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Цены на нефть усилили рост до пяти процентов
Цены на нефть усилили рост до пяти процентов - РИА Новости, 07.12.2021
Цены на нефть усилили рост до пяти процентов
Цена на нефть марки Brent росла почти до четырех процентов, WTI — до пяти процентов, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T19:15
2021-12-07T19:15
2021-12-07T19:47
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цены на нефть
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Цена на нефть марки Brent росла почти до четырех процентов, WTI — до пяти процентов, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 19:10 мск февральские фьючерсы на североморское сырье подорожали на 3,91 процента, до 75,97 доллара за баррель. Стоимость январских контрактов на техасскую нефть повысилась на 4,56 процента, до 72,66 доллара. Максимальный рост достигал пяти процентов — 73,03 доллара.В понедельник утром мировые цены на углеводороды смогли отыграть почти все снижение прошлой недели.С августа США безуспешно пытались убедить ОПЕК+ увеличить нефтедобычу, после чего президент Джо Байден решил распечатать запасы. Страна извлечет 50 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва, чтобы снизить цены на сырье. Соединенные Штаты поддержали Индия, Китай, Южная Корея, Япония и Великобритания.Второго декабря участники ОПЕК+ объявили, что сохранят текущие параметры нефтяной сделки: в январе 2022 года объемы вновь увеличатся на плановые 400 тысяч баррелей в сутки.
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в мире, brent, цены на нефть
19:15 07.12.2021 (обновлено: 19:47 07.12.2021)
Цены на нефть усилили рост до пяти процентов
Мировые цены на нефть усилили рост до пяти процентов