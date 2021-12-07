https://ria.ru/20211207/omikron-1762482683.html
Профессор рассказал, откуда мог "прийти" омикрон-штамм
Профессор рассказал, откуда мог "прийти" омикрон-штамм - РИА Новости, 07.12.2021
Профессор рассказал, откуда мог "прийти" омикрон-штамм
Достоверно понять, откуда взялся "омикрон" вряд ли получится, но наиболее вероятная гипотеза - это мутация исконного вируса в пациенте с долгим постковидом,... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T03:25
2021-12-07T03:25
2021-12-07T12:42
распространение коронавируса
сколковский институт науки и технологий
коронавирус covid-19
георгий базыкин
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Достоверно понять, откуда взялся "омикрон" вряд ли получится, но наиболее вероятная гипотеза - это мутация исконного вируса в пациенте с долгим постковидом, возможен вариант "перескока" от животных, заявил РИА Новости профессор Сколтеха Георгий Базыкин."Вариант, который мне кажется более правдоподобным, что он ("омикрон") находился в пациенте с долгосрочным ковидом с подавленной иммунной системой. Таких пациентов сейчас уже известно довольно много. Возможно, был какой-то человек с подавленным иммунитетом, который долго болел. Вирус в нем или в ней за продолжительное время накопил много мутаций, которые позволяют выживать в ситуации подавленного иммунитета. После этого выскочил в общую популяцию. Но это гипотеза, с большой долей вероятности мы так и не узнаем, как было дело", - сказал Базыкин.Он отметил, что линия вируса в течение многих месяцев накапливала мутации и не обнаруживалась учеными.По мнению Базыкина, трудно себе представить, что эта ветка передавалась от одного человека к другому. Возможно, она пряталась в каких-то зверях, а потом "перескочила" в какой-то вид животных, а потом опять на человека, накопив ряд мутаций, полагает ученый.
https://ria.ru/20211206/omikron-1762455551.html
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сколковский институт науки и технологий, коронавирус covid-19, георгий базыкин
03:25 07.12.2021 (обновлено: 12:42 07.12.2021)
Профессор рассказал, откуда мог "прийти" омикрон-штамм
Профессор Сколтеха Базыкин заявил, что омикрон-штамм коронавируса мог "прийти" от животных
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости.
Достоверно понять, откуда взялся "омикрон" вряд ли получится, но наиболее вероятная гипотеза - это мутация исконного вируса в пациенте с долгим постковидом, возможен вариант "перескока" от животных, заявил РИА Новости профессор Сколтеха Георгий Базыкин
.
"Вариант, который мне кажется более правдоподобным, что он ("омикрон") находился в пациенте с долгосрочным ковидом с подавленной иммунной системой. Таких пациентов сейчас уже известно довольно много. Возможно, был какой-то человек с подавленным иммунитетом, который долго болел. Вирус в нем или в ней за продолжительное время накопил много мутаций, которые позволяют выживать в ситуации подавленного иммунитета. После этого выскочил в общую популяцию. Но это гипотеза, с большой долей вероятности мы так и не узнаем, как было дело", - сказал Базыкин.
Он отметил, что линия вируса в течение многих месяцев накапливала мутации и не обнаруживалась учеными.
По мнению Базыкина, трудно себе представить, что эта ветка передавалась от одного человека к другому. Возможно, она пряталась в каких-то зверях, а потом "перескочила" в какой-то вид животных, а потом опять на человека, накопив ряд мутаций, полагает ученый.