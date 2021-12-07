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Россия и Китай подписали дорожную карту по спутниковой навигации

Россия и Китай подписали дорожную карту по спутниковой навигации - РИА Новости, 07.12.2021

Россия и Китай подписали дорожную карту по спутниковой навигации

"Роскосмос" и китайская Комиссия по спутниковой навигационной системе подписали дорожную карту по сотрудничеству, сообщает в пятницу российская госкорпорация. РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T09:59

2021-12-07T09:59

2021-12-07T09:59

антарктида

иркутск

китай

дмитрий рогозин

роскосмос

космос - риа наука

глонасс (система навигации)

сергей савельев

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. "Роскосмос" и китайская Комиссия по спутниковой навигационной системе подписали дорожную карту по сотрудничеству, сообщает в пятницу российская госкорпорация."Госкорпорация "Роскосмос" и Комиссия по китайской спутниковой навигационной системе подписали российско-китайскую Дорожную карту сотрудничества в области спутниковой навигации на 2021–2025 годы", - говорится в сообщении.Подписи под документом поставили глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин и глава Комиссии Хэ Юйбин.Дорожная карта включает планы по интегрированному и инновационному развитию систем ГЛОНАСС и Beidou, повышению их совместимости и взаимодополняемости, взаимному размещению наземных измерительных станций на территориях Китая и России.Также документ содержит планы по мониторингу и оценке характеристик глобальных навигационных спутниковых систем и совместному применению навигационных технологий в интересах социально-экономического развития России и Китая.Ранее заместитель генерального директора госкорпорации "Роскосмос" по международному сотрудничеству Сергей Савельев рассказал РИА Новости, что "Роскосмос" приступит к размещению наземных станций ГЛОНАСС, повышающих точность российской навигационной системы, на территории Китая, ориентировочно, до конца 2021 года, а в ответ Китай разместит наземные станции BeiDou на территории России.Межправсоглашение о взаимной установке станций корректировки навигационного сигнала спутниковых системы ГЛОНАСС и BeiDou было подписано в 2018 году и ратифицировано в 2019 году.Ранее заместитель гендиректора госкорпорации "Роскосмос" Сергей Дубик рассказал, что российские станции планируется разместить в Шанхае, Урумчи и Чанчунь, а три измерительных станции BeiDou появятся в Обнинске, Иркутске и Петропавловске-Камчатском.В настоящее время, согласно информации, размещенной на сайте Системы дифференциальной коррекции и мониторинга ГЛОНАСС, сеть наземных станций ГЛОНАСС состоит из 46 пунктов на территории России и семи станций за рубежом, включая Южную Америку и Антарктиду.

https://ria.ru/20211203/standart-1762006263.html

https://ria.ru/20211128/kitay-1761134514.html

https://ria.ru/20211119/patrulirovanie-1759812844.html

антарктида

иркутск

китай

россия

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антарктида, иркутск, китай, дмитрий рогозин, роскосмос, космос - риа наука, глонасс (система навигации), сергей савельев, россия