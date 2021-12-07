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Полицейского, задержавшего стрелявшего в МФЦ в Москве, представят к награде

Полицейского, задержавшего стрелявшего в МФЦ в Москве, представят к награде - РИА Новости, 07.12.2021

Полицейского, задержавшего стрелявшего в МФЦ в Москве, представят к награде

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев принял решение представить к государственной награде московского полицейского, задержавшего в МФЦ вооруженного злоумышленника, РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T17:13

2021-12-07T17:13

2021-12-07T19:23

происшествия

москва

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

мфц (многофункциональный центр)

россия

владимир колокольцев

сергей глазьев

ирина волк

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев принял решение представить к государственной награде московского полицейского, задержавшего в МФЦ вооруженного злоумышленника, сообщила журналистам официальный представитель ведомства Ирина Волк. Ранее вице-мэр Москвы Анастасия Ракова сообщила, что при стрельбе в МФЦ в Москве скончались администратор и охранник, еще 4 человека пострадали. Столичные следователи завели уголовное дело по статьям об убийстве двух и более лиц и незаконном обороте оружия. Источник в столичных правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что установлена личность устроившего стрельбу - это некий Сергей Глазов."Министр внутренних дел РФ генерал полиции РФ Владимир Колокольцев принял решение внести президенту РФ представление о награждении государственной наградой старшего лейтенанта полиции Георгия Домолаева, отличившегося при задержании вооруженного злоумышленника... Смелые и решительные действия сотрудника полиции позволили предотвратить более тяжкие последствия и не допустить других жертв", - сказала Волк.Полицейский, задержавший стрелявшего в МФЦ в Москве, рассказал, что мужчина при задержании оказал сопротивление, соответствующее видео опубликовано на сайте МВД Медиа"Я был на рабочем месте. Услышал звуки пожарной сигнализации и характерные хлопки. Я выбежал в коридор и увидел гражданина, выбегающего в сторону выхода МФЦ. Приняв решение его задержать, я выбежал следом за ним. При задержании данный гражданин оказал сопротивление. Я увидел у него на поясе нож и огнестрельное оружие. При задержании я не дал данному гражданину попытки воспользоваться данным оружием, обезвредил его, и дожидался прибытия помощи", - сказал старший лейтенант полиции Георгий Домолаев.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Сотрудник миграционной инспекции о задержании открывшего стрельбу в МФЦ Сотрудник миграционной инспекции рассказал, как задержал открывшего стрельбу в московском МФЦ 2021-12-07T17:13 true PT0M41S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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