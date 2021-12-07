https://ria.ru/20211207/peregovory-1762547882.html

В Кремле назвали цель переговоров Путина и Байдена

В Кремле назвали цель переговоров Путина и Байдена - РИА Новости, 07.12.2021

В Кремле назвали цель переговоров Путина и Байдена

Несмотря на негативный фон с американской стороны, Москва нацелена на диалог, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T13:21

2021-12-07T13:21

2021-12-07T14:53

в мире

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Несмотря на негативный фон с американской стороны, Москва нацелена на диалог, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."На этом основывается дипломатическое мировоззрение президента Путина. Он готов к разговору, но разговор должен быть взаимоуважительным и в разговоре партнеры все-таки должны учитывать интересы и озабоченности друг друга", — сказал он журналистам.При этом представитель Кремля отметил, что российский лидер общается "не на эмоциях, а исходя из национальных интересов"."Такое количество уток публикуется в СМИ, вбросов и так далее. Мы в целом видим, что напряженность возрастает в риторике, но все-таки мы призываем здесь трезвость ума сохранять", — добавил Песков. В Москве не ждут никаких прорывов, а относятся к предстоящему мероприятию как к рабочему разговору в сложный период. "Эскалация напряженности в Европе зашкаливает, она экстраординарная, и, конечно, это требует личного обсуждения на высшем уровне", — объяснил пресс-секретарь.И тем не менее лидеры настроены на улучшение ситуации."Очевидно, что если два президента идут на разговор, они все-таки нацелены на обсуждение вопросов, а не имеют в виду заводить дело в тупик. Что касается российской стороны, неоднократно Путин говорил, что мы ищем хороших, предсказуемых отношений с Соединенными Штатами", — подчеркнул Песков.Переговоры Байдена и Путина пройдут сегодня около 18:00. Прямой эфир не запланирован, однако журналистам покажут первые кадры онлайн-встречи глав государств. Среди основных тем — двусторонние отношения, напряженность вокруг Украины, продвижение НАТО к границам России и инициатива российского лидера о гарантиях безопасности.Помощник Путина Юрий Ушаков отмечал, что в повестку могут включить ситуацию в Афганистане, Иране и Ливии. Разговор предстоит "достаточно обстоятельный", при этом пока никакие совместные заявления по его итогам не запланированы.Общение пройдет на фоне обострения противоречий: Запад обвиняет Москву в планировании "вторжения" на Украину и обсуждает возможность введения новых санкций. В России все претензии отвергают.

https://ria.ru/20211207/tramp-1762501578.html

https://ria.ru/20211207/bayden-1762535066.html

https://ria.ru/20211207/peregovory-1762545989.html

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в мире, владимир путин, джо байден, сша, москва, дмитрий песков, россия