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Камчатский педофил, надругавшийся над дочерью и ее подругой, получил 20 лет
Камчатский педофил, надругавшийся над дочерью и ее подругой, получил 20 лет - РИА Новости, 07.12.2021
Камчатский педофил, надругавшийся над дочерью и ее подругой, получил 20 лет
Житель Петропавловска-Камчатского, который в 2020 году несколько раз надругался над 8-летней дочкой и ее 6-летней подружкой, приговорен к 20 годам колонии,... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T11:22
2021-12-07T11:22
происшествия
петропавловск-камчатский
камчатский край
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 дек - РИА Новости. Житель Петропавловска-Камчатского, который в 2020 году несколько раз надругался над 8-летней дочкой и ее 6-летней подружкой, приговорен к 20 годам колонии, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Камчатскому краю."Установлено, что обвиняемый в течение 2020 года неоднократно совершал в отношении своей 8-летней дочери и ее 6-летней подружки насильственные действия сексуального характера, а также с участием потерпевших изготовил порнографические материалы. Приговором Петропавловск-Камчатского городского суда обвиняемый признан виновным, и ему назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 2 года", — говорится в сообщении управления.В ведомстве уточнили, что в деле 40-летнего мужчины 11 эпизодов насильственных действий сексуального характера и 8 эпизодов использования детей для изготовления порнографических материалов.
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происшествия, петропавловск-камчатский, камчатский край, следственный комитет россии (ск рф), россия
11:22 07.12.2021
 
Камчатский педофил, надругавшийся над дочерью и ее подругой, получил 20 лет

Житель Камчатки, надругавшийся над маленькой дочерью и ее подружкой, получил 20 лет

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 дек - РИА Новости. Житель Петропавловска-Камчатского, который в 2020 году несколько раз надругался над 8-летней дочкой и ее 6-летней подружкой, приговорен к 20 годам колонии, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Камчатскому краю.
"Установлено, что обвиняемый в течение 2020 года неоднократно совершал в отношении своей 8-летней дочери и ее 6-летней подружки насильственные действия сексуального характера, а также с участием потерпевших изготовил порнографические материалы. Приговором Петропавловск-Камчатского городского суда обвиняемый признан виновным, и ему назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 2 года", — говорится в сообщении управления.
В ведомстве уточнили, что в деле 40-летнего мужчины 11 эпизодов насильственных действий сексуального характера и 8 эпизодов использования детей для изготовления порнографических материалов.
Здание правительства РФ - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
20 октября, 16:09
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ПроисшествияПетропавловск-КамчатскийКамчатский крайСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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