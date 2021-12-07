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Последствия экологических катастроф видно с борта МКС, рассказал космонавт
Последствия экологических катастроф видно с борта МКС, рассказал космонавт - РИА Новости, 07.12.2021
Последствия экологических катастроф видно с борта МКС, рассказал космонавт
Российским судам следует уделять повышенное внимание делам о незаконной вырубке лесов, считает космонавт и юрист Антон Шкаплеров. РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T12:40
2021-12-07T12:40
2021-12-07T12:40
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Российским судам следует уделять повышенное внимание делам о незаконной вырубке лесов, считает космонавт и юрист Антон Шкаплеров."Я уверен, что защита лесов справедливо является предметом особой заботы нашего государства", - заявил космонавт, участвующий в экологическом семинаре Верховного суда РФ с борта МКС.Он добавил, что лесные пожары порой достигают таких масштабов, что их видно с околоземной орбиты."Поэтому, на мой взгляд, необходимо уделить повышенное внимание вопросам применения Лесного кодекса Российской Федерации, совершенствовать институты уголовной и административной ответственности за незаконную рубку лесных насаждений. Тем более, у России – пятая часть лесов Земли. Это мировой рекорд", - отметил Шкаплеров.Он добавил, что также с борта МКС видны результаты морских аварий, например, нефтяные разливы."Очень важно, чтобы и в дальнейшем должное внимание в работе судов уделялось вопросам возмещения вреда, причиненного морскими авариями. Необходимо также обеспечить контроль за соблюдением законности в сфере рыболовства, выявлять и устранять обстоятельства, которые способствуют нарушению морского законодательства", - сказал космонавт.
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антон шкаплеров, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), земля, россия
Последствия экологических катастроф видно с борта МКС, рассказал космонавт
Космонавт Шкаплеров рассказал, что последствия экологических катастроф видно с борта МКС