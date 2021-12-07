https://ria.ru/20211207/nuland-1762658589.html

Нуланд: Россия готова выставить против Украины 100 батальонных групп

Нуланд: Россия готова выставить против Украины 100 батальонных групп - РИА Новости, 07.12.2021

Нуланд: Россия готова выставить против Украины 100 батальонных групп

США считают, что РФ готова двинуть против Украины "почти все наземные войска к западу от Урала", заявила замгоссекретаря Виктория Нуланд. РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T23:03

2021-12-07T23:03

2021-12-07T23:03

украина

сша

виктория нуланд

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/106517/05/1065170540_0:361:4572:2933_1920x0_80_0_0_1bed7cc1640b88289a88be9220ecb83d.jpg

ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. США считают, что РФ готова двинуть против Украины "почти все наземные войска к западу от Урала", заявила замгоссекретаря Виктория Нуланд."Военные и разведывательные службы России продолжают развивать потенциал для решительных действий против Украины в случае приказа, потенциально в начале 2022 года", - говорится в письменных показаниях Нуланд конгрессу."Силы, которые предполагается развернуть, если их полностью мобилизовать, будут вдвое больше того, что мы видели прошлой весной, в том числе примерно 100 батальонных тактических групп, или практически все боеготовые наземные силы РФ, базирующиеся к западу от Урала", - говорится в показаниях Нуланд.Россия отвергает претензии стран Запада, обвиняющих Москву в подготовке нападения на Украину.

https://ria.ru/20211207/posledstviya-1762658041.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, сша, виктория нуланд, россия