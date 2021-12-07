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Путин предложил США обнулить все ограничения по работе дипмиссий
Путин предложил США обнулить все ограничения по работе дипмиссий - РИА Новости, 07.12.2021
Путин предложил США обнулить все ограничения по работе дипмиссий
Президент России Владимир Путин предложил США обнулить накопившиеся ограничения на функционирования дипмиссий, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T23:00
2021-12-07T23:00
2021-12-07T23:02
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил США обнулить накопившиеся ограничения на функционирования дипмиссий, сообщила пресс-служба Кремля."С российской стороны предложено обнулить все накопившиеся ограничения на функционирование дипмиссий, что могло бы послужить и нормализации других аспектов двусторонних отношений", - говорится в сообщении по итогам переговоров лидеров РФ и США.Переговоры прошли во вторник в онлайн-формате и продолжались около двух часов. Лидеры двух стран поручили своим командам продолжить общение, обсудив Украину, кибербезопасность, стратегическую стабильность, Иран и ряд других вопросов.
https://ria.ru/20211207/deeskalatsiya-1762651124.html
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в мире, сша, владимир путин, джо байден, россия, иран
23:00 07.12.2021 (обновлено: 23:02 07.12.2021)
Путин предложил США обнулить все ограничения по работе дипмиссий
Президент Путин предложил Байдену обнулить все ограничения на функционирование дипмиссий