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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211207/pandemiya-1762615042.html
Пандемия в человеческой популяции заканчивается, считает иммунолог
Пандемия в человеческой популяции заканчивается, считает иммунолог - РИА Новости, 07.12.2021
Пандемия в человеческой популяции заканчивается, считает иммунолог
Пандемия коронавируса в человеческой популяции заканчивается, он ищет нового "хозяина" - животное, рассказал РИА Новости доктор медицинских наук,... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T17:34
2021-12-07T17:52
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
общество
воз
здоровье - общество
коронавирус в россии
владислав жемчугов
омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Пандемия коронавируса в человеческой популяции заканчивается, он ищет нового "хозяина" - животное, рассказал РИА Новости доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов."Он ищет в природе новых хозяев. Если найдет новое животное, которое будет его не убивать, там и останется, будет новая природно-очаговая инфекция", - пояснил эксперт."Да, это правда", - сказал он, отвечая на вопрос о том, можно ли сказать, что в человеческой популяции пандемия подходит к концу. Однако конкретные сроки окончания пандемии, по словам эксперта, будут зависеть от создания планетарной иммунной прослойки более 70%. Жемчугов отметил, что ВОЗ нужно "взять в руки руль и вакцинировать тех, кто наименее вакцинирован"."Когда их станет больше 70-80% (вакцинированных и переболевших - ред.), вирус должен найти свое новое убежище - это вот каких-то животных в природе", - добавил он.
https://ria.ru/20211206/omikron-1762455551.html
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коронавирус covid-19, общество, воз, здоровье - общество, коронавирус в россии, владислав жемчугов, омикрон-штамм коронавируса
17:34 07.12.2021 (обновлено: 17:52 07.12.2021)
 
Пандемия в человеческой популяции заканчивается, считает иммунолог

Иммунолог Жемчугов: пандемия коронавируса в человеческой популяции заканчивается

© Depositphotos / ralwelКоронавирус
Коронавирус - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© Depositphotos / ralwel
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Пандемия коронавируса в человеческой популяции заканчивается, он ищет нового "хозяина" - животное, рассказал РИА Новости доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.
"Он ищет в природе новых хозяев. Если найдет новое животное, которое будет его не убивать, там и останется, будет новая природно-очаговая инфекция", - пояснил эксперт.
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"Да, это правда", - сказал он, отвечая на вопрос о том, можно ли сказать, что в человеческой популяции пандемия подходит к концу. Однако конкретные сроки окончания пандемии, по словам эксперта, будут зависеть от создания планетарной иммунной прослойки более 70%. Жемчугов отметил, что ВОЗ нужно "взять в руки руль и вакцинировать тех, кто наименее вакцинирован".
"Когда их станет больше 70-80% (вакцинированных и переболевших - ред.), вирус должен найти свое новое убежище - это вот каких-то животных в природе", - добавил он.
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