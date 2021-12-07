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Песков призвал не ждать прорывов от переговоров Путина и Байдена
Песков призвал не ждать прорывов от переговоров Путина и Байдена - РИА Новости, 07.12.2021
Песков призвал не ждать прорывов от переговоров Путина и Байдена
В Кремле не ожидают никаких прорывов от переговоров Владимира Путина и Джо Байдена, это рабочий разговор в сложный период, сообщил пресс-секретарь президента РФ РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T13:16
2021-12-07T13:16
2021-12-07T13:35
россия
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дмитрий песков
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. В Кремле не ожидают никаких прорывов от переговоров Владимира Путина и Джо Байдена, это рабочий разговор в сложный период, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Не нужно ждать никаких прорывов от этого разговора. Это рабочий разговор в очень сложный период, который осуществляется", - сказал Песков, отвечая на вопрос, что можно считать успехом этого саммита и что Россия будет считать положительным результатом.
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россия, в мире, сша, европа, владимир путин, дмитрий песков, джо байден
13:16 07.12.2021 (обновлено: 13:35 07.12.2021)
Песков призвал не ждать прорывов от переговоров Путина и Байдена
Песков: в Кремле не ожидают никаких прорывов от переговоров Путина и Байдена