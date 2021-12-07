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Стрельба в московском МФЦ. Подробности

Мужчина открыл стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москвы - РИА Новости, 07.12.2021

Стрельба в московском МФЦ. Подробности

В МФЦ "Рязанский" на юго-востоке Москвы неизвестный мужчина открыл стрельбу, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T15:52

2021-12-07T15:52

2021-12-07T16:06

москва

происшествия

мфц (многофункциональный центр)

россия

стрельба в мфц на юго-востоке москвы

сергей собянин

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. В МФЦ "Рязанский" на юго-востоке Москвы неизвестный мужчина открыл стрельбу, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.Два человека погибли, трое получили ранения. Как уточнил источник РИА Новости в правоохранительных органах, один из пострадавших — ребенок.Нападавшего задержал сотрудник подразделения МВД по вопросам миграции. Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство двух и более лиц" и "Незаконный оборот оружия", сообщили в Следственно комитете. На месте ЧП работают правоохранители.

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москва, происшествия, мфц (многофункциональный центр), россия, стрельба в мфц на юго-востоке москвы, сергей собянин