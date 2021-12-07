https://ria.ru/20211207/omikron-1762576367.html
На пунктах пропуска усилили контроль из-за омикрон-штамма
На пунктах пропуска усилили контроль из-за омикрон-штамма - РИА Новости, 07.12.2021
На пунктах пропуска усилили контроль из-за омикрон-штамма
Роспотребнадзор усилил контроль на пунктах пропуска в РФ в связи с распространением нового штамма коронавируса, получившего название "омикрон", и вплотную... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T15:32
2021-12-07T15:32
2021-12-07T16:07
распространение коронавируса
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Роспотребнадзор усилил контроль на пунктах пропуска в РФ в связи с распространением нового штамма коронавируса, получившего название "омикрон", и вплотную сотрудничает с МИДом, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."В связи с выявлением и циркуляцией нового вида вируса SARS-CoV-2 Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через государственную границу во взаимодействии с Министерством иностранных дел, с подразделениями пограничной службы в пунктах пропуска", - сказала Попова на заседании президиума Координационного совета по борьбе COVID-19.Она отметила, что Роспотребнадзор принимает меры, в том числе по организации обсерваций, на основании информации от пограничных служб, которые тщательно проверяют отметки в паспортах о выезде из стран, которе были отнесены к высокорисковым.
https://ria.ru/20211207/shtamm-1762577256.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Материал дополняется
15:32 07.12.2021 (обновлено: 16:07 07.12.2021)
На пунктах пропуска усилили контроль из-за омикрон-штамма
Роспотребнадзор усилил контроль на пунктах пропуска из-за омикрон-штамма