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В Кремле назвали цель переговоров Путина и Байдена
В Кремле назвали цель переговоров Путина и Байдена - РИА Новости, 07.12.2021
В Кремле назвали цель переговоров Путина и Байдена
Несмотря на негативный фон с американской стороны, Москва нацелена на диалог, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T13:21
2021-12-07T14:53
в мире
владимир путин
джо байден
сша
москва
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Несмотря на негативный фон с американской стороны, Москва нацелена на диалог, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."На этом основывается дипломатическое мировоззрение президента Путина. Он готов к разговору, но разговор должен быть взаимоуважительным и в разговоре партнеры все-таки должны учитывать интересы и озабоченности друг друга", — сказал он журналистам.При этом представитель Кремля отметил, что российский лидер общается "не на эмоциях, а исходя из национальных интересов"."Такое количество уток публикуется в СМИ, вбросов и так далее. Мы в целом видим, что напряженность возрастает в риторике, но все-таки мы призываем здесь трезвость ума сохранять", — добавил Песков. В Москве не ждут никаких прорывов, а относятся к предстоящему мероприятию как к рабочему разговору в сложный период. "Эскалация напряженности в Европе зашкаливает, она экстраординарная, и, конечно, это требует личного обсуждения на высшем уровне", — объяснил пресс-секретарь.И тем не менее лидеры настроены на улучшение ситуации."Очевидно, что если два президента идут на разговор, они все-таки нацелены на обсуждение вопросов, а не имеют в виду заводить дело в тупик. Что касается российской стороны, неоднократно Путин говорил, что мы ищем хороших, предсказуемых отношений с Соединенными Штатами", — подчеркнул Песков.Переговоры Байдена и Путина пройдут сегодня около 18:00. Прямой эфир не запланирован, однако журналистам покажут первые кадры онлайн-встречи глав государств. Среди основных тем — двусторонние отношения, напряженность вокруг Украины, продвижение НАТО к границам России и инициатива российского лидера о гарантиях безопасности.Помощник Путина Юрий Ушаков отмечал, что в повестку могут включить ситуацию в Афганистане, Иране и Ливии. Разговор предстоит "достаточно обстоятельный", при этом пока никакие совместные заявления по его итогам не запланированы.Общение пройдет на фоне обострения противоречий: Запад обвиняет Москву в планировании "вторжения" на Украину и обсуждает возможность введения новых санкций. В России все претензии отвергают.
https://ria.ru/20211207/tramp-1762501578.html
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в мире, владимир путин, джо байден, сша, москва, дмитрий песков, россия
13:21 07.12.2021 (обновлено: 14:53 07.12.2021)
 
В Кремле назвали цель переговоров Путина и Байдена

Пресс-секретарь президента Песков назвал цель переговоров Путина и Байдена

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Несмотря на негативный фон с американской стороны, Москва нацелена на диалог, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"На этом основывается дипломатическое мировоззрение президента Путина. Он готов к разговору, но разговор должен быть взаимоуважительным и в разговоре партнеры все-таки должны учитывать интересы и озабоченности друг друга", — сказал он журналистам.
При этом представитель Кремля отметил, что российский лидер общается "не на эмоциях, а исходя из национальных интересов".
"Такое количество уток публикуется в СМИ, вбросов и так далее. Мы в целом видим, что напряженность возрастает в риторике, но все-таки мы призываем здесь трезвость ума сохранять", — добавил Песков.
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В Москве не ждут никаких прорывов, а относятся к предстоящему мероприятию как к рабочему разговору в сложный период.
"Эскалация напряженности в Европе зашкаливает, она экстраординарная, и, конечно, это требует личного обсуждения на высшем уровне", — объяснил пресс-секретарь.
И тем не менее лидеры настроены на улучшение ситуации.
"Очевидно, что если два президента идут на разговор, они все-таки нацелены на обсуждение вопросов, а не имеют в виду заводить дело в тупик. Что касается российской стороны, неоднократно Путин говорил, что мы ищем хороших, предсказуемых отношений с Соединенными Штатами", — подчеркнул Песков.
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Переговоры Байдена и Путина пройдут сегодня около 18:00. Прямой эфир не запланирован, однако журналистам покажут первые кадры онлайн-встречи глав государств. Среди основных тем — двусторонние отношения, напряженность вокруг Украины, продвижение НАТО к границам России и инициатива российского лидера о гарантиях безопасности.
Помощник Путина Юрий Ушаков отмечал, что в повестку могут включить ситуацию в Афганистане, Иране и Ливии. Разговор предстоит "достаточно обстоятельный", при этом пока никакие совместные заявления по его итогам не запланированы.
Общение пройдет на фоне обострения противоречий: Запад обвиняет Москву в планировании "вторжения" на Украину и обсуждает возможность введения новых санкций. В России все претензии отвергают.
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