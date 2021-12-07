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Собянин принес соболезнования семьям погибших после стрельбы в МФЦ в Москве
Собянин принес соболезнования семьям погибших после стрельбы в МФЦ в Москве - РИА Новости, 07.12.2021
Собянин принес соболезнования семьям погибших после стрельбы в МФЦ в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин принес соболезнования пострадавшим и семьям погибших в результате стрельбы в МФЦ в Москве, подчеркнув, что врачи делают все возможное... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T15:56
2021-12-07T15:56
2021-12-07T16:01
москва
происшествия
сергей собянин
россия
стрельба в мфц на юго-востоке москвы
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин принес соболезнования пострадавшим и семьям погибших в результате стрельбы в МФЦ в Москве, подчеркнув, что врачи делают все возможное по оказанию помощи раненым."Приношу соболезнования пострадавшим и семьям погибших. Врачи делают все возможное по оказанию помощи раненым", - написал он в Twitter.В результате стрельбы погибли два человека, трое пострадали, сообщил ранее мэр.
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москва, происшествия, сергей собянин, россия, стрельба в мфц на юго-востоке москвы
15:56 07.12.2021 (обновлено: 16:01 07.12.2021)
Собянин принес соболезнования семьям погибших после стрельбы в МФЦ в Москве
Собянин принес соболезнования семьям погибших после стрельбы в МФЦ на юго-востоке Москвы