголь (26%), подарочные сертификаты (25%), одежду или обувь (19%).Женщины на Новый год также будут дарить сладости - такой вариант дали 58% опрошенных. Среди других планируемых подарков - подарочные сертификаты (36%), наборы для творчества (27%), одежда или обувь (26%), аксессуары (26%).Пожелания мужчин и женщин в части подарков также отличаются друг от друга. Женщины хотели бы, чтобы им преподнесли подарочные сертификаты (36%), одежду или обувь (26%), аксессуары (26%), а также путешествия и сладости - по 24%. Мужчины больше всего хотели бы получить гаджеты (33%), инструменты (30%), алкоголь (19%), одежду или обувь (18%), аксессуары (18%), а также игровую консоль (17%).

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общество, новый год