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В квартире стрелявшего в МФЦ в Москве проводят обыск

В квартире стрелявшего в МФЦ в Москве проводят обыск - РИА Новости, 07.12.2021

В квартире стрелявшего в МФЦ в Москве проводят обыск

Силовики проводят оперативные мероприятия в квартире мужчины, открывшего стрельбу в МФЦ в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T18:26

2021-12-07T18:26

2021-12-07T19:33

москва

стрельба в мфц на юго-востоке москвы

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

ирина волк

мфц (многофункциональный центр)

россия

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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Силовики проводят оперативные мероприятия в квартире мужчины, открывшего стрельбу в МФЦ в Москве, передает корреспондент РИА Новости.В квартире на улице Коновалова, где проживает подозреваемый, находятся саперы, а также кинологи, проводятся следственные действия и оперативные мероприятия. Сотрудники силовых ведомств на месте пока не комментируют происходящее.Согласно данным мэрии, при стрельбе в МФЦ "Рязанский" погибли два человека, администратор и охранник, еще четыре пострадали. Нападавшего задержал сотрудник подразделения МВД РФ по миграционным вопросам. По данным официального представителя министерства Ирины Волк, задержан 45-летний житель Москвы. Источник РИА Новости назвал его имя - Сергей Глазов. Возбуждено уголовное дело по двум статьям.В столичном главке СК также уточнили, что будут назначены психолого-психиатрическая и баллистическая экспертизы.

https://radiosputnik.ria.ru/20211207/mfts-1762618053.html

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Саперы около дома подозреваемого в стрельбе в МФЦ на юго-востоке Москвы Силовики проводят оперативные мероприятия в квартире мужчины, открывшего стрельбу в МФЦ в Москве. В квартире на улице Коновалова, где проживает подозреваемый, находятся саперы, а также кинологи, проводятся следственные действия и оперативные мероприятия. Сотрудники силовых ведомств на месте пока не комментируют происходящее. 2021-12-07T18:26 true PT0M55S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, стрельба в мфц на юго-востоке москвы, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), ирина волк, мфц (многофункциональный центр), россия