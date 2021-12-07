https://ria.ru/20211207/omikron-shtamm-1762572785.html
В Финляндии число случаев заражения омикрон-штаммом достигло девяти
В Финляндии число случаев заражения омикрон-штаммом достигло девяти - РИА Новости, 07.12.2021
В Финляндии число случаев заражения омикрон-штаммом достигло девяти
В Финляндии подтверждено два новых случая заражения штаммом коронавируса "омикрон", общее количество выросло до девяти, сообщает во вторник Национальный... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T15:18
2021-12-07T15:18
2021-12-07T15:18
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ХЕЛЬСИНКИ, 7 дек - РИА Новости. В Финляндии подтверждено два новых случая заражения штаммом коронавируса "омикрон", общее количество выросло до девяти, сообщает во вторник Национальный институт здравоохранения и социального развития (THL)."В Финляндии подтверждены две новые коронавирусные инфекции, вызванные вариантом "омикрон". Оба случая инфекции были зарегистрированы в больничном районе Хельсинки и Уусимаа (HUS). Эти люди недавно побывали в Южной Африке и Нигерии", - говорится в сообщении.Таким образом, всего в Финляндии зарегистрировано в общей сложности девять подтвержденных случаев заражения штаммом "омикрон". Помимо столичного региона, инфекции зарегистрированы в Юго-Западной Финляндии и Северном Саво.По данным на понедельник, в Финляндии вакцинировано от коронавируса двумя дозами 82,2% населения, одной дозой - 87%, тремя дозами - 7,5%.
https://ria.ru/20211207/omikron-shtamm-1762568077.html
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в мире, финляндия, здоровье - общество, уусимаа, юго-западная финляндия, коронавирусы, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
В Финляндии число случаев заражения омикрон-штаммом достигло девяти
В Финляндии число случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса достигло девяти