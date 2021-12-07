https://ria.ru/20211207/omikron-1762576367.html

На пунктах пропуска усилили контроль из-за омикрон-штамма

На пунктах пропуска усилили контроль из-за омикрон-штамма - РИА Новости, 07.12.2021

На пунктах пропуска усилили контроль из-за омикрон-штамма

Роспотребнадзор усилил контроль на пунктах пропуска в РФ в связи с распространением нового штамма коронавируса, получившего название "омикрон", и вплотную... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T15:32

2021-12-07T15:32

2021-12-07T16:07

распространение коронавируса

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Роспотребнадзор усилил контроль на пунктах пропуска в РФ в связи с распространением нового штамма коронавируса, получившего название "омикрон", и вплотную сотрудничает с МИДом, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."В связи с выявлением и циркуляцией нового вида вируса SARS-CoV-2 Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через государственную границу во взаимодействии с Министерством иностранных дел, с подразделениями пограничной службы в пунктах пропуска", - сказала Попова на заседании президиума Координационного совета по борьбе COVID-19.Она отметила, что Роспотребнадзор принимает меры, в том числе по организации обсерваций, на основании информации от пограничных служб, которые тщательно проверяют отметки в паспортах о выезде из стран, которе были отнесены к высокорисковым.

https://ria.ru/20211207/shtamm-1762577256.html

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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии