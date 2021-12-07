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В Чувашии запретили общепиту работать в новогоднюю ночь
В Чувашии запретили общепиту работать в новогоднюю ночь - РИА Новости, 07.12.2021
В Чувашии запретили общепиту работать в новогоднюю ночь
Предприятия общепита в Чувашии не будут работать в новогоднюю ночь, сообщает пресс-служба главы республики. РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T17:25
2021-12-07T17:25
распространение коронавируса
общество
чувашская республика (чувашия)
здоровье - общество
новый год
кафе
рестораны
олег николаев (политик)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 дек - РИА Новости. Предприятия общепита в Чувашии не будут работать в новогоднюю ночь, сообщает пресс-служба главы республики.Соответствующее решение было принято на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Чувашии во вторник."В ходе заседания объявлено о сохранении запрета на проведение массовых мероприятий в период новогодних каникул, а также приостановлении деятельности объектов общественного питания в период с 23 часов 30 декабря 2021 года до 12 часов 1 января 2022 года", - говорится в сообщении.Отмечается, что детские новогодние программы будут проходить без праздничных хороводов.Как отметил глава Чувашии Олег Николаев, при необходимости дополнительные ограничения на период праздников могут быть введены в отдельных муниципальных образованиях, где высока вероятность ухудшения эпидситуации."Решения оперштаба получат отражение в обновленном указе главы Чувашии о мерах, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, который подпишет Николаев", - подчеркивается в сообщении.Чувашия с 11 октября ввела QR-коды для посещения объектов социально-культурной сферы и объектов общественного питания. Согласно указу от 11 октября, на наличие иммунитета от COVID-19 граждан должны проверять кинотеатры, театры, театрально-концертные учреждения, СПА-салоны и массажные салоны, бани и сауны, плавательные бассейны и фитнес-центры, а также рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары, закусочные и иные предприятия общественного питания.
https://ria.ru/20211207/covid-1762610200.html
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общество, чувашская республика (чувашия), здоровье - общество, новый год, кафе, рестораны, олег николаев (политик), россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
17:25 07.12.2021
 
В Чувашии запретили общепиту работать в новогоднюю ночь

Власти Чувашии запретили предприятиям общепита работать в новогоднюю ночь

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПосетители в кафе
Посетители в кафе - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 дек - РИА Новости. Предприятия общепита в Чувашии не будут работать в новогоднюю ночь, сообщает пресс-служба главы республики.
Соответствующее решение было принято на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Чувашии во вторник.
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"В ходе заседания объявлено о сохранении запрета на проведение массовых мероприятий в период новогодних каникул, а также приостановлении деятельности объектов общественного питания в период с 23 часов 30 декабря 2021 года до 12 часов 1 января 2022 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что детские новогодние программы будут проходить без праздничных хороводов.
Как отметил глава Чувашии Олег Николаев, при необходимости дополнительные ограничения на период праздников могут быть введены в отдельных муниципальных образованиях, где высока вероятность ухудшения эпидситуации.
"Решения оперштаба получат отражение в обновленном указе главы Чувашии о мерах, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, который подпишет Николаев", - подчеркивается в сообщении.
Чувашия с 11 октября ввела QR-коды для посещения объектов социально-культурной сферы и объектов общественного питания. Согласно указу от 11 октября, на наличие иммунитета от COVID-19 граждан должны проверять кинотеатры, театры, театрально-концертные учреждения, СПА-салоны и массажные салоны, бани и сауны, плавательные бассейны и фитнес-центры, а также рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары, закусочные и иные предприятия общественного питания.
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