https://ria.ru/20211207/olive-1762486980.html

Эксперты назвали рецепт полезного салата оливье

Эксперты назвали рецепт полезного салата оливье - РИА Новости, 07.12.2021

Эксперты назвали рецепт полезного салата оливье

Сторонникам здорового образа жизни не обязательно отказываться от салата оливье на Новый год, достаточно лишь заменить в нём несколько ингредиентов, следует из... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T06:15

2021-12-07T06:15

2021-12-07T06:15

общество

новый год

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Сторонникам здорового образа жизни не обязательно отказываться от салата оливье на Новый год, достаточно лишь заменить в нём несколько ингредиентов, следует из данных, предоставленных РИА Новости онлайн-сервисами "СберЗдоровье" и "СберМаркет"."В первую очередь необходимо заменить вареную колбасу на отварную говядину", - сообщила диетолог "СберЗдоровье" Маргарита Макуха. Вареная колбаса содержит трансжиры, отличается большим количеством консервантов и жира, пояснила эксперт, но при этом содержание белка в ней относительно низкое; но говядина – это натуральный и полезный продукт, в котором по сравнению с колбасой больше белка и меньше жира.Еще две замены - свежие огурцы вместо соленых, и домашний майонез; таким образом, сахара, соли и калорий в салате будет меньше. "Альтернатива обычному майонезу – полезный домашний майонез. Он прост в приготовлении и содержит в два с лишним раза меньше калорий", - сообщила эксперт.Согласно новому рецепту, на четыре порции новогоднего салата понадобится 400 грамм вареной говядины, восемь штук вареного картофеля, две вареных моркови, четыре свежих огурца, столько же - крутых яиц, и целая банка зеленого горошка. На четыре порции домашнего майонеза потребуется четыре вареных желтка, две чайных ложки дижонской горчицы, четыре столовых ложки лимонного сока и три - оливкового масла. Соль и перец – по вкусу"Нарежьте кубиками вареные овощи, говядину, свежие огурцы и яйца. Положите все ингредиенты в салатницу и добавьте зеленый горошек. Смешайте ингредиенты для приготовления домашнего майонеза в отдельной емкости и добавьте получившуюся массу к нарезанным овощам и мясу. Перемешайте, посолите по вкусу, и салат готов", - таков рецепт здорового оливье, который по вкусу можно дополнить петрушкой, зеленым луком или укропом.По данным "СберМаркета" на основании средних цен более 120 ритейлеров, в декабре за ингредиенты для полезной версии новогоднего салата нужно отдать 993 рубля. Самая дорогая позиция – свежая говядина: за 400 грамм мяса в среднем нужно отдать 420 рублей; самый дешевый продукт – морковь, по средней цене 49 рублей за килограмм.

https://ria.ru/20211027/tseny-1756408850.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, новый год