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СК возбудил дело после стрельбы в московском МФЦ

СК возбудил дело после стрельбы в московском МФЦ - РИА Новости, 07.12.2021

СК возбудил дело после стрельбы в московском МФЦ

Столичные следователи возбудили уголовное дело об убийстве двух и более лиц по факту стрельбы в МФЦ на юго-востоке Москвы, сообщила РИА Новости старший помощник РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T16:02

2021-12-07T16:02

2021-12-07T18:40

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

москва

юлия иванова

мфц (многофункциональный центр)

россия

стрельба в мфц на юго-востоке москвы

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Столичные следователи возбудили уголовное дело об убийстве двух и более лиц по факту стрельбы в МФЦ на юго-востоке Москвы, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова."Возбуждено уголовное дело. В настоящее время на месте работают следователи и криминалисты, работу контролирует руководитель ГСУСК по Москве Андрей Стрижов", - сказала она.Иванова добавила, что дело возбуждено по статьям об убийстве двух и более лиц и незаконном обороте оружия."Мужчина, устроивший стрельбу на юго-востоке Москвы, задержан, его доставят в отдел для допроса", - сказала она.

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Работа следователей на месте стрельбы в МФЦ в Москве. Кадры СК Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц) и ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия). По предварительным данным, 7 декабря 2021 года мужчина зашёл в помещение государственной организации, расположенной на юго-востоке Москвы, и открыл стрельбу из огнестрельного оружия по находящимся в помещении людям. От полученных повреждений два человека погибли на месте. Другим пострадавшим, среди которых один несовершеннолетний ребёнок, оказывается необходимая медицинская помощь. В настоящее время следователи и криминалисты столичного подразделения Следственного комитета работают на месте происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. На место для координации работы следственной группы прибыл руководитель Главного следственного управления по городу Москве Андрей Александрович Стрижов. По подозрению в совершении указанных преступлений задержан 45-летний мужчина. В ближайшее время он будет доставлен в подразделение ведомства для проведения необходимых следственных действий. Расследование по уголовному делу продолжается. Для оценки психического состояния мужчины будет назначена психолого-психиатрическая судебная экспертиза. 2021-12-07T16:02 true PT0M41S

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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), москва, юлия иванова, мфц (многофункциональный центр), россия, стрельба в мфц на юго-востоке москвы