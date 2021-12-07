https://ria.ru/20211207/pedofil-1762516585.html

Камчатский педофил, надругавшийся над дочерью и ее подругой, получил 20 лет

Камчатский педофил, надругавшийся над дочерью и ее подругой, получил 20 лет - РИА Новости, 07.12.2021

Камчатский педофил, надругавшийся над дочерью и ее подругой, получил 20 лет

Житель Петропавловска-Камчатского, который в 2020 году несколько раз надругался над 8-летней дочкой и ее 6-летней подружкой, приговорен к 20 годам колонии,... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T11:22

2021-12-07T11:22

2021-12-07T11:22

происшествия

петропавловск-камчатский

камчатский край

следственный комитет россии (ск рф)

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 дек - РИА Новости. Житель Петропавловска-Камчатского, который в 2020 году несколько раз надругался над 8-летней дочкой и ее 6-летней подружкой, приговорен к 20 годам колонии, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Камчатскому краю."Установлено, что обвиняемый в течение 2020 года неоднократно совершал в отношении своей 8-летней дочери и ее 6-летней подружки насильственные действия сексуального характера, а также с участием потерпевших изготовил порнографические материалы. Приговором Петропавловск-Камчатского городского суда обвиняемый признан виновным, и ему назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 2 года", — говорится в сообщении управления.В ведомстве уточнили, что в деле 40-летнего мужчины 11 эпизодов насильственных действий сексуального характера и 8 эпизодов использования детей для изготовления порнографических материалов.

https://ria.ru/20211020/pedofiliya-1755430167.html

петропавловск-камчатский

камчатский край

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происшествия, петропавловск-камчатский, камчатский край, следственный комитет россии (ск рф), россия