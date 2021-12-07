https://ria.ru/20211207/paltsy-1762479831.html

Почему руки начинают синеть

Хирург рассказала, что делать с "синюшными" руками - РИА Новости, 07.12.2021

Почему руки начинают синеть

С наступлением зимы некоторые россияне начинают замечать, что их руки на морозе синеют, а не краснеют. Что делать, если появляется такая необычная реакция на... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T02:08

2021-12-07T02:08

2021-12-07T02:08

общество

зима (время года)

здоровье - общество

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. С наступлением зимы некоторые россияне начинают замечать, что их руки на морозе синеют, а не краснеют. Что делать, если появляется такая необычная реакция на холод, объяснила в интервью радио Sputnik сердечно-сосудистый хирург Анастасия Акулова.Если пальцы на морозе становятся красными, а в тепле вновь приобретают свой обычный цвет, то это нормально, отметила сердечно-сосудистый хирург, заведующий отделением сосудистой хирургии ЦКБ "РЖД-Медицина" Анастасия Акулова. А если руки бледнеют или даже синеют, то это симптом, свидетельствующий о возможном нарушении кровообращения, сказала она.Она посоветовала, как действовать человеку, у которого руки на холоде становятся "синюшными"."Надо попробовать устранить провоцирующие факторы, например, переохлаждение или курение (при выкуривании сигареты происходит спазм сосудов, – ред.). Еще надо записаться на ультразвуковую диагностику и проверить сосуды, то есть посмотреть, нет ли нарушения кровообращения. Затем уже надо консультироваться с ревматологом и исключать системные заболевания ", – сказала Анастасия Акулова в интервью радио Sputnik.

https://ria.ru/20211119/zhirnost-1759729364.html

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общество, зима (время года), здоровье - общество