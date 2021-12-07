https://ria.ru/20211207/nuland-1762658589.html
Нуланд: Россия готова выставить против Украины 100 батальонных групп
Нуланд: Россия готова выставить против Украины 100 батальонных групп - РИА Новости, 07.12.2021
Нуланд: Россия готова выставить против Украины 100 батальонных групп
США считают, что РФ готова двинуть против Украины "почти все наземные войска к западу от Урала", заявила замгоссекретаря Виктория Нуланд. РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T23:03
2021-12-07T23:03
2021-12-07T23:03
украина
сша
виктория нуланд
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106517/05/1065170540_0:361:4572:2933_1920x0_80_0_0_1bed7cc1640b88289a88be9220ecb83d.jpg
ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. США считают, что РФ готова двинуть против Украины "почти все наземные войска к западу от Урала", заявила замгоссекретаря Виктория Нуланд."Военные и разведывательные службы России продолжают развивать потенциал для решительных действий против Украины в случае приказа, потенциально в начале 2022 года", - говорится в письменных показаниях Нуланд конгрессу."Силы, которые предполагается развернуть, если их полностью мобилизовать, будут вдвое больше того, что мы видели прошлой весной, в том числе примерно 100 батальонных тактических групп, или практически все боеготовые наземные силы РФ, базирующиеся к западу от Урала", - говорится в показаниях Нуланд.Россия отвергает претензии стран Запада, обвиняющих Москву в подготовке нападения на Украину.
https://ria.ru/20211207/posledstviya-1762658041.html
украина
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106517/05/1065170540_180:0:4572:3294_1920x0_80_0_0_5ea6a60239cacf40244b2a886db278c1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, сша, виктория нуланд, россия
Нуланд: Россия готова выставить против Украины 100 батальонных групп
Замгоссекретаря Нуланд заявила, что Россия готова "двинуть" против Украины почти всю армию