https://ria.ru/20211207/novyy_god-1762480235.html
Что стоит купить к новогоднему столу заранее
Что стоит купить к новогоднему столу заранее - РИА Новости, 07.12.2021
Что стоит купить к новогоднему столу заранее
Лучше всего заранее обдумать, что будет на новогоднем столе, считает врач-диетолог, нутригенетик Андрей Золотарев. Какие продукты можно покупать за месяц, а... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T04:09
2021-12-07T04:09
2021-12-07T04:09
общество
продукты
новый год
андрей золотарев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154855/06/1548550608_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_5e1d6457499cb3cdb091364a9fd56898.jpg
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Лучше всего заранее обдумать, что будет на новогоднем столе, считает врач-диетолог, нутригенетик Андрей Золотарев. Какие продукты можно покупать за месяц, а какие – за две недели до праздника, он рассказал в интервью радио Sputnik.В конце декабря в магазинах обычно образуются большие очереди, поэтому откладывать покупки на последние предпраздничные дни в условиях пандемии может оказаться опасным для здоровья, уверен Золотарев.Диетолог перечислил продукты, которыми можно начинать запасаться в начале декабря. По его словам, они сохранят свои свойства и не причинят вреда организму, даже если купить их за месяц до застолья."Рекомендую обратить внимание на икру. Это яркий "представитель" новогоднего стола, и если вы приобретете ее сегодня, она спокойно доживет до праздника. Как и оливки, которые вместе с икрой подвержены подорожанию ближе к Новому году. Горошек, кукуруза, другие консервы также доживут до праздника. Можно покупать какие-то алкогольные напитки, в настоящий момент они будут немного выгоднее, чем прямо перед Новым годом. Сладости, конфеты и твердые сыры тоже можно купить уже сегодня", – полагает Золотарев.Примерно за две недели до Нового года он советует покупать соленую рыбу, а также копченые продукты."Производители чаще всего делают рыбу слабого посола, по этой причине она, с одной стороны, очень вкусная и не содержит большого количества соли, а с другой стороны, не доживет до Нового года. Поэтому рыбу или копчености желательно покупать за две недели до праздника", – сказал Андрей Золотарев в интервью радио Sputnik.Врач напомнил также о необходимости ношения масок и соблюдения социальной дистанции в магазинах.
https://ria.ru/20211027/tseny-1756408850.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154855/06/1548550608_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_5a3a60a3ee2d26f33e51696f54540bd8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, продукты, новый год, андрей золотарев
Что стоит купить к новогоднему столу заранее
Врач Золотарев посоветовал заранее запастись икрой и консервами к новогоднему столу
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости.
Лучше всего заранее обдумать, что будет на новогоднем столе, считает врач-диетолог, нутригенетик Андрей Золотарев. Какие продукты можно покупать за месяц, а какие – за две недели до праздника, он рассказал в интервью радио Sputnik
.
В конце декабря в магазинах обычно образуются большие очереди, поэтому откладывать покупки на последние предпраздничные дни в условиях пандемии может оказаться опасным для здоровья, уверен Золотарев.
"Очень важно уже сегодня задуматься о том, что будет на вашем новогоднем столе. Мы любим тянуть до последнего, и за три-четыре дня сталкиваться с сумасшедшими очередями и фантастическими ценами. Какие-то продукты можно купить уже сегодня, какие-то – недели за две до праздника, а какие-то придется покупать накануне Нового года", – отметил он.
Диетолог перечислил продукты, которыми можно начинать запасаться в начале декабря. По его словам, они сохранят свои свойства и не причинят вреда организму, даже если купить их за месяц до застолья.
"Рекомендую обратить внимание на икру. Это яркий "представитель" новогоднего стола, и если вы приобретете ее сегодня, она спокойно доживет до праздника. Как и оливки, которые вместе с икрой подвержены подорожанию ближе к Новому году. Горошек, кукуруза, другие консервы также доживут до праздника. Можно покупать какие-то алкогольные напитки, в настоящий момент они будут немного выгоднее, чем прямо перед Новым годом. Сладости, конфеты и твердые сыры тоже можно купить уже сегодня", – полагает Золотарев.
Примерно за две недели до Нового года он советует покупать соленую рыбу, а также копченые продукты.
"Производители чаще всего делают рыбу слабого посола, по этой причине она, с одной стороны, очень вкусная и не содержит большого количества соли, а с другой стороны, не доживет до Нового года. Поэтому рыбу или копчености желательно покупать за две недели до праздника", – сказал Андрей Золотарев в интервью радио Sputnik.
Врач напомнил также о необходимости ношения масок и соблюдения социальной дистанции в магазинах.