Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211207/murmansk-1762621376.html
Врио мэра Мурманска и четырех депутатов горсовета исключили из ЕР
Врио мэра Мурманска и четырех депутатов горсовета исключили из ЕР - РИА Новости, 07.12.2021
Врио мэра Мурманска и четырех депутатов горсовета исключили из ЕР
Пятеро депутатов мурманского горсовета, в том числе временно исполняющая обязанности главы города Тамара Прямикова, по решению Генсовета "Единой России",... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T17:58
2021-12-07T17:58
политика
мурманск
единая россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755586998_0:283:3138:2048_1920x0_80_0_0_632096390009947f3d763859e54684b8.jpg
МУРМАНСК, 7 ноя – РИА Новости. Пятеро депутатов мурманского горсовета, в том числе временно исполняющая обязанности главы города Тамара Прямикова, по решению Генсовета "Единой России", исключены из партии "за совершение деструктивных действий, наносящих ущерб политической партии", говорится в сообщении местного отделения ЕР.Помимо одного из старейших депутатов горсовета Прямиковой из партии исключены Антонина Климова, Леонид Мостовой, Александр Накай и Ирина Ускова."За совершение деструктивных действий отдельных депутатов города Мурманска, наносящих ущерб политическим интересам партии, а также за их отрицательное влияние на общественно-политическую ситуацию в административном центре", - поясняются в сообщении мотивы исключения.Конкретные причины исключения не называются. В результате сентябрьских выборов в областную думу горсовет в качестве депутатов регионального заксобрания покинули глава администрации и глава муниципального образования. Мэра Мурманска избирают из числа депутатов. Губернатор предложил на эту должность прошедшую в горсовет на довыборах и оставившую кресло министра образования региона Ольгу Дзюбу. Ее кандидатуру также подержал Генсовет ЕР. Однако депутаты мурманского горсовета проголосовали против ее назначения. Позже, в ноябре горсовет не избрал также поддержанного Генсоветом и главой региона Юрия Сердечкина на должность сити-менеджера.
https://ria.ru/20211127/prokopevsk-1761025957.html
https://ria.ru/20211102/marchenko-1757421646.html
мурманск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755586998_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_b251aea3149405547ea92d987117a73e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, мурманск, единая россия
17:58 07.12.2021
 
Врио мэра Мурманска и четырех депутатов горсовета исключили из ЕР

Врио мэра Мурманска Прямикову и четырех депутатов горсовета исключили из "Единой России"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВид на жилые кварталы города Мурманска
Вид на жилые кварталы города Мурманска - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 7 ноя – РИА Новости. Пятеро депутатов мурманского горсовета, в том числе временно исполняющая обязанности главы города Тамара Прямикова, по решению Генсовета "Единой России", исключены из партии "за совершение деструктивных действий, наносящих ущерб политической партии", говорится в сообщении местного отделения ЕР.
Помимо одного из старейших депутатов горсовета Прямиковой из партии исключены Антонина Климова, Леонид Мостовой, Александр Накай и Ирина Ускова.
Участники съезда партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 27.11.2021
27 ноября, 13:19
Экс-мэра Прокопьевска исключили из партии за банкет во время траура
"За совершение деструктивных действий отдельных депутатов города Мурманска, наносящих ущерб политическим интересам партии, а также за их отрицательное влияние на общественно-политическую ситуацию в административном центре", - поясняются в сообщении мотивы исключения.
Конкретные причины исключения не называются. В результате сентябрьских выборов в областную думу горсовет в качестве депутатов регионального заксобрания покинули глава администрации и глава муниципального образования. Мэра Мурманска избирают из числа депутатов. Губернатор предложил на эту должность прошедшую в горсовет на довыборах и оставившую кресло министра образования региона Ольгу Дзюбу. Ее кандидатуру также подержал Генсовет ЕР. Однако депутаты мурманского горсовета проголосовали против ее назначения. Позже, в ноябре горсовет не избрал также поддержанного Генсоветом и главой региона Юрия Сердечкина на должность сити-менеджера.
Евгений Марченко - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
2 ноября, 17:34
"Единая Россия" исключила из партии депутата Марченко
 
ПолитикаМурманскЕдиная Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:51В США заявили, что Китай намерен пересмотреть мировой порядок
02:39Иммунолог развеял надежду на спасительные свойства "омикрона"
02:37Экс-советник Трампа заявил, что Байден игнорирует интересы России
02:35"Король фруктов" оказался опасным для многих россиян
02:33Экс-главком НАТО заявил о необходимости предоставить военную помощь Украине
02:26В "Векторе" заявили, что коронавирусы могут прорваться из мира животных
02:18Путин заявил Байдену, что НАТО пытается освоить украинскую территорию
02:18В Минтруда рассказали, когда можно полностью получить пенсионные накопления
02:13Нуланд заявила, что Байден хочет стабильных отношений с Россией
02:11На Украине ожидают деэскалации после разговора Путина и Байдена
02:09Названы особенности питания после вакцинации
02:04В Москве задержали насильника, жертва которого выпрыгнула из окна
02:00Эксперты рассказали, какая недвижимость выиграет от новых станций БКЛ
01:56Освобожденное из-под ареста судно "Академик Иоффе" отправилось в Россию
01:49В Раде "поблагодарили" США за отсутствие санкций по "Северному потоку — 2"
01:46Нуланд заявила, что Путин решил воссоздать Советский Союз
01:40Слуцкий прокомментировал переговоры Путина и Байдена
01:37Экс-премьер рассказал, когда у Украины закончится газ
01:33Девушка Саакашвили заявила, что политик отказался от лекарств
01:25Салливан заявил о готовности США предоставить военную помощь странам Балтии
Лента новостейМолния
В США заявили, что Китай намерен пересмотреть мировой порядокИммунолог развеял надежду на спасительные свойства "омикрона"Экс-советник Трампа заявил, что Байден игнорирует интересы России"Король фруктов" оказался опасным для многих россиянЭкс-главком НАТО заявил о необходимости предоставить военную помощь УкраинеВ "Векторе" заявили, что коронавирусы могут прорваться из мира животныхПутин заявил Байдену, что НАТО пытается освоить украинскую территориюВ Минтруда рассказали, когда можно полностью получить пенсионные накопленияНуланд заявила, что Байден хочет стабильных отношений с РоссиейНа Украине ожидают деэскалации после разговора Путина и БайденаНазваны особенности питания после вакцинацииВ Москве задержали насильника, жертва которого выпрыгнула из окнаЭксперты рассказали, какая недвижимость выиграет от новых станций БКЛОсвобожденное из-под ареста судно "Академик Иоффе" отправилось в РоссиюВ Раде "поблагодарили" США за отсутствие санкций по "Северному потоку — 2"Нуланд заявила, что Путин решил воссоздать Советский СоюзСлуцкий прокомментировал переговоры Путина и БайденаЭкс-премьер рассказал, когда у Украины закончится газДевушка Саакашвили заявила, что политик отказался от лекарствСалливан заявил о готовности США предоставить военную помощь странам Балтии