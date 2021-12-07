https://ria.ru/20211207/omikron-1762585466.html

Более пяти тысяч прибывших в Россию обследовали на наличие омикрон-штамма

Более пяти тысяч прибывших в Россию обследовали на наличие омикрон-штамма - РИА Новости, 07.12.2021

Более пяти тысяч прибывших в Россию обследовали на наличие омикрон-штамма

Более пяти тысяч человек, прибывших в Россию из-за границы, были обследованы с 26 ноября на пунктах пропуска в связи появлением нового штамма коронавируса,... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T15:58

2021-12-07T15:58

2021-12-07T15:58

распространение коронавируса

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

анна попова

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

омикрон-штамм коронавируса

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Более пяти тысяч человек, прибывших в Россию из-за границы, были обследованы с 26 ноября на пунктах пропуска в связи появлением нового штамма коронавируса, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на президиуме координационного совета по борьбе с коронавирусом."За прошедший период с 26 ноября на пунктах пропуска обследованы пассажиры из тех стран, которые были определены оперативным штабом. Это более пяти тысяч человек. И, конечно, же отработаны те борта, которые привезли нам наших отдыхавших в ЮАР", - сказала Попова.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса