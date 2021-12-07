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Путин похвалил работу Собянина по развитию метро
Путин похвалил работу Собянина по развитию метро - РИА Новости, 07.12.2021
Путин похвалил работу Собянина по развитию метро
Мэр Москвы Сергей Собянин и его команда справляются с развитием транспортной системы в столице, заявил президент РФ Владимир Путин во время церемонии запуска... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T16:31
2021-12-07T16:31
2021-12-07T17:25
московский метрополитен
москва
владимир путин
сергей собянин
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин и его команда справляются с развитием транспортной системы в столице, заявил президент РФ Владимир Путин во время церемонии запуска движения по новым станциям Большой кольцевой линии Московского метрополитена."Делать город более современными и динамичными было важнейшей задачей. И, Сергей Семенович, я могу это сейчас с полным основанием сказать, что вы и ваша команда справляетесь с решением этой задачи, она вам по плечу", - сказал Путин по видеосвязи во вторник.
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московский метрополитен, москва, владимир путин, сергей собянин
16:31 07.12.2021 (обновлено: 17:25 07.12.2021)
Путин похвалил работу Собянина по развитию метро
Президент Путин: команда мэра Москвы Собянина справляется с задачей по развитию метро