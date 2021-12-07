Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211207/obeschanie-1762487435.html
Госдеп объяснил нарушение данного России обещания "давней политикой" США
Госдеп объяснил нарушение данного России обещания "давней политикой" США - РИА Новости, 07.12.2021
Госдеп объяснил нарушение данного России обещания "давней политикой" США
США не считают, что нарушили данное России обещание не расширять НАТО на восток, так как Вашингтон проводит "политику открытых дверей", заявил на брифинге... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T06:27
2021-12-07T10:24
в мире
сша
владимир путин
михаил горбачев
нато
мария захарова
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149227/95/1492279598_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_90738cacedacd3c86ff2dc1f58e64467.jpg
ВАШИНГТОН, 7 дек — РИА Новости. США не считают, что нарушили данное России обещание не расширять НАТО на восток, так как Вашингтон проводит "политику открытых дверей", заявил на брифинге официальный представитель Госдепа Нед Прайс.По словам Прайса, у альянса должна быть такая опция. "НАТО — это оборонный альянс. Идея о том, что НАТО или претенденты на членство, как Украина, могут представлять угрозу России, — это смехотворно, если бы ситуация не была так серьезна", — добавил он.Представитель Госдепа также подчеркнул, что США поддерживают право Украины "определять собственное будущее" в контексте членства в НАТО, а беспокойство у Вашингтона вызывает не этот аспект, а Россия.После повторного вопроса, считает ли Вашингтон обещание Бейкера ошибочным или нарушенным и осознают ли США, почему Россия готова на это отвечать, Прайс сослался на "давнюю политику" Соединенных Штатов, которая была подтверждена в 2008 году на саммите НАТО в Бухаресте. При этом конкретный ответ он не дал.Летом Владимир Путин в разговоре с журналистом NBC Кимом Симмонсом напомнил, что советскому лидеру Михаилу Горбачеву пообещали прекратить экспансию альянса на восток. На прошлой неделе глава государства заявил, что в диалоге с США и их союзниками Москва будет настаивать на выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от ее территории.В минувший четверг официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что вступление Украины в НАТО — "красная линия" для России.
https://ria.ru/20211203/zakharova-1762118717.html
https://ria.ru/20211206/nato-1762454848.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149227/95/1492279598_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_7622e1a57e416077a4cc241ac4b10fac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, владимир путин, михаил горбачев, нато, мария захарова, россия
06:27 07.12.2021 (обновлено: 10:24 07.12.2021)
 
Госдеп объяснил нарушение данного России обещания "давней политикой" США

Представитель Госдепа Прайс связал расширение НАТО с "политикой открытых дверей" США

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЦеремония приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США в польском Ожише
Церемония приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США в польском Ожише - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 7 дек — РИА Новости. США не считают, что нарушили данное России обещание не расширять НАТО на восток, так как Вашингтон проводит "политику открытых дверей", заявил на брифинге официальный представитель Госдепа Нед Прайс.

"Мы ясно дали понять <...>, что двери НАТО открыты и мы привержены политике открытых дверей", — сказал он в ответ на напоминание журналиста о том, что госсекретарь Джеймс Бейкер обещал в 1990 году президенту СССР Михаилу Горбачеву не расширять НАТО "ни на дюйм на восток".

По словам Прайса, у альянса должна быть такая опция. "НАТО — это оборонный альянс. Идея о том, что НАТО или претенденты на членство, как Украина, могут представлять угрозу России, — это смехотворно, если бы ситуация не была так серьезна", — добавил он.
Представитель Госдепа также подчеркнул, что США поддерживают право Украины "определять собственное будущее" в контексте членства в НАТО, а беспокойство у Вашингтона вызывает не этот аспект, а Россия.
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
3 декабря, 21:49
Захарова объяснила, почему Запад злится
После повторного вопроса, считает ли Вашингтон обещание Бейкера ошибочным или нарушенным и осознают ли США, почему Россия готова на это отвечать, Прайс сослался на "давнюю политику" Соединенных Штатов, которая была подтверждена в 2008 году на саммите НАТО в Бухаресте. При этом конкретный ответ он не дал.
Летом Владимир Путин в разговоре с журналистом NBC Кимом Симмонсом напомнил, что советскому лидеру Михаилу Горбачеву пообещали прекратить экспансию альянса на восток. На прошлой неделе глава государства заявил, что в диалоге с США и их союзниками Москва будет настаивать на выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от ее территории.
В минувший четверг официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что вступление Украины в НАТО — "красная линия" для России.
Эмблема Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
6 декабря, 19:51
В США заявили об отсутствии гарантий нерасширения НАТО к границам России
 
В миреСШАВладимир ПутинМихаил ГорбачевНАТОМария ЗахароваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:51В США заявили, что Китай намерен пересмотреть мировой порядок
02:39Иммунолог развеял надежду на спасительные свойства "омикрона"
02:37Экс-советник Трампа заявил, что Байден игнорирует интересы России
02:35"Король фруктов" оказался опасным для многих россиян
02:33Экс-главком НАТО заявил о необходимости предоставить военную помощь Украине
02:26В "Векторе" заявили, что коронавирусы могут прорваться из мира животных
02:18Путин заявил Байдену, что НАТО пытается освоить украинскую территорию
02:18В Минтруда рассказали, когда можно полностью получить пенсионные накопления
02:13Нуланд заявила, что Байден хочет стабильных отношений с Россией
02:11На Украине ожидают деэскалации после разговора Путина и Байдена
02:09Названы особенности питания после вакцинации
02:04В Москве задержали насильника, жертва которого выпрыгнула из окна
02:00Эксперты рассказали, какая недвижимость выиграет от новых станций БКЛ
01:56Освобожденное из-под ареста судно "Академик Иоффе" отправилось в Россию
01:49В Раде "поблагодарили" США за отсутствие санкций по "Северному потоку — 2"
01:46Нуланд заявила, что Путин решил воссоздать Советский Союз
01:40Слуцкий прокомментировал переговоры Путина и Байдена
01:37Экс-премьер рассказал, когда у Украины закончится газ
01:33Девушка Саакашвили заявила, что политик отказался от лекарств
01:25Салливан заявил о готовности США предоставить военную помощь странам Балтии
Лента новостейМолния
В США заявили, что Китай намерен пересмотреть мировой порядокИммунолог развеял надежду на спасительные свойства "омикрона"Экс-советник Трампа заявил, что Байден игнорирует интересы России"Король фруктов" оказался опасным для многих россиянЭкс-главком НАТО заявил о необходимости предоставить военную помощь УкраинеВ "Векторе" заявили, что коронавирусы могут прорваться из мира животныхПутин заявил Байдену, что НАТО пытается освоить украинскую территориюВ Минтруда рассказали, когда можно полностью получить пенсионные накопленияНуланд заявила, что Байден хочет стабильных отношений с РоссиейНа Украине ожидают деэскалации после разговора Путина и БайденаНазваны особенности питания после вакцинацииВ Москве задержали насильника, жертва которого выпрыгнула из окнаЭксперты рассказали, какая недвижимость выиграет от новых станций БКЛОсвобожденное из-под ареста судно "Академик Иоффе" отправилось в РоссиюВ Раде "поблагодарили" США за отсутствие санкций по "Северному потоку — 2"Нуланд заявила, что Путин решил воссоздать Советский СоюзСлуцкий прокомментировал переговоры Путина и БайденаЭкс-премьер рассказал, когда у Украины закончится газДевушка Саакашвили заявила, что политик отказался от лекарствСалливан заявил о готовности США предоставить военную помощь странам Балтии