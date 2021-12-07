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В России омикрон-штамм пока подтвердили у двух человек, заявила Попова
В России омикрон-штамм пока подтвердили у двух человек, заявила Попова - РИА Новости, 07.12.2021
В России омикрон-штамм пока подтвердили у двух человек, заявила Попова
Новый штамм коронавируса "омикрон" на сегодняшний день подтвержден в РФ у двух человек, по остальным пациентам исследования продолжаются, сказала глава... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T15:36
2021-12-07T15:36
2021-12-07T16:00
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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Новый штамм коронавируса "омикрон" на сегодняшний день подтвержден в РФ у двух человек, по остальным пациентам исследования продолжаются, сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова на президиуме координационного совета по борьбе с COVID."На сегодняшний день по результатам секвенирования новый вариант коронавируса "омикрон" выявлен у двух человек. По остальным мероприятиям лабораторные (исследования) продолжаются", - сказала Попова.
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15:36 07.12.2021 (обновлено: 16:00 07.12.2021)
В России омикрон-штамм пока подтвердили у двух человек, заявила Попова
Попова: на сегодня в России омикрон-штамм коронавируса подтвердили у двух человек