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Более пяти тысяч прибывших в Россию обследовали на наличие омикрон-штамма
Более пяти тысяч прибывших в Россию обследовали на наличие омикрон-штамма - РИА Новости, 07.12.2021
Более пяти тысяч прибывших в Россию обследовали на наличие омикрон-штамма
Более пяти тысяч человек, прибывших в Россию из-за границы, были обследованы с 26 ноября на пунктах пропуска в связи появлением нового штамма коронавируса,... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T15:58
2021-12-07T15:58
2021-12-07T15:58
распространение коронавируса
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
анна попова
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Более пяти тысяч человек, прибывших в Россию из-за границы, были обследованы с 26 ноября на пунктах пропуска в связи появлением нового штамма коронавируса, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на президиуме координационного совета по борьбе с коронавирусом."За прошедший период с 26 ноября на пунктах пропуска обследованы пассажиры из тех стран, которые были определены оперативным штабом. Это более пяти тысяч человек. И, конечно, же отработаны те борта, которые привезли нам наших отдыхавших в ЮАР", - сказала Попова.
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
Более пяти тысяч прибывших в Россию обследовали на наличие омикрон-штамма
Более пяти тысяч прибывших в Россию обследовали на омикрон-штамм коронавируса