https://ria.ru/20211207/mfts-1762584729.html
В Москве задержали мужчину, устроившего стрельбу в МФЦ
В Москве задержали мужчину, устроившего стрельбу в МФЦ - РИА Новости, 07.12.2021
В Москве задержали мужчину, устроившего стрельбу в МФЦ
Устроившего стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москвы задержали, написал в Twitter мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T15:54
2021-12-07T15:54
2021-12-07T16:01
москва
россия
происшествия
сергей собянин
стрельба в мфц на юго-востоке москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757366945_59:743:2379:2048_1920x0_80_0_0_53052dc417b86340e3cf315d97f23a6b.jpg
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Устроившего стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москвы задержали, написал в Twitter мэр столицы Сергей Собянин."Убийцу задержали", - написал он.В результате стрельбы погибли два человека, трое пострадали, сообщил мэр.
https://ria.ru/20211207/ugrozy-1762512974.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757366945_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_05accb95a2c38929d65dd60432825f44.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, происшествия, сергей собянин, стрельба в мфц на юго-востоке москвы
15:54 07.12.2021 (обновлено: 16:01 07.12.2021)
В Москве задержали мужчину, устроившего стрельбу в МФЦ
В Москве задержали мужчину, устроившего стрельбу в МФЦ на юго-востоке столицы