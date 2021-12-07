https://ria.ru/20211207/pedofil-1762516585.html
Камчатский педофил, надругавшийся над дочерью и ее подругой, получил 20 лет
Камчатский педофил, надругавшийся над дочерью и ее подругой, получил 20 лет - РИА Новости, 07.12.2021
Камчатский педофил, надругавшийся над дочерью и ее подругой, получил 20 лет
Житель Петропавловска-Камчатского, который в 2020 году несколько раз надругался над 8-летней дочкой и ее 6-летней подружкой, приговорен к 20 годам колонии,... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T11:22
2021-12-07T11:22
2021-12-07T11:22
происшествия
петропавловск-камчатский
камчатский край
следственный комитет россии (ск рф)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754207477_0:149:3072:1877_1920x0_80_0_0_105aa45a8a24cc474020b1b18f595e4b.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 дек - РИА Новости. Житель Петропавловска-Камчатского, который в 2020 году несколько раз надругался над 8-летней дочкой и ее 6-летней подружкой, приговорен к 20 годам колонии, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Камчатскому краю."Установлено, что обвиняемый в течение 2020 года неоднократно совершал в отношении своей 8-летней дочери и ее 6-летней подружки насильственные действия сексуального характера, а также с участием потерпевших изготовил порнографические материалы. Приговором Петропавловск-Камчатского городского суда обвиняемый признан виновным, и ему назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 2 года", — говорится в сообщении управления.В ведомстве уточнили, что в деле 40-летнего мужчины 11 эпизодов насильственных действий сексуального характера и 8 эпизодов использования детей для изготовления порнографических материалов.
https://ria.ru/20211020/pedofiliya-1755430167.html
петропавловск-камчатский
камчатский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754207477_29:0:2760:2048_1920x0_80_0_0_959966d5622ae81979b3a355d444dad4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, петропавловск-камчатский, камчатский край, следственный комитет россии (ск рф), россия
Камчатский педофил, надругавшийся над дочерью и ее подругой, получил 20 лет
Житель Камчатки, надругавшийся над маленькой дочерью и ее подружкой, получил 20 лет