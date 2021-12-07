https://ria.ru/20211207/murmansk-1762621376.html

Врио мэра Мурманска и четырех депутатов горсовета исключили из ЕР

Врио мэра Мурманска и четырех депутатов горсовета исключили из ЕР - РИА Новости, 07.12.2021

Врио мэра Мурманска и четырех депутатов горсовета исключили из ЕР

Пятеро депутатов мурманского горсовета, в том числе временно исполняющая обязанности главы города Тамара Прямикова, по решению Генсовета "Единой России",... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T17:58

2021-12-07T17:58

2021-12-07T17:58

политика

мурманск

единая россия

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МУРМАНСК, 7 ноя – РИА Новости. Пятеро депутатов мурманского горсовета, в том числе временно исполняющая обязанности главы города Тамара Прямикова, по решению Генсовета "Единой России", исключены из партии "за совершение деструктивных действий, наносящих ущерб политической партии", говорится в сообщении местного отделения ЕР.Помимо одного из старейших депутатов горсовета Прямиковой из партии исключены Антонина Климова, Леонид Мостовой, Александр Накай и Ирина Ускова."За совершение деструктивных действий отдельных депутатов города Мурманска, наносящих ущерб политическим интересам партии, а также за их отрицательное влияние на общественно-политическую ситуацию в административном центре", - поясняются в сообщении мотивы исключения.Конкретные причины исключения не называются. В результате сентябрьских выборов в областную думу горсовет в качестве депутатов регионального заксобрания покинули глава администрации и глава муниципального образования. Мэра Мурманска избирают из числа депутатов. Губернатор предложил на эту должность прошедшую в горсовет на довыборах и оставившую кресло министра образования региона Ольгу Дзюбу. Ее кандидатуру также подержал Генсовет ЕР. Однако депутаты мурманского горсовета проголосовали против ее назначения. Позже, в ноябре горсовет не избрал также поддержанного Генсоветом и главой региона Юрия Сердечкина на должность сити-менеджера.

https://ria.ru/20211127/prokopevsk-1761025957.html

https://ria.ru/20211102/marchenko-1757421646.html

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политика, мурманск, единая россия