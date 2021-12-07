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Туризм
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Туристы рассказали, почему не бронируют летний отдых заранее
Туристы рассказали, почему не бронируют летний отдых заранее - РИА Новости, 07.12.2021
Туристы рассказали, почему не бронируют летний отдых заранее
Российские туристы, которые в прошлом году бронировали жилье на лето в ноябре и декабре, рассказали, готовы ли они поступить так и сейчас, сообщает Tvill.ru. РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T11:21
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Российские туристы, которые в прошлом году бронировали жилье на лето в ноябре и декабре, рассказали, готовы ли они поступить так и сейчас, сообщает Tvill.ru.Аналитики сервиса провели исследование среди тысячи своих клиентов.Выяснилось, что половина из них не бронируют заранее жилье для отдыха летом в 2022 году из-за неустойчивости эпидемиологической обстановки и ковидных ограничений в России и мире. Кроме того, люди не знают точных дат отпусков. Тем не менее пять процентов опрошенных туристов планируют арендовать жилье за один-два месяца до поездки — в апреле, если путешествие запланировано на июнь.Однако 30 процентов респондентов уже забронировали отдых летом в октябре. Еще десять процентов соотечественников не определились с планами на следующее лето: у одних — семейные обстоятельства, в других — затрудненное материальное положение. Пять процентов туристов ждут снятия ковидных ограничений для заграничных поездок — они разочарованы завышенными ценами и советским сервисом на российских курортах.
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новости - туризм, туристы, отели, туризм, россия
11:21 07.12.2021
 
Туристы рассказали, почему не бронируют летний отдых заранее

Половина российских туристов не бронируют летний отдых заранее из-за пандемии

© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкОтдыхающие у одного из коттеджей семейного отеля в Крыму
Отдыхающие у одного из коттеджей семейного отеля в Крыму - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Российские туристы, которые в прошлом году бронировали жилье на лето в ноябре и декабре, рассказали, готовы ли они поступить так и сейчас, сообщает Tvill.ru.
Аналитики сервиса провели исследование среди тысячи своих клиентов.
Выяснилось, что половина из них не бронируют заранее жилье для отдыха летом в 2022 году из-за неустойчивости эпидемиологической обстановки и ковидных ограничений в России и мире. Кроме того, люди не знают точных дат отпусков. Тем не менее пять процентов опрошенных туристов планируют арендовать жилье за один-два месяца до поездки — в апреле, если путешествие запланировано на июнь.

Однако 30 процентов респондентов уже забронировали отдых летом в октябре. Еще десять процентов соотечественников не определились с планами на следующее лето: у одних — семейные обстоятельства, в других — затрудненное материальное положение. Пять процентов туристов ждут снятия ковидных ограничений для заграничных поездок — они разочарованы завышенными ценами и советским сервисом на российских курортах.
Покупка автомобиля - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
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