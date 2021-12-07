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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211207/otkaz-1762482942.html
Врач рассказал, почему необходимо вакцинировать подростков от COVID-19
Врач рассказал, почему необходимо вакцинировать подростков от COVID-19 - РИА Новости, 07.12.2021
Врач рассказал, почему необходимо вакцинировать подростков от COVID-19
Распространение штамма коронавируса "дельта" привело к тому, что подростки стали тяжелее болеть и хуже восстанавливаться, фиксируются и летальные случаи,... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T03:35
2021-12-07T03:36
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
андрей поздняков
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Распространение штамма коронавируса "дельта" привело к тому, что подростки стали тяжелее болеть и хуже восстанавливаться, фиксируются и летальные случаи, поэтому вакцинировать тинейджеров надо для их же защиты, заявил РИА Новости врач-инфекционист, главный врач "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков."Вакцинация подростков нужна для их защиты от тяжелого течения инфекции и защиты окружающих, для которых они могут стать источником инфекции. С тех пор, как распространился "дельта"-штамм вируса, подростки тоже стали тяжелее переносить инфекцию: появились среднетяжелые и тяжелые случаи течения с поражением легких", - объяснил Поздняков.Он добавил, что "в четвертую волну детские отделения были забиты". "Подростки попадали в реанимацию, особенно те, у кого была фоновая патология. У детей уже были летальные случаи из-за COVID-19. После заболевания у детей может развиться мультисистемный воспалительный синдром – серьезное осложнение, требующее стационарного лечения", - рассказал инфекционист.Врач объяснил, что после 12 лет организм ребенка становится идентичным организму взрослого. По росту и весу он тоже приближается к взрослому, поэтому они получают уже практически те же дозировки лекарственных препаратов и иммунопрепаратов, к которым относятся и вакцины."Лидер по детской вакцинации – Китай. Там вакцинировано несколько десятков миллионов детей начиная с трехлетнего возраста. Половина детей в возрастной категории 12 лет и старше уже ревакцинирована", - отметил Поздняков."В Израиле тоже полным ходом идет вакцинация детей от 5 до 11 лет, от 12 лет и старше уже привиты. В США вакцинируют в возрасте от 12 лет и старше, по младшим категориям пока идут исследования. Побочных эффектов вакцинации почти никто не зарегистрировал. У детей, привитых матричными и РНК-вакцинами, отмечались редкие случаи миокардита, но все они были доброкачественными и прошли на обычной симптоматической терапии", - рассказал инфекционист.Он добавил, что вакцинация подростков может усилить иммунную прослойку и не давать таких всплесков последующих волн COVID-19. "Волны, безусловно, еще будут. Коронавирус – это прорывная инфекция, которая атакует восприимчивые слои населения: непривитых или непереболевших. Если часть населения, в данном случае подростки, будет привита, они сами не будут тяжело болеть и не будут значимыми источниками инфекции. Вирусу будет тяжелее распространяться в популяции и ход вспышек инфекции замедлится", - заключил специалист.
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общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, андрей поздняков
03:35 07.12.2021 (обновлено: 03:36 07.12.2021)
 
Врач рассказал, почему необходимо вакцинировать подростков от COVID-19

Врач Поздняков рассказал, почему необходимо вакцинировать подростков от COVID-19

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкДевушка делает прививку в пункте вакцинации от COVID-19 в ГУМе в Москве
Девушка делает прививку в пункте вакцинации от COVID-19 в ГУМе в Москве - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Распространение штамма коронавируса "дельта" привело к тому, что подростки стали тяжелее болеть и хуже восстанавливаться, фиксируются и летальные случаи, поэтому вакцинировать тинейджеров надо для их же защиты, заявил РИА Новости врач-инфекционист, главный врач "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков.
"Вакцинация подростков нужна для их защиты от тяжелого течения инфекции и защиты окружающих, для которых они могут стать источником инфекции. С тех пор, как распространился "дельта"-штамм вируса, подростки тоже стали тяжелее переносить инфекцию: появились среднетяжелые и тяжелые случаи течения с поражением легких", - объяснил Поздняков.
Он добавил, что "в четвертую волну детские отделения были забиты". "Подростки попадали в реанимацию, особенно те, у кого была фоновая патология. У детей уже были летальные случаи из-за COVID-19. После заболевания у детей может развиться мультисистемный воспалительный синдром – серьезное осложнение, требующее стационарного лечения", - рассказал инфекционист.
Врач объяснил, что после 12 лет организм ребенка становится идентичным организму взрослого. По росту и весу он тоже приближается к взрослому, поэтому они получают уже практически те же дозировки лекарственных препаратов и иммунопрепаратов, к которым относятся и вакцины.
"Лидер по детской вакцинации – Китай. Там вакцинировано несколько десятков миллионов детей начиная с трехлетнего возраста. Половина детей в возрастной категории 12 лет и старше уже ревакцинирована", - отметил Поздняков.
Израиле тоже полным ходом идет вакцинация детей от 5 до 11 лет, от 12 лет и старше уже привиты. В США вакцинируют в возрасте от 12 лет и старше, по младшим категориям пока идут исследования. Побочных эффектов вакцинации почти никто не зарегистрировал. У детей, привитых матричными и РНК-вакцинами, отмечались редкие случаи миокардита, но все они были доброкачественными и прошли на обычной симптоматической терапии", - рассказал инфекционист.
Он добавил, что вакцинация подростков может усилить иммунную прослойку и не давать таких всплесков последующих волн COVID-19. "Волны, безусловно, еще будут. Коронавирус – это прорывная инфекция, которая атакует восприимчивые слои населения: непривитых или непереболевших. Если часть населения, в данном случае подростки, будет привита, они сами не будут тяжело болеть и не будут значимыми источниками инфекции. Вирусу будет тяжелее распространяться в популяции и ход вспышек инфекции замедлится", - заключил специалист.
Медсестра показывает упаковку вакцины для детей Спутник М - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
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Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииАндрей Поздняков
 
 
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