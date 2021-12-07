Хинштейн предложил закрепить порядок работы Вечных огней
Депутат Госдумы Хинштейн предложил законодательно закрепить порядок работы Вечных огней
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЦветы и свечи, возложенные во время акции "Вахта памяти. Вечный огонь" в Александровском саду в Москве
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Необходимо законодательно урегулировать постоянную работу Вечных огней в России, которые не должны быть потушены, считает депутат Госдумы Александр Хинштейн.
"Хочу также вынести на обсуждение еще одну проблему, которую, полагаю, следует решать законодательно, а именно вопрос функционирования Вечных огней. У нас сегодня на территории страны присутствует практически в каждом городе Вечный огонь, но порядок его работы никак не определен. На прошлой неделе произошел инцидент в Нижегородской области где Вечный огонь был потушен, но, слава богу, проблема разрешена - и вечный огонь снова горит", - сказал Хинштейн на заседании оргкомитета "Наша Победа".
Кроме того, председатель "Волонтеров Победы", депутат Госдумы Ольга Амельченкова предложила проводить экспертизу территорий, где проходили военные действия, перед застройкой.
"По поправкам, которые вступают в силу 1 января, собственники не обязаны проводить экспертизу. Мы предлагаем сначала проводить экспертизу территории и только потом выдавать разрешение на проведение работ. Это правило должно распространяться на территории, где были военные действия. Такой реестр у муниципальных образований уже есть. Это не просто сохранит память, а вернет родных героев в семьи", - сказала Амельченкова.
Как добавил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, поправки в закон об увековечении памяти могут принять в весеннюю сессию.