https://ria.ru/20211207/novyy_god-1762480235.html

Что стоит купить к новогоднему столу заранее

Что стоит купить к новогоднему столу заранее - РИА Новости, 07.12.2021

Что стоит купить к новогоднему столу заранее

Лучше всего заранее обдумать, что будет на новогоднем столе, считает врач-диетолог, нутригенетик Андрей Золотарев. Какие продукты можно покупать за месяц, а... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T04:09

2021-12-07T04:09

2021-12-07T04:09

общество

продукты

новый год

андрей золотарев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154855/06/1548550608_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_5e1d6457499cb3cdb091364a9fd56898.jpg

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Лучше всего заранее обдумать, что будет на новогоднем столе, считает врач-диетолог, нутригенетик Андрей Золотарев. Какие продукты можно покупать за месяц, а какие – за две недели до праздника, он рассказал в интервью радио Sputnik.В конце декабря в магазинах обычно образуются большие очереди, поэтому откладывать покупки на последние предпраздничные дни в условиях пандемии может оказаться опасным для здоровья, уверен Золотарев.Диетолог перечислил продукты, которыми можно начинать запасаться в начале декабря. По его словам, они сохранят свои свойства и не причинят вреда организму, даже если купить их за месяц до застолья."Рекомендую обратить внимание на икру. Это яркий "представитель" новогоднего стола, и если вы приобретете ее сегодня, она спокойно доживет до праздника. Как и оливки, которые вместе с икрой подвержены подорожанию ближе к Новому году. Горошек, кукуруза, другие консервы также доживут до праздника. Можно покупать какие-то алкогольные напитки, в настоящий момент они будут немного выгоднее, чем прямо перед Новым годом. Сладости, конфеты и твердые сыры тоже можно купить уже сегодня", – полагает Золотарев.Примерно за две недели до Нового года он советует покупать соленую рыбу, а также копченые продукты."Производители чаще всего делают рыбу слабого посола, по этой причине она, с одной стороны, очень вкусная и не содержит большого количества соли, а с другой стороны, не доживет до Нового года. Поэтому рыбу или копчености желательно покупать за две недели до праздника", – сказал Андрей Золотарев в интервью радио Sputnik.Врач напомнил также о необходимости ношения масок и соблюдения социальной дистанции в магазинах.

https://ria.ru/20211027/tseny-1756408850.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, продукты, новый год, андрей золотарев