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Джереми Айронс сыграл в шпионском триллере о Второй мировой войне
Джереми Айронс сыграл в шпионском триллере о Второй мировой войне - РИА Новости, 07.12.2021
Джереми Айронс сыграл в шпионском триллере о Второй мировой войне
В Сети появился трейлер шпионского триллера "Мюнхен. На грани войны" немецкого режиссера Кристиана Швохова, сообщает Collider. Ролик опубликован на... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T18:50
2021-12-07T18:50
2021-12-07T18:50
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. В Сети появился трейлер шпионского триллера "Мюнхен. На грани войны" немецкого режиссера Кристиана Швохова, сообщает Collider. Ролик опубликован на YouTube-канале Netflix. Лента основана на одноименном бестселлере Роберта Харриса. События в фильме разворачиваются в 1938 году накануне Второй мировой войны. Британский госслужащий Хью Легат и немецкий дипломат Пауль фон Хартманн едут в Мюнхен на экстренную конференцию. Эти роли исполнили Джордж Маккей ("1917") и Янис Нивенер ("Таймлесс"). Премьер-министра Великобритании Невилла Чемберлена, подписавшего Мюнхенское соглашение, сыграл Джереми Айронс ("Связанные насмерть"). Также в картине снимались Джессика Браун Финдли, Роберт Батерст, Аугуст Диль и другие. "Мюнхен. На грани войны" выйдет на стриминговом сервисе Netflix 21 января.
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джереми айронс, новости культуры, кино и сериалы, невилл чемберлен, мюнхен, netflix
Джереми Айронс сыграл в шпионском триллере о Второй мировой войне
В Сети появился трейлер шпионского триллера "Мюнхен. На грани войны"