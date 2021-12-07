https://ria.ru/20211207/mfts-1762603870.html

Заммэра Ракова рассказала о пострадавших при стрельбе в МФЦ в Москве

Заммэра Ракова рассказала о пострадавших при стрельбе в МФЦ в Москве - РИА Новости, 07.12.2021

Заммэра Ракова рассказала о пострадавших при стрельбе в МФЦ в Москве

Состояние четырех пострадавших при стрельбе в МФЦ в Москве оценивается как тяжёлое, они находятся в операционных, сообщила журналистам во вторник вице-мэр... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T17:00

2021-12-07T17:00

2021-12-07T17:12

происшествия

москва

анастасия ракова

мфц (многофункциональный центр)

россия

стрельба в мфц на юго-востоке москвы

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Состояние четырех пострадавших при стрельбе в МФЦ в Москве оценивается как тяжёлое, они находятся в операционных, сообщила журналистам во вторник вице-мэр Москвы Анастасия Ракова.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в МФЦ "Рязанский" в результате стрельбы погибли два человека, трое пострадали. Столичные следователи завели уголовное дело по статьям об убийстве двух и более лиц и незаконном обороте оружия. Источник в столичных правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что установлена личность устроившего стрельбу - это некий Сергей Глазов."На место происшествия незамедлительно прибыли 5 бригад скорой медицинской помощи. Врачи начали оказывать пострадавшим экстренную медицинскую помощь. В результате происшествия две женщины и один мужчина доставлены в НИИ Склифосовского, девочка 10 лет в детскую Морозовскую больницу. Их состояние оценивается как тяжёлое. Все четверо пострадавших находятся сейчас в операционных", - сказала Ракова.Она отметила, что на место были незамедлительно вызваны правоохранительные органы и проведена эвакуация посетителей и сотрудников. Преступник задержан, ведется следствие."Столичные офисы "Мои Документы" оборудованы тревожными кнопками, сигнал с которых в случае кризисных ситуаций, таких как террористическая угроза, пожары и другие техногенные происшествия, напрямую поступает в правоохранительные органы. Также в каждом центре госуслуг работают охранники, которые в случае необходимости вызывают оперативные службы", - добавила заммэра.

https://ria.ru/20211207/zaderzhanie-1762606367.html

https://ria.ru/20211207/devochka-1762601929.html

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происшествия, москва, анастасия ракова , мфц (многофункциональный центр), россия, стрельба в мфц на юго-востоке москвы