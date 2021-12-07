https://ria.ru/20211207/mfts-1762584729.html

В Москве задержали мужчину, устроившего стрельбу в МФЦ

В Москве задержали мужчину, устроившего стрельбу в МФЦ - РИА Новости, 07.12.2021

В Москве задержали мужчину, устроившего стрельбу в МФЦ

Устроившего стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москвы задержали, написал в Twitter мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T15:54

2021-12-07T15:54

2021-12-07T16:01

москва

россия

происшествия

сергей собянин

стрельба в мфц на юго-востоке москвы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757366945_59:743:2379:2048_1920x0_80_0_0_53052dc417b86340e3cf315d97f23a6b.jpg

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Устроившего стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москвы задержали, написал в Twitter мэр столицы Сергей Собянин."Убийцу задержали", - написал он.В результате стрельбы погибли два человека, трое пострадали, сообщил мэр.

https://ria.ru/20211207/ugrozy-1762512974.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, россия, происшествия, сергей собянин, стрельба в мфц на юго-востоке москвы