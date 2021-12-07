https://ria.ru/20211207/patrulirovanie-1762534812.html

Российские и белорусские истребители выполнили патрулирование вдоль границ

Российские и белорусские истребители выполнили патрулирование вдоль границ - РИА Новости, 07.12.2021

Российские и белорусские истребители выполнили патрулирование вдоль границ

Белоруссия и РФ выполнили очередное патрулирование вдоль границ Союзного государства, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны республики. РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T12:36

2021-12-07T12:36

2021-12-07T13:15

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МИНСК, 7 дек - РИА Новости. Белоруссия и РФ выполнили очередное патрулирование вдоль границ Союзного государства, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны республики."Продолжается выполнение задач по совместному патрулированию воздушного пространства вдоль государственной границы Республики Беларусь. Белорусские и российские авиаторы сегодня в очередной раз продемонстрировали свое высокое мастерство и способность совместно выполнять поставленные задачи", - сообщили в ведомстве в Telegram-канале.Ранее оборонное ведомство Белоруссии сообщало, что принято решение о наращивании состава дежурных сил по ПВО и совместном патрулировании государственной границы в воздушном пространстве авиацией ВВС и войск ПВО вооруженных сил Белоруссии и ВКС Российской Федерации. Пояснялось, что решение принято "в связи с участившимися случаями полетов различных видов авиации вблизи государственной границы Республики Беларусь и в интересах предотвращения нарушения государственной границы в воздушном пространстве".Также минобороны Белоруссии отмечало рост военной активности в соседних со страной государствах ЕС. В частности, Польша увеличила число силовиков на фоне появления на белорусско-польской стихийного 2-тысячного лагеря ближневосточных беженцев. Министерство обороны Белоруссии заявило, что решение Польши о сосредоточении 23 тысяч военнослужащих, танков, средств ПВО и другого тяжелого вооружения у границы с Белоруссией нельзя назвать адекватной реакцией на миграционный кризис. В ведомстве заявили, что это больше напоминает создание ударных группировок войск.Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что наращивание сил НАТО у границ республики и усиление военной составляющей Польши можно расценить как "комплекс мероприятий подготовки к войне". По его словам, создается впечатление, что Польша хочет развязать конфликт, втянув в него ЕС.

https://ria.ru/20211202/kuleba-1761933704.html

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Кадры совместного патрулирования границы белорусскими и российскими истребителями Российские и белорусские истребители выполнили очередное патрулирование вдоль границ Белоруссии 2021-12-07T12:36 true PT0M07S

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белоруссия, в мире, безопасность, министерство обороны белоруссии, воздушно-космические силы россии, россия