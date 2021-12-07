Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211207/ogon-1762522245.html
Хинштейн предложил закрепить порядок работы Вечных огней
Хинштейн предложил закрепить порядок работы Вечных огней - РИА Новости, 07.12.2021
Хинштейн предложил закрепить порядок работы Вечных огней
Необходимо законодательно урегулировать постоянную работу Вечных огней в России, которые не должны быть потушены, считает депутат Госдумы Александр Хинштейн. РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T11:47
2021-12-07T11:47
общество
нижегородская область
андрей турчак
александр хинштейн
единая россия
госдума рф
ольга амельченкова
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/16/1738060467_0:0:3331:1875_1920x0_80_0_0_9e009b16758e358f2bd7c74283370310.jpg
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Необходимо законодательно урегулировать постоянную работу Вечных огней в России, которые не должны быть потушены, считает депутат Госдумы Александр Хинштейн."Хочу также вынести на обсуждение еще одну проблему, которую, полагаю, следует решать законодательно, а именно вопрос функционирования Вечных огней. У нас сегодня на территории страны присутствует практически в каждом городе Вечный огонь, но порядок его работы никак не определен. На прошлой неделе произошел инцидент в Нижегородской области где Вечный огонь был потушен, но, слава богу, проблема разрешена - и вечный огонь снова горит", - сказал Хинштейн на заседании оргкомитета "Наша Победа".Кроме того, председатель "Волонтеров Победы", депутат Госдумы Ольга Амельченкова предложила проводить экспертизу территорий, где проходили военные действия, перед застройкой."По поправкам, которые вступают в силу 1 января, собственники не обязаны проводить экспертизу. Мы предлагаем сначала проводить экспертизу территории и только потом выдавать разрешение на проведение работ. Это правило должно распространяться на территории, где были военные действия. Такой реестр у муниципальных образований уже есть. Это не просто сохранит память, а вернет родных героев в семьи", - сказала Амельченкова.Как добавил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, поправки в закон об увековечении памяти могут принять в весеннюю сессию.
https://ria.ru/20210812/patriot-1745505168.html
https://ria.ru/20210819/rusofoby-1746366973.html
нижегородская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/16/1738060467_382:0:3113:2048_1920x0_80_0_0_2875fc88728f62267cfad48e1db16cd4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, нижегородская область, андрей турчак, александр хинштейн, единая россия, госдума рф, ольга амельченкова, россия, волонтеры победы
11:47 07.12.2021
 
Хинштейн предложил закрепить порядок работы Вечных огней

Депутат Госдумы Хинштейн предложил законодательно закрепить порядок работы Вечных огней

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЦветы и свечи, возложенные во время акции "Вахта памяти. Вечный огонь" в Александровском саду в Москве
Цветы и свечи, возложенные во время акции Вахта памяти. Вечный огонь в Александровском саду в Москве - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Необходимо законодательно урегулировать постоянную работу Вечных огней в России, которые не должны быть потушены, считает депутат Госдумы Александр Хинштейн.
"Хочу также вынести на обсуждение еще одну проблему, которую, полагаю, следует решать законодательно, а именно вопрос функционирования Вечных огней. У нас сегодня на территории страны присутствует практически в каждом городе Вечный огонь, но порядок его работы никак не определен. На прошлой неделе произошел инцидент в Нижегородской области где Вечный огонь был потушен, но, слава богу, проблема разрешена - и вечный огонь снова горит", - сказал Хинштейн на заседании оргкомитета "Наша Победа".
На церемонии взятия частицы Вечного огня, зажженного на мемориале Могила Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Александровском саду в Москве - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
12 августа, 16:43
Исследование показало, что большинство россиян считают себя патриотами
Кроме того, председатель "Волонтеров Победы", депутат Госдумы Ольга Амельченкова предложила проводить экспертизу территорий, где проходили военные действия, перед застройкой.
"По поправкам, которые вступают в силу 1 января, собственники не обязаны проводить экспертизу. Мы предлагаем сначала проводить экспертизу территории и только потом выдавать разрешение на проведение работ. Это правило должно распространяться на территории, где были военные действия. Такой реестр у муниципальных образований уже есть. Это не просто сохранит память, а вернет родных героев в семьи", - сказала Амельченкова.
Как добавил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, поправки в закон об увековечении памяти могут принять в весеннюю сессию.
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
19 августа, 15:14
Хинштейн объяснил, как будет работать закон о запрете въезда русофобам
 
ОбществоНижегородская областьАндрей ТурчакАлександр ХинштейнЕдиная РоссияГосдума РФОльга АмельченковаРоссияВолонтеры Победы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:51В США заявили, что Китай намерен пересмотреть мировой порядок
02:39Иммунолог развеял надежду на спасительные свойства "омикрона"
02:37Экс-советник Трампа заявил, что Байден игнорирует интересы России
02:35"Король фруктов" оказался опасным для многих россиян
02:33Экс-главком НАТО заявил о необходимости предоставить военную помощь Украине
02:26В "Векторе" заявили, что коронавирусы могут прорваться из мира животных
02:18Путин заявил Байдену, что НАТО пытается освоить украинскую территорию
02:18В Минтруда рассказали, когда можно полностью получить пенсионные накопления
02:13Нуланд заявила, что Байден хочет стабильных отношений с Россией
02:11На Украине ожидают деэскалации после разговора Путина и Байдена
02:09Названы особенности питания после вакцинации
02:04В Москве задержали насильника, жертва которого выпрыгнула из окна
02:00Эксперты рассказали, какая недвижимость выиграет от новых станций БКЛ
01:56Освобожденное из-под ареста судно "Академик Иоффе" отправилось в Россию
01:49В Раде "поблагодарили" США за отсутствие санкций по "Северному потоку — 2"
01:46Нуланд заявила, что Путин решил воссоздать Советский Союз
01:40Слуцкий прокомментировал переговоры Путина и Байдена
01:37Экс-премьер рассказал, когда у Украины закончится газ
01:33Девушка Саакашвили заявила, что политик отказался от лекарств
01:25Салливан заявил о готовности США предоставить военную помощь странам Балтии
Лента новостейМолния
В США заявили, что Китай намерен пересмотреть мировой порядокИммунолог развеял надежду на спасительные свойства "омикрона"Экс-советник Трампа заявил, что Байден игнорирует интересы России"Король фруктов" оказался опасным для многих россиянЭкс-главком НАТО заявил о необходимости предоставить военную помощь УкраинеВ "Векторе" заявили, что коронавирусы могут прорваться из мира животныхПутин заявил Байдену, что НАТО пытается освоить украинскую территориюВ Минтруда рассказали, когда можно полностью получить пенсионные накопленияНуланд заявила, что Байден хочет стабильных отношений с РоссиейНа Украине ожидают деэскалации после разговора Путина и БайденаНазваны особенности питания после вакцинацииВ Москве задержали насильника, жертва которого выпрыгнула из окнаЭксперты рассказали, какая недвижимость выиграет от новых станций БКЛОсвобожденное из-под ареста судно "Академик Иоффе" отправилось в РоссиюВ Раде "поблагодарили" США за отсутствие санкций по "Северному потоку — 2"Нуланд заявила, что Путин решил воссоздать Советский СоюзСлуцкий прокомментировал переговоры Путина и БайденаЭкс-премьер рассказал, когда у Украины закончится газДевушка Саакашвили заявила, что политик отказался от лекарствСалливан заявил о готовности США предоставить военную помощь странам Балтии