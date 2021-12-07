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На борьбу с COVID-19 дополнительно направили 89 миллиардов рублей
На борьбу с COVID-19 дополнительно направили 89 миллиардов рублей - РИА Новости, 07.12.2021
На борьбу с COVID-19 дополнительно направили 89 миллиардов рублей
Правительство направило дополнительно 89 миллиардов рублей на поддержку ОМС для лечения больных с COVID, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T15:20
2021-12-07T15:20
2021-12-07T15:43
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Правительство направило дополнительно 89 миллиардов рублей на поддержку ОМС для лечения больных с COVID, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Правительство дополнительно направило 89 миллиардов рублей на поддержку системы обязательного медицинского страхования (ОМС - ред.). Средства пойдут, прежде всего, на лечение пациентов с ковидом. Для людей такая помощь останется бесплатной", - сказал он на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.Мишустин подчеркнул, что помощь и дальше будет предоставляться по полису ОМС во всех регионах страны.В течение двух дней 89 миллиардов рублей, дополнительно поступивших в Минздрав РФ для борьбы с COVID, направят в регионы, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом."По вашему поручению 89 миллиардов поступили в министерство здравоохранения, в течение двух дней все средства будут доведены до субъектов для оплаты медицинской помощи в рамках обязательного медицинского страхования ", - сказал Мурашко.
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общество, правительство рф, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, михаил мишустин, россия, михаил мурашко
15:20 07.12.2021 (обновлено: 15:43 07.12.2021)
На борьбу с COVID-19 дополнительно направили 89 миллиардов рублей
Правительство направило 89 миллиардов рублей на поддержку ОМС для лечения больных COVID-19