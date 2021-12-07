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Центр "Вектор" проводит исследования по омикрон-штамму

Центр "Вектор" проводит исследования по омикрон-штамму - РИА Новости, 07.12.2021

Центр "Вектор" проводит исследования по омикрон-штамму

Центр "Вектор" проводит исследования по штамму "омикрон", заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T15:40

2021-12-07T15:40

2021-12-07T15:53

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Центр "Вектор" проводит исследования по штамму "омикрон", заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Научный государственный центр "Вектор" работает с материалом, который ему доставлен, и по результатам этой работы проведет все необходимые исследования для того, чтобы полностью оценить, описать, паспортизировать те варианты вируса, которые сегодня есть в Российской Федерации", - сказала Попова на заседании президиума Координационного совета по борьбе COVID-19.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса