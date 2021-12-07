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Однофамилец стрелявшего в МФЦ заявил, что СМИ разместили его фото по ошибке
Однофамилец стрелявшего в МФЦ заявил, что СМИ разместили его фото по ошибке - РИА Новости, 07.12.2021
Однофамилец стрелявшего в МФЦ заявил, что СМИ разместили его фото по ошибке
Однофамилец и тезка Сергея Глазова, стрелявшего в МФЦ "Рязанский" на юго-востоке Москвы, записал видеообращение, в котором сообщает, что ни в кого не стрелял. РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T18:21
2021-12-07T18:35
происшествия
сергей собянин
сергей глазьев
следственный комитет россии (ск рф)
анастасия ракова
telegram (приложение)
стрельба в мфц на юго-востоке москвы
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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Однофамилец и тезка Сергея Глазова, стрелявшего в МФЦ "Рязанский" на юго-востоке Москвы, записал видеообращение, в котором сообщает, что ни в кого не стрелял. "Я - вот, собираю кухню. Что там говорят, это все ложь", - написал Глазов на своей странице в соцсети "ВКонтакте", реагируя на то, что многие СМИ и Telegram-каналы распространили его фото, иллюстрируя публикации об инциденте. Там же он пишет, что никого не убивал.Ранее во вторник мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в результате стрельбы в МФЦ "Рязанский" погибли два человека и трое пострадали. Вице-мэр Москвы Анастасия Ракова сообщила, что при стрельбе в МФЦ в Москве скончались администратор и охранник, еще четыре человека пострадали. Столичные следователи завели уголовное дело по статьям об убийстве двух и более лиц и незаконном обороте оружия.Источник в столичных правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что установлена личность устроившего стрельбу - это некий Сергей Глазов. В столичном главке СК также уточнили, что для оценки психического состояния мужчины будет назначена психолого-психиатрическая судебная и проведена баллистическая экспертиза.
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происшествия, сергей собянин, сергей глазьев, следственный комитет россии (ск рф), анастасия ракова , telegram (приложение), стрельба в мфц на юго-востоке москвы
18:21 07.12.2021 (обновлено: 18:35 07.12.2021)
 
Однофамилец стрелявшего в МФЦ заявил, что СМИ разместили его фото по ошибке

Однофамилец стрелявшего в МФЦ Сергея Глазова заявил, что СМИ разместили его фото по ошибке

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкСотрудник полиции у многофункционального центра "Рязанский" в Москве, где произошла стрельба
Сотрудник полиции у многофункционального центра Рязанский в Москве, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Однофамилец и тезка Сергея Глазова, стрелявшего в МФЦ "Рязанский" на юго-востоке Москвы, записал видеообращение, в котором сообщает, что ни в кого не стрелял.
"Я - вот, собираю кухню. Что там говорят, это все ложь", - написал Глазов на своей странице в соцсети "ВКонтакте", реагируя на то, что многие СМИ и Telegram-каналы распространили его фото, иллюстрируя публикации об инциденте. Там же он пишет, что никого не убивал.
Ранее во вторник мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в результате стрельбы в МФЦ "Рязанский" погибли два человека и трое пострадали. Вице-мэр Москвы Анастасия Ракова сообщила, что при стрельбе в МФЦ в Москве скончались администратор и охранник, еще четыре человека пострадали. Столичные следователи завели уголовное дело по статьям об убийстве двух и более лиц и незаконном обороте оружия.
Источник в столичных правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что установлена личность устроившего стрельбу - это некий Сергей Глазов. В столичном главке СК также уточнили, что для оценки психического состояния мужчины будет назначена психолого-психиатрическая судебная и проведена баллистическая экспертиза.
Автомобиль скорой помощи у многофункционального центра Рязанский в Москве, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
18:03
Очевидцы рассказали о стрельбе в МФЦ "Рязанский" в Москве
 
ПроисшествияСергей СобянинСергей ГлазьевСледственный комитет России (СК РФ)Анастасия РаковаTelegram (приложение)Стрельба в МФЦ на юго-востоке Москвы
 
 
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