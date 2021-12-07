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Что стоит купить к новогоднему столу заранее
Что стоит купить к новогоднему столу заранее - РИА Новости, 07.12.2021
Что стоит купить к новогоднему столу заранее
Лучше всего заранее обдумать, что будет на новогоднем столе, считает врач-диетолог, нутригенетик Андрей Золотарев. Какие продукты можно покупать за месяц, а... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T04:09
2021-12-07T04:09
общество
продукты
новый год
андрей золотарев
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Лучше всего заранее обдумать, что будет на новогоднем столе, считает врач-диетолог, нутригенетик Андрей Золотарев. Какие продукты можно покупать за месяц, а какие – за две недели до праздника, он рассказал в интервью радио Sputnik.В конце декабря в магазинах обычно образуются большие очереди, поэтому откладывать покупки на последние предпраздничные дни в условиях пандемии может оказаться опасным для здоровья, уверен Золотарев.Диетолог перечислил продукты, которыми можно начинать запасаться в начале декабря. По его словам, они сохранят свои свойства и не причинят вреда организму, даже если купить их за месяц до застолья."Рекомендую обратить внимание на икру. Это яркий "представитель" новогоднего стола, и если вы приобретете ее сегодня, она спокойно доживет до праздника. Как и оливки, которые вместе с икрой подвержены подорожанию ближе к Новому году. Горошек, кукуруза, другие консервы также доживут до праздника. Можно покупать какие-то алкогольные напитки, в настоящий момент они будут немного выгоднее, чем прямо перед Новым годом. Сладости, конфеты и твердые сыры тоже можно купить уже сегодня", – полагает Золотарев.Примерно за две недели до Нового года он советует покупать соленую рыбу, а также копченые продукты."Производители чаще всего делают рыбу слабого посола, по этой причине она, с одной стороны, очень вкусная и не содержит большого количества соли, а с другой стороны, не доживет до Нового года. Поэтому рыбу или копчености желательно покупать за две недели до праздника", – сказал Андрей Золотарев в интервью радио Sputnik.Врач напомнил также о необходимости ношения масок и соблюдения социальной дистанции в магазинах.
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общество, продукты, новый год, андрей золотарев
04:09 07.12.2021
 
Что стоит купить к новогоднему столу заранее

Врач Золотарев посоветовал заранее запастись икрой и консервами к новогоднему столу

CC BY 2.0 / Charles Hutchins / TableНовогодний стол с гирляндой
Новогодний стол с гирляндой - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
CC BY 2.0 / Charles Hutchins / Table
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Лучше всего заранее обдумать, что будет на новогоднем столе, считает врач-диетолог, нутригенетик Андрей Золотарев. Какие продукты можно покупать за месяц, а какие – за две недели до праздника, он рассказал в интервью радио Sputnik.
В конце декабря в магазинах обычно образуются большие очереди, поэтому откладывать покупки на последние предпраздничные дни в условиях пандемии может оказаться опасным для здоровья, уверен Золотарев.
"Очень важно уже сегодня задуматься о том, что будет на вашем новогоднем столе. Мы любим тянуть до последнего, и за три-четыре дня сталкиваться с сумасшедшими очередями и фантастическими ценами. Какие-то продукты можно купить уже сегодня, какие-то – недели за две до праздника, а какие-то придется покупать накануне Нового года", – отметил он.
Диетолог перечислил продукты, которыми можно начинать запасаться в начале декабря. По его словам, они сохранят свои свойства и не причинят вреда организму, даже если купить их за месяц до застолья.
"Рекомендую обратить внимание на икру. Это яркий "представитель" новогоднего стола, и если вы приобретете ее сегодня, она спокойно доживет до праздника. Как и оливки, которые вместе с икрой подвержены подорожанию ближе к Новому году. Горошек, кукуруза, другие консервы также доживут до праздника. Можно покупать какие-то алкогольные напитки, в настоящий момент они будут немного выгоднее, чем прямо перед Новым годом. Сладости, конфеты и твердые сыры тоже можно купить уже сегодня", – полагает Золотарев.
Примерно за две недели до Нового года он советует покупать соленую рыбу, а также копченые продукты.
"Производители чаще всего делают рыбу слабого посола, по этой причине она, с одной стороны, очень вкусная и не содержит большого количества соли, а с другой стороны, не доживет до Нового года. Поэтому рыбу или копчености желательно покупать за две недели до праздника", – сказал Андрей Золотарев в интервью радио Sputnik.
Врач напомнил также о необходимости ношения масок и соблюдения социальной дистанции в магазинах.
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ОбществоПродуктыНовый годАндрей Золотарев
 
 
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