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Туристы рассказали, почему не бронируют летний отдых заранее

Туристы рассказали, почему не бронируют летний отдых заранее - РИА Новости, 07.12.2021

Туристы рассказали, почему не бронируют летний отдых заранее

Российские туристы, которые в прошлом году бронировали жилье на лето в ноябре и декабре, рассказали, готовы ли они поступить так и сейчас, сообщает Tvill.ru. РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T11:21

2021-12-07T11:21

2021-12-07T11:21

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Российские туристы, которые в прошлом году бронировали жилье на лето в ноябре и декабре, рассказали, готовы ли они поступить так и сейчас, сообщает Tvill.ru.Аналитики сервиса провели исследование среди тысячи своих клиентов.Выяснилось, что половина из них не бронируют заранее жилье для отдыха летом в 2022 году из-за неустойчивости эпидемиологической обстановки и ковидных ограничений в России и мире. Кроме того, люди не знают точных дат отпусков. Тем не менее пять процентов опрошенных туристов планируют арендовать жилье за один-два месяца до поездки — в апреле, если путешествие запланировано на июнь.Однако 30 процентов респондентов уже забронировали отдых летом в октябре. Еще десять процентов соотечественников не определились с планами на следующее лето: у одних — семейные обстоятельства, в других — затрудненное материальное положение. Пять процентов туристов ждут снятия ковидных ограничений для заграничных поездок — они разочарованы завышенными ценами и советским сервисом на российских курортах.

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