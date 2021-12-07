https://ria.ru/20211207/ogon-1762522245.html

Хинштейн предложил закрепить порядок работы Вечных огней

Хинштейн предложил закрепить порядок работы Вечных огней - РИА Новости, 07.12.2021

Хинштейн предложил закрепить порядок работы Вечных огней

Необходимо законодательно урегулировать постоянную работу Вечных огней в России, которые не должны быть потушены, считает депутат Госдумы Александр Хинштейн. РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T11:47

2021-12-07T11:47

2021-12-07T11:47

общество

нижегородская область

андрей турчак

александр хинштейн

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россия

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Необходимо законодательно урегулировать постоянную работу Вечных огней в России, которые не должны быть потушены, считает депутат Госдумы Александр Хинштейн."Хочу также вынести на обсуждение еще одну проблему, которую, полагаю, следует решать законодательно, а именно вопрос функционирования Вечных огней. У нас сегодня на территории страны присутствует практически в каждом городе Вечный огонь, но порядок его работы никак не определен. На прошлой неделе произошел инцидент в Нижегородской области где Вечный огонь был потушен, но, слава богу, проблема разрешена - и вечный огонь снова горит", - сказал Хинштейн на заседании оргкомитета "Наша Победа".Кроме того, председатель "Волонтеров Победы", депутат Госдумы Ольга Амельченкова предложила проводить экспертизу территорий, где проходили военные действия, перед застройкой."По поправкам, которые вступают в силу 1 января, собственники не обязаны проводить экспертизу. Мы предлагаем сначала проводить экспертизу территории и только потом выдавать разрешение на проведение работ. Это правило должно распространяться на территории, где были военные действия. Такой реестр у муниципальных образований уже есть. Это не просто сохранит память, а вернет родных героев в семьи", - сказала Амельченкова.Как добавил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, поправки в закон об увековечении памяти могут принять в весеннюю сессию.

https://ria.ru/20210812/patriot-1745505168.html

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общество, нижегородская область, андрей турчак, александр хинштейн, единая россия, госдума рф, ольга амельченкова, россия, волонтеры победы