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Путин и Байден проводят переговоры по видеосвязи
Путин и Байден проводят переговоры по видеосвязи - РИА Новости, 07.12.2021
Путин и Байден проводят переговоры по видеосвязи
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден начали переговоры по видеосвязи, которые проходят тет-а-тет. РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T18:09
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сша
россия
в мире
владимир путин
джо байден
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден начали переговоры по видеосвязи, которые проходят тет-а-тет.Ожидается, что они обсудят самый широкий круг вопросов, в том числе напряженность вокруг Украины, продвижение НАТО на восток и инициативу российского лидера о гарантиях безопасности.В начале саммита Путин с улыбкой поприветствовал Байдена. Тот, в свою очередь, заявил российскому коллеге, что рад его видеть, и выразил сожаление, что не получилось увидеться лично.Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле не ожидают никаких прорывов от этой беседы. По его словам, это рабочий разговор в очень сложный период, когда эскалация напряженности в Европе зашкаливает, что требует личного обсуждения на высшем уровне.Представитель главы государства добавил, что в преддверии переговоров в СМИ публиковали большое количество "уток" и вбросов. Песков подчеркнул, что Путин будет говорить с Байденом не на эмоциях, а исходя из национальных интересов, намерен донести свои озабоченности до американского партнера, выслушать его и дать им разъяснения.Кроме того, помощник Путина Юрий Ушаков отмечал, что в повестку могут включить ситуацию в Афганистане, Иране и Ливии. Разговор предстоит "достаточно обстоятельный", при этом пока никакие совместные заявления по его итогам не запланированы.Общение пройдет на фоне обострения противоречий: Запад обвиняет Москву в планировании "вторжения" на Украину и обсуждает возможность введения новых санкций. В России все претензии отвергают.
https://ria.ru/20211207/bayden-1762535066.html
https://ria.ru/20211207/summit-1762425741.html
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Первые кадры онлайн-саммита Путина и Байдена
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден начали переговоры по видеосвязи, они проходят тет-а-тет.
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сша, россия, в мире, владимир путин, джо байден
18:09 07.12.2021 (обновлено: 19:00 07.12.2021)
 
Путин и Байден проводят переговоры по видеосвязи

Президенты России и США Путин и Байден начали переговоры по видеосвязи

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден начали переговоры по видеосвязи, которые проходят тет-а-тет.
Ожидается, что они обсудят самый широкий круг вопросов, в том числе напряженность вокруг Украины, продвижение НАТО на восток и инициативу российского лидера о гарантиях безопасности.
В начале саммита Путин с улыбкой поприветствовал Байдена. Тот, в свою очередь, заявил российскому коллеге, что рад его видеть, и выразил сожаление, что не получилось увидеться лично.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле не ожидают никаких прорывов от этой беседы. По его словам, это рабочий разговор в очень сложный период, когда эскалация напряженности в Европе зашкаливает, что требует личного обсуждения на высшем уровне.
Президент США Джо Байден во время итоговой пресс-конференции по итогам работы саммита Группы двадцати в Риме - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
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Представитель главы государства добавил, что в преддверии переговоров в СМИ публиковали большое количество "уток" и вбросов. Песков подчеркнул, что Путин будет говорить с Байденом не на эмоциях, а исходя из национальных интересов, намерен донести свои озабоченности до американского партнера, выслушать его и дать им разъяснения.
Кроме того, помощник Путина Юрий Ушаков отмечал, что в повестку могут включить ситуацию в Афганистане, Иране и Ливии. Разговор предстоит "достаточно обстоятельный", при этом пока никакие совместные заявления по его итогам не запланированы.
Общение пройдет на фоне обострения противоречий: Запад обвиняет Москву в планировании "вторжения" на Украину и обсуждает возможность введения новых санкций. В России все претензии отвергают.
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СШАРоссияВ миреВладимир ПутинДжо Байден
 
 
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