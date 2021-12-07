Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20211207/mks-1762536188.html
Последствия экологических катастроф видно с борта МКС, рассказал космонавт
Последствия экологических катастроф видно с борта МКС, рассказал космонавт - РИА Новости, 07.12.2021
Последствия экологических катастроф видно с борта МКС, рассказал космонавт
Российским судам следует уделять повышенное внимание делам о незаконной вырубке лесов, считает космонавт и юрист Антон Шкаплеров. РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T12:40
2021-12-07T12:40
наука
антон шкаплеров
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
земля
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754174805_0:67:640:427_1920x0_80_0_0_99577154f78b7d23856dd980e7957a4b.jpg
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Российским судам следует уделять повышенное внимание делам о незаконной вырубке лесов, считает космонавт и юрист Антон Шкаплеров."Я уверен, что защита лесов справедливо является предметом особой заботы нашего государства", - заявил космонавт, участвующий в экологическом семинаре Верховного суда РФ с борта МКС.Он добавил, что лесные пожары порой достигают таких масштабов, что их видно с околоземной орбиты."Поэтому, на мой взгляд, необходимо уделить повышенное внимание вопросам применения Лесного кодекса Российской Федерации, совершенствовать институты уголовной и административной ответственности за незаконную рубку лесных насаждений. Тем более, у России – пятая часть лесов Земли. Это мировой рекорд", - отметил Шкаплеров.Он добавил, что также с борта МКС видны результаты морских аварий, например, нефтяные разливы."Очень важно, чтобы и в дальнейшем должное внимание в работе судов уделялось вопросам возмещения вреда, причиненного морскими авариями. Необходимо также обеспечить контроль за соблюдением законности в сфере рыболовства, выявлять и устранять обстоятельства, которые способствуют нарушению морского законодательства", - сказал космонавт.
https://ria.ru/20211207/polet-1762492056.html
земля
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754174805_36:0:605:427_1920x0_80_0_0_298237dfd3bf52aec6fec89816bbdfb6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
антон шкаплеров, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), земля, россия
12:40 07.12.2021
 
Последствия экологических катастроф видно с борта МКС, рассказал космонавт

Космонавт Шкаплеров рассказал, что последствия экологических катастроф видно с борта МКС

© Фото : Роскосмос/Сергей РязанскийВид на Землю с борта МКС
Вид на Землю с борта МКС - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© Фото : Роскосмос/Сергей Рязанский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Российским судам следует уделять повышенное внимание делам о незаконной вырубке лесов, считает космонавт и юрист Антон Шкаплеров.
"Я уверен, что защита лесов справедливо является предметом особой заботы нашего государства", - заявил космонавт, участвующий в экологическом семинаре Верховного суда РФ с борта МКС.
Он добавил, что лесные пожары порой достигают таких масштабов, что их видно с околоземной орбиты.
"Поэтому, на мой взгляд, необходимо уделить повышенное внимание вопросам применения Лесного кодекса Российской Федерации, совершенствовать институты уголовной и административной ответственности за незаконную рубку лесных насаждений. Тем более, у России – пятая часть лесов Земли. Это мировой рекорд", - отметил Шкаплеров.
Он добавил, что также с борта МКС видны результаты морских аварий, например, нефтяные разливы.
"Очень важно, чтобы и в дальнейшем должное внимание в работе судов уделялось вопросам возмещения вреда, причиненного морскими авариями. Необходимо также обеспечить контроль за соблюдением законности в сфере рыболовства, выявлять и устранять обстоятельства, которые способствуют нарушению морского законодательства", - сказал космонавт.
Члены основного экипажа 20-й экспедиции на МКС космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин, президент корпорации Старт Тудей Юсаку Маэдзава (справа) и его личный ассистент Ёдзо Хирано - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
08:26Наука
Госкомиссия разрешила полет двух японских туристов на МКС
 
НаукаАнтон ШкаплеровКосмос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)ЗемляРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:51В США заявили, что Китай намерен пересмотреть мировой порядок
02:39Иммунолог развеял надежду на спасительные свойства "омикрона"
02:37Экс-советник Трампа заявил, что Байден игнорирует интересы России
02:35"Король фруктов" оказался опасным для многих россиян
02:33Экс-главком НАТО заявил о необходимости предоставить военную помощь Украине
02:26В "Векторе" заявили, что коронавирусы могут прорваться из мира животных
02:18Путин заявил Байдену, что НАТО пытается освоить украинскую территорию
02:18В Минтруда рассказали, когда можно полностью получить пенсионные накопления
02:13Нуланд заявила, что Байден хочет стабильных отношений с Россией
02:11На Украине ожидают деэскалации после разговора Путина и Байдена
02:09Названы особенности питания после вакцинации
02:04В Москве задержали насильника, жертва которого выпрыгнула из окна
02:00Эксперты рассказали, какая недвижимость выиграет от новых станций БКЛ
01:56Освобожденное из-под ареста судно "Академик Иоффе" отправилось в Россию
01:49В Раде "поблагодарили" США за отсутствие санкций по "Северному потоку — 2"
01:46Нуланд заявила, что Путин решил воссоздать Советский Союз
01:40Слуцкий прокомментировал переговоры Путина и Байдена
01:37Экс-премьер рассказал, когда у Украины закончится газ
01:33Девушка Саакашвили заявила, что политик отказался от лекарств
01:25Салливан заявил о готовности США предоставить военную помощь странам Балтии
Лента новостейМолния
В США заявили, что Китай намерен пересмотреть мировой порядокИммунолог развеял надежду на спасительные свойства "омикрона"Экс-советник Трампа заявил, что Байден игнорирует интересы России"Король фруктов" оказался опасным для многих россиянЭкс-главком НАТО заявил о необходимости предоставить военную помощь УкраинеВ "Векторе" заявили, что коронавирусы могут прорваться из мира животныхПутин заявил Байдену, что НАТО пытается освоить украинскую территориюВ Минтруда рассказали, когда можно полностью получить пенсионные накопленияНуланд заявила, что Байден хочет стабильных отношений с РоссиейНа Украине ожидают деэскалации после разговора Путина и БайденаНазваны особенности питания после вакцинацииВ Москве задержали насильника, жертва которого выпрыгнула из окнаЭксперты рассказали, какая недвижимость выиграет от новых станций БКЛОсвобожденное из-под ареста судно "Академик Иоффе" отправилось в РоссиюВ Раде "поблагодарили" США за отсутствие санкций по "Северному потоку — 2"Нуланд заявила, что Путин решил воссоздать Советский СоюзСлуцкий прокомментировал переговоры Путина и БайденаЭкс-премьер рассказал, когда у Украины закончится газДевушка Саакашвили заявила, что политик отказался от лекарствСалливан заявил о готовности США предоставить военную помощь странам Балтии