https://ria.ru/20211207/ogranicheniya-1762658436.html

Путин предложил США обнулить все ограничения по работе дипмиссий

Путин предложил США обнулить все ограничения по работе дипмиссий - РИА Новости, 07.12.2021

Путин предложил США обнулить все ограничения по работе дипмиссий

Президент России Владимир Путин предложил США обнулить накопившиеся ограничения на функционирования дипмиссий, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T23:00

2021-12-07T23:00

2021-12-07T23:02

в мире

сша

владимир путин

джо байден

россия

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил США обнулить накопившиеся ограничения на функционирования дипмиссий, сообщила пресс-служба Кремля."С российской стороны предложено обнулить все накопившиеся ограничения на функционирование дипмиссий, что могло бы послужить и нормализации других аспектов двусторонних отношений", - говорится в сообщении по итогам переговоров лидеров РФ и США.Переговоры прошли во вторник в онлайн-формате и продолжались около двух часов. Лидеры двух стран поручили своим командам продолжить общение, обсудив Украину, кибербезопасность, стратегическую стабильность, Иран и ряд других вопросов.

https://ria.ru/20211207/deeskalatsiya-1762651124.html

сша

россия

иран

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в мире, сша, владимир путин, джо байден, россия, иран