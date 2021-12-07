https://ria.ru/20211207/pandemiya-1762615042.html

Пандемия в человеческой популяции заканчивается, считает иммунолог

Пандемия в человеческой популяции заканчивается, считает иммунолог - РИА Новости, 07.12.2021

Пандемия в человеческой популяции заканчивается, считает иммунолог

Пандемия коронавируса в человеческой популяции заканчивается, он ищет нового "хозяина" - животное, рассказал РИА Новости доктор медицинских наук,... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T17:34

2021-12-07T17:34

2021-12-07T17:52

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владислав жемчугов

омикрон-штамм коронавируса

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Пандемия коронавируса в человеческой популяции заканчивается, он ищет нового "хозяина" - животное, рассказал РИА Новости доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов."Он ищет в природе новых хозяев. Если найдет новое животное, которое будет его не убивать, там и останется, будет новая природно-очаговая инфекция", - пояснил эксперт."Да, это правда", - сказал он, отвечая на вопрос о том, можно ли сказать, что в человеческой популяции пандемия подходит к концу. Однако конкретные сроки окончания пандемии, по словам эксперта, будут зависеть от создания планетарной иммунной прослойки более 70%. Жемчугов отметил, что ВОЗ нужно "взять в руки руль и вакцинировать тех, кто наименее вакцинирован"."Когда их станет больше 70-80% (вакцинированных и переболевших - ред.), вирус должен найти свое новое убежище - это вот каких-то животных в природе", - добавил он.

https://ria.ru/20211206/omikron-1762455551.html

https://ria.ru/20211118/koronavirus-1759576384.html

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коронавирус covid-19, общество, воз, здоровье - общество, коронавирус в россии, владислав жемчугов, омикрон-штамм коронавируса