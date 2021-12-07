Россия и Китай подписали дорожную карту по спутниковой навигации
Россия и Китай подписали дорожную карту по спутниковой навигации на 2021-2025 годы
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. "Роскосмос" и китайская Комиссия по спутниковой навигационной системе подписали дорожную карту по сотрудничеству, сообщает в пятницу российская госкорпорация.
"Госкорпорация "Роскосмос" и Комиссия по китайской спутниковой навигационной системе подписали российско-китайскую Дорожную карту сотрудничества в области спутниковой навигации на 2021–2025 годы", - говорится в сообщении.
Подписи под документом поставили глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин и глава Комиссии Хэ Юйбин.
Дорожная карта включает планы по интегрированному и инновационному развитию систем ГЛОНАСС и Beidou, повышению их совместимости и взаимодополняемости, взаимному размещению наземных измерительных станций на территориях Китая и России.
Также документ содержит планы по мониторингу и оценке характеристик глобальных навигационных спутниковых систем и совместному применению навигационных технологий в интересах социально-экономического развития России и Китая.
Ранее заместитель генерального директора госкорпорации "Роскосмос" по международному сотрудничеству Сергей Савельев рассказал РИА Новости, что "Роскосмос" приступит к размещению наземных станций ГЛОНАСС, повышающих точность российской навигационной системы, на территории Китая, ориентировочно, до конца 2021 года, а в ответ Китай разместит наземные станции BeiDou на территории России.
Межправсоглашение о взаимной установке станций корректировки навигационного сигнала спутниковых системы ГЛОНАСС и BeiDou было подписано в 2018 году и ратифицировано в 2019 году.
Ранее заместитель гендиректора госкорпорации "Роскосмос" Сергей Дубик рассказал, что российские станции планируется разместить в Шанхае, Урумчи и Чанчунь, а три измерительных станции BeiDou появятся в Обнинске, Иркутске и Петропавловске-Камчатском.
В настоящее время, согласно информации, размещенной на сайте Системы дифференциальной коррекции и мониторинга ГЛОНАСС, сеть наземных станций ГЛОНАСС состоит из 46 пунктов на территории России и семи станций за рубежом, включая Южную Америку и Антарктиду.