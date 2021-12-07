https://ria.ru/20211207/obeschanie-1762487435.html

Госдеп объяснил нарушение данного России обещания "давней политикой" США

Госдеп объяснил нарушение данного России обещания "давней политикой" США - РИА Новости, 07.12.2021

Госдеп объяснил нарушение данного России обещания "давней политикой" США

США не считают, что нарушили данное России обещание не расширять НАТО на восток, так как Вашингтон проводит "политику открытых дверей", заявил на брифинге... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T06:27

2021-12-07T06:27

2021-12-07T10:24

в мире

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владимир путин

михаил горбачев

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мария захарова

россия

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ВАШИНГТОН, 7 дек — РИА Новости. США не считают, что нарушили данное России обещание не расширять НАТО на восток, так как Вашингтон проводит "политику открытых дверей", заявил на брифинге официальный представитель Госдепа Нед Прайс.По словам Прайса, у альянса должна быть такая опция. "НАТО — это оборонный альянс. Идея о том, что НАТО или претенденты на членство, как Украина, могут представлять угрозу России, — это смехотворно, если бы ситуация не была так серьезна", — добавил он.Представитель Госдепа также подчеркнул, что США поддерживают право Украины "определять собственное будущее" в контексте членства в НАТО, а беспокойство у Вашингтона вызывает не этот аспект, а Россия.После повторного вопроса, считает ли Вашингтон обещание Бейкера ошибочным или нарушенным и осознают ли США, почему Россия готова на это отвечать, Прайс сослался на "давнюю политику" Соединенных Штатов, которая была подтверждена в 2008 году на саммите НАТО в Бухаресте. При этом конкретный ответ он не дал.Летом Владимир Путин в разговоре с журналистом NBC Кимом Симмонсом напомнил, что советскому лидеру Михаилу Горбачеву пообещали прекратить экспансию альянса на восток. На прошлой неделе глава государства заявил, что в диалоге с США и их союзниками Москва будет настаивать на выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от ее территории.В минувший четверг официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что вступление Украины в НАТО — "красная линия" для России.

https://ria.ru/20211203/zakharova-1762118717.html

https://ria.ru/20211206/nato-1762454848.html

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в мире, сша, владимир путин, михаил горбачев, нато, мария захарова, россия