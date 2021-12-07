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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211207/omikron-shtamm-1762530454.html
Генетик рассказал о распространении омикрон-штамма в Великобритании
Генетик рассказал о распространении омикрон-штамма в Великобритании - РИА Новости, 07.12.2021
Генетик рассказал о распространении омикрон-штамма в Великобритании
Число случаев заражения штаммом COVID-19 "омикрон" в Великобритании достигает одной тысячи в день, что значительно превышает данные официальной статистики,... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T12:15
2021-12-07T12:15
распространение коронавируса
в мире
юар
лондон
великобритания
воз
здоровье - общество
коронавирусы
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ЛОНДОН, 7 дек - РИА Новости. Число случаев заражения штаммом COVID-19 "омикрон" в Великобритании достигает одной тысячи в день, что значительно превышает данные официальной статистики, сообщил генетик Франсуа Баллу из Университетского колледжа в Лондоне."Омикрон" хорошо распространяется в Великобритании. Число случаев заражения растет довольно быстро, может удваиваться каждые три-четыре дня. "Омикрон" составляет уже около 1% всех случаев заражения коронавирусом в день, это примерно от 500 до 1000 случаев", - сказал Баллу в интервью телеканалу Sky News.Как отметил ученый, это неточная цифра, однако она, "вероятно, недалека от истины".В борьбе с новым штаммом Баллу возлагает большие надежды на вакцину от COVID-19, которая, по его словам, возможно, не снижает вероятность заражения, но "защищает от серьезных симптомов".Согласно официальной статистике, в настоящее время в Великобритании зарегистрировано 336 подтвержденных случаев заражения штаммом "омикрон".Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон". Председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери выразил обеспокоенность, что "омикрон" по своей опасности может стать сопоставимым с вирусом Эбола и таким же заразным, как штамм "дельта", он выявлен уже на всех континентах.
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в мире, юар, лондон, великобритания, воз, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, франсуа баллу
12:15 07.12.2021
 
Генетик рассказал о распространении омикрон-штамма в Великобритании

Генетик Баллу: число случаев заражения омикрон-штаммом в Британии достигает тысячи в день

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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ЛОНДОН, 7 дек - РИА Новости. Число случаев заражения штаммом COVID-19 "омикрон" в Великобритании достигает одной тысячи в день, что значительно превышает данные официальной статистики, сообщил генетик Франсуа Баллу из Университетского колледжа в Лондоне.
"Омикрон" хорошо распространяется в Великобритании. Число случаев заражения растет довольно быстро, может удваиваться каждые три-четыре дня. "Омикрон" составляет уже около 1% всех случаев заражения коронавирусом в день, это примерно от 500 до 1000 случаев", - сказал Баллу в интервью телеканалу Sky News.
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
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Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
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Как отметил ученый, это неточная цифра, однако она, "вероятно, недалека от истины".
В борьбе с новым штаммом Баллу возлагает большие надежды на вакцину от COVID-19, которая, по его словам, возможно, не снижает вероятность заражения, но "защищает от серьезных симптомов".
Согласно официальной статистике, в настоящее время в Великобритании зарегистрировано 336 подтвержденных случаев заражения штаммом "омикрон".
Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон". Председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери выразил обеспокоенность, что "омикрон" по своей опасности может стать сопоставимым с вирусом Эбола и таким же заразным, как штамм "дельта", он выявлен уже на всех континентах.
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Распространение коронавирусаВ миреЮАРЛондонВеликобританияВОЗЗдоровье - ОбществоКоронавирусыКоронавирус COVID-19Франсуа Баллу
 
 
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