https://ria.ru/20211207/peregovory-1762545989.html

Песков призвал не ждать прорывов от переговоров Путина и Байдена

Песков призвал не ждать прорывов от переговоров Путина и Байдена - РИА Новости, 07.12.2021

Песков призвал не ждать прорывов от переговоров Путина и Байдена

В Кремле не ожидают никаких прорывов от переговоров Владимира Путина и Джо Байдена, это рабочий разговор в сложный период, сообщил пресс-секретарь президента РФ РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T13:16

2021-12-07T13:16

2021-12-07T13:35

россия

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владимир путин

дмитрий песков

джо байден

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. В Кремле не ожидают никаких прорывов от переговоров Владимира Путина и Джо Байдена, это рабочий разговор в сложный период, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Не нужно ждать никаких прорывов от этого разговора. Это рабочий разговор в очень сложный период, который осуществляется", - сказал Песков, отвечая на вопрос, что можно считать успехом этого саммита и что Россия будет считать положительным результатом.

https://ria.ru/20211207/peregovory-1762547882.html

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россия, в мире, сша, европа, владимир путин, дмитрий песков, джо байден