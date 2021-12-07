06:27 07.12.2021 (обновлено: 10:24 07.12.2021)
Госдеп объяснил нарушение данного России обещания "давней политикой" США
Представитель Госдепа Прайс связал расширение НАТО с "политикой открытых дверей" США
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЦеремония приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США в польском Ожише
"Мы ясно дали понять <...>, что двери НАТО открыты и мы привержены политике открытых дверей", — сказал он в ответ на напоминание журналиста о том, что госсекретарь Джеймс Бейкер обещал в 1990 году президенту СССР Михаилу Горбачеву не расширять НАТО "ни на дюйм на восток".
По словам Прайса, у альянса должна быть такая опция. "НАТО — это оборонный альянс. Идея о том, что НАТО или претенденты на членство, как Украина, могут представлять угрозу России, — это смехотворно, если бы ситуация не была так серьезна", — добавил он.
Представитель Госдепа также подчеркнул, что США поддерживают право Украины "определять собственное будущее" в контексте членства в НАТО, а беспокойство у Вашингтона вызывает не этот аспект, а Россия.
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После повторного вопроса, считает ли Вашингтон обещание Бейкера ошибочным или нарушенным и осознают ли США, почему Россия готова на это отвечать, Прайс сослался на "давнюю политику" Соединенных Штатов, которая была подтверждена в 2008 году на саммите НАТО в Бухаресте. При этом конкретный ответ он не дал.
Летом Владимир Путин в разговоре с журналистом NBC Кимом Симмонсом напомнил, что советскому лидеру Михаилу Горбачеву пообещали прекратить экспансию альянса на восток. На прошлой неделе глава государства заявил, что в диалоге с США и их союзниками Москва будет настаивать на выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от ее территории.
В минувший четверг официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что вступление Украины в НАТО — "красная линия" для России.