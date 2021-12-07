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Исследование показало, что в России выросла доля нелегального пива
Исследование показало, что в России выросла доля нелегального пива - РИА Новости, 07.12.2021
Исследование показало, что в России выросла доля нелегального пива
Доля нелегальной продукции на рынке пива в России в первом полугодии 2021 года увеличилась до 14% после минимального за последнее десятилетие уровня в 5,2%,... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T01:07
2021-12-07T01:07
экономика
высшая школа экономики (вшэ)
россия
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Доля нелегальной продукции на рынке пива в России в первом полугодии 2021 года увеличилась до 14% после минимального за последнее десятилетие уровня в 5,2%, достигнутого в прошлом году, говорится в исследовании Высшей школы экономики, которое имеется в распоряжении РИА Новости."В 2020 году доля нелегального оборота на рынке пива снизилась до минимальных за последнее десятилетие 5,2% (1,7% в первом полугодии - ред.). Сокращение продаж нелегальной продукции было связано с действовавшими на протяжении большей части года противоэпидемическими ограничениями, заметно затруднившими как производство, так и ввоз нелегальной продукции. Однако уже в первом полугодии 2021 года объем нелегальной продукции вырос до 14%", - говорится в исследовании.Под нелегальным оборотом понимается производство, импорт и продажи пива, произведенного и ввезенного с нарушением налогового или таможенного законодательства (в том числе - в части уплаты акциза на пиво), а также произведенного и импортированного с нарушением закона о защите авторских прав (контрафакт) и требований к пищевой безопасности (фальсификат).Общий нелегальный оборот пива (разница между объемом конечных продаж и доступными легальными ресурсами) в первом полугодии текущего года оценивается исследователями в 920 миллионов литров против 95 миллионов литров в январе-июне 2020 года. Кратный рост нелегального оборота в текущем году объясняется эффектом низкой базы.Так, на первую половину прошлого года пришлись строгие противоэпидемические ограничения - на этом фоне, согласно оценкам исследования, в январе-июне 2020 года нелегальное производство пива в России составило 51 миллион литров против 300 миллионов во втором полугодии прошлого года (и против 638 миллионов литров в январе-июне 2021 года), нелегальный импорт - 44 миллиона литров против 226 миллионов литров в июле-декабре 2020 года (и против 282 миллионов литров в январе-июне текущего года)."Как показывают оценки НИУ ВШЭ, прямые потери от неуплаты налогов и акциза на пиво недобросовестными участниками рынка в 2015-2019 годах составляли 15-32 миллиарда рублей в год. В 2020 году потери снизились до 11 миллиардов рублей, в основном, из-за сокращения объемов нелегальной продукции на фоне действовавших во втором и третьем кварталах 2020 года противоэпидемических ограничений, затруднявших производство и ввоз такого пива", - отмечается в документе."Однако уже в первом полугодии 2021 года доля нелегальной продукции на рынке выросла до 14%, что может привести к увеличению потерь бюджета до 30 миллиардов рублей в год, в том числе из-за недобора платежей по акцизу на пиво - 26-27 миллиардов рублей", - добавляется в исследовании. По оценке его авторов, в структуре нелегального оборота преобладает "черный сектор": производители не уплачивают налоги и сборы, не сдают статистическую отчетность.
https://ria.ru/20211203/pivo-1762018944.html
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экономика, высшая школа экономики (вшэ), россия
01:07 07.12.2021
 
Исследование показало, что в России выросла доля нелегального пива

Исследование ВШЭ показало, что в России выросла доля нелегального пива

© Pixabay / Peter KraayvangerПиво разных сортов
Пиво разных сортов - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© Pixabay / Peter Kraayvanger
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Доля нелегальной продукции на рынке пива в России в первом полугодии 2021 года увеличилась до 14% после минимального за последнее десятилетие уровня в 5,2%, достигнутого в прошлом году, говорится в исследовании Высшей школы экономики, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"В 2020 году доля нелегального оборота на рынке пива снизилась до минимальных за последнее десятилетие 5,2% (1,7% в первом полугодии - ред.). Сокращение продаж нелегальной продукции было связано с действовавшими на протяжении большей части года противоэпидемическими ограничениями, заметно затруднившими как производство, так и ввоз нелегальной продукции. Однако уже в первом полугодии 2021 года объем нелегальной продукции вырос до 14%", - говорится в исследовании.
Под нелегальным оборотом понимается производство, импорт и продажи пива, произведенного и ввезенного с нарушением налогового или таможенного законодательства (в том числе - в части уплаты акциза на пиво), а также произведенного и импортированного с нарушением закона о защите авторских прав (контрафакт) и требований к пищевой безопасности (фальсификат).
Общий нелегальный оборот пива (разница между объемом конечных продаж и доступными легальными ресурсами) в первом полугодии текущего года оценивается исследователями в 920 миллионов литров против 95 миллионов литров в январе-июне 2020 года. Кратный рост нелегального оборота в текущем году объясняется эффектом низкой базы.
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Так, на первую половину прошлого года пришлись строгие противоэпидемические ограничения - на этом фоне, согласно оценкам исследования, в январе-июне 2020 года нелегальное производство пива в России составило 51 миллион литров против 300 миллионов во втором полугодии прошлого года (и против 638 миллионов литров в январе-июне 2021 года), нелегальный импорт - 44 миллиона литров против 226 миллионов литров в июле-декабре 2020 года (и против 282 миллионов литров в январе-июне текущего года).
"Как показывают оценки НИУ ВШЭ, прямые потери от неуплаты налогов и акциза на пиво недобросовестными участниками рынка в 2015-2019 годах составляли 15-32 миллиарда рублей в год. В 2020 году потери снизились до 11 миллиардов рублей, в основном, из-за сокращения объемов нелегальной продукции на фоне действовавших во втором и третьем кварталах 2020 года противоэпидемических ограничений, затруднявших производство и ввоз такого пива", - отмечается в документе.
"Однако уже в первом полугодии 2021 года доля нелегальной продукции на рынке выросла до 14%, что может привести к увеличению потерь бюджета до 30 миллиардов рублей в год, в том числе из-за недобора платежей по акцизу на пиво - 26-27 миллиардов рублей", - добавляется в исследовании. По оценке его авторов, в структуре нелегального оборота преобладает "черный сектор": производители не уплачивают налоги и сборы, не сдают статистическую отчетность.
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ЭкономикаВысшая школа экономики (ВШЭ)Россия
 
 
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