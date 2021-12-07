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Швеция введет новые антиковидные ограничения
Швеция введет новые антиковидные ограничения - РИА Новости, 07.12.2021
Швеция введет новые антиковидные ограничения
Министр здравоохранения Швеции Лена Халленгрен в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией объявила на пресс-конференции о введении с 8 декабря новых РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T19:14
2021-12-07T19:14
распространение коронавируса
в мире
швеция
коронавирус covid-19
микаэль дамберг
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Министр здравоохранения Швеции Лена Халленгрен в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией объявила на пресс-конференции о введении с 8 декабря новых антикоронавирусных ограничений в стране, включая обязательное ношение защитных медицинских масок и сокращение времени работы ресторанов."В Швеции несколько возросла нагрузка на систему здравоохранения. Поэтому первый этап ограничений вводится завтра, 8 декабря", - сказала Халленгрен.По словам министра, ограничения будут введены в три этапа. На первом этапе будет введено обязательное ношение масок в общественном транспорте, а также часть населения перейдет на удаленный режим работы. Затем часть студентов перейдут на дистанционное обучение в университетах, а посещение футбольных матчей будет запрещено. На последней стадии часы работы ресторанов ограничат, а гражданам будет рекомендовано избегать большого скопления людей.Вместе с тем министр финансов Швеции Микаэль Дамберг подчеркнул, что его ведомство введет меры финансовой поддержки населению, особенно тем, кто болен COVID-19.По данным Агентство общественного здравоохранения Швеции за последние сутки в стране зафиксировано 7 412 подтвержденных случаев заражения COVID-19. При этом полностью привито около 80% населения.
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в мире, швеция, коронавирус covid-19, микаэль дамберг
19:14 07.12.2021
 
Швеция введет новые антиковидные ограничения

В Швеции с 8 декабря введут обязательное ношение масок и сократят время работы ресторанов

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСтокгольм
Стокгольм - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Министр здравоохранения Швеции Лена Халленгрен в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией объявила на пресс-конференции о введении с 8 декабря новых антикоронавирусных ограничений в стране, включая обязательное ношение защитных медицинских масок и сокращение времени работы ресторанов.
Швеции несколько возросла нагрузка на систему здравоохранения. Поэтому первый этап ограничений вводится завтра, 8 декабря", - сказала Халленгрен.
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В ВОЗ назвали введение обязательной вакцинации крайней мерой
По словам министра, ограничения будут введены в три этапа. На первом этапе будет введено обязательное ношение масок в общественном транспорте, а также часть населения перейдет на удаленный режим работы. Затем часть студентов перейдут на дистанционное обучение в университетах, а посещение футбольных матчей будет запрещено. На последней стадии часы работы ресторанов ограничат, а гражданам будет рекомендовано избегать большого скопления людей.
Вместе с тем министр финансов Швеции Микаэль Дамберг подчеркнул, что его ведомство введет меры финансовой поддержки населению, особенно тем, кто болен COVID-19.
По данным Агентство общественного здравоохранения Швеции за последние сутки в стране зафиксировано 7 412 подтвержденных случаев заражения COVID-19. При этом полностью привито около 80% населения.
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В каких странах введена обязательная вакцинация от COVID-19
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Распространение коронавирусаВ миреШвецияКоронавирус COVID-19Микаэль Дамберг
 
 
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