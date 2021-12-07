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Почему руки начинают синеть
Хирург рассказала, что делать с "синюшными" руками - РИА Новости, 07.12.2021
Почему руки начинают синеть
С наступлением зимы некоторые россияне начинают замечать, что их руки на морозе синеют, а не краснеют. Что делать, если появляется такая необычная реакция на... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T02:08
2021-12-07T02:08
общество
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. С наступлением зимы некоторые россияне начинают замечать, что их руки на морозе синеют, а не краснеют. Что делать, если появляется такая необычная реакция на холод, объяснила в интервью радио Sputnik сердечно-сосудистый хирург Анастасия Акулова.Если пальцы на морозе становятся красными, а в тепле вновь приобретают свой обычный цвет, то это нормально, отметила сердечно-сосудистый хирург, заведующий отделением сосудистой хирургии ЦКБ "РЖД-Медицина" Анастасия Акулова. А если руки бледнеют или даже синеют, то это симптом, свидетельствующий о возможном нарушении кровообращения, сказала она.Она посоветовала, как действовать человеку, у которого руки на холоде становятся "синюшными"."Надо попробовать устранить провоцирующие факторы, например, переохлаждение или курение (при выкуривании сигареты происходит спазм сосудов, – ред.). Еще надо записаться на ультразвуковую диагностику и проверить сосуды, то есть посмотреть, нет ли нарушения кровообращения. Затем уже надо консультироваться с ревматологом и исключать системные заболевания ", – сказала Анастасия Акулова в интервью радио Sputnik.
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общество, зима (время года), здоровье - общество
02:08 07.12.2021
 
Хирург рассказала, что делать с "синюшными" руками

Хирург Акулова предупредила о проблемах с кровообращением при посинении рук на морозе

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкРуки над батареей
Руки над батареей - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. С наступлением зимы некоторые россияне начинают замечать, что их руки на морозе синеют, а не краснеют. Что делать, если появляется такая необычная реакция на холод, объяснила в интервью радио Sputnik сердечно-сосудистый хирург Анастасия Акулова.
Если пальцы на морозе становятся красными, а в тепле вновь приобретают свой обычный цвет, то это нормально, отметила сердечно-сосудистый хирург, заведующий отделением сосудистой хирургии ЦКБ "РЖД-Медицина" Анастасия Акулова. А если руки бледнеют или даже синеют, то это симптом, свидетельствующий о возможном нарушении кровообращения, сказала она.
"Если есть боль, а пальцы бледные или даже становятся "синюшными", то стоит задуматься. Обычно изменение цвета происходит на втором и четвертом пальце. Как правило, пальцы белеют, а потом синеют симметрично, то есть на двух руках", – добавила Акулова.
Она посоветовала, как действовать человеку, у которого руки на холоде становятся "синюшными".
"Надо попробовать устранить провоцирующие факторы, например, переохлаждение или курение (при выкуривании сигареты происходит спазм сосудов, – ред.). Еще надо записаться на ультразвуковую диагностику и проверить сосуды, то есть посмотреть, нет ли нарушения кровообращения. Затем уже надо консультироваться с ревматологом и исключать системные заболевания ", – сказала Анастасия Акулова в интервью радио Sputnik.
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