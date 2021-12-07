https://ria.ru/20211207/metro-1762595688.html

Путин похвалил работу Собянина по развитию метро

Путин похвалил работу Собянина по развитию метро - РИА Новости, 07.12.2021

Путин похвалил работу Собянина по развитию метро

Мэр Москвы Сергей Собянин и его команда справляются с развитием транспортной системы в столице, заявил президент РФ Владимир Путин во время церемонии запуска... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T16:31

2021-12-07T16:31

2021-12-07T17:25

московский метрополитен

москва

владимир путин

сергей собянин

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин и его команда справляются с развитием транспортной системы в столице, заявил президент РФ Владимир Путин во время церемонии запуска движения по новым станциям Большой кольцевой линии Московского метрополитена."Делать город более современными и динамичными было важнейшей задачей. И, Сергей Семенович, я могу это сейчас с полным основанием сказать, что вы и ваша команда справляетесь с решением этой задачи, она вам по плечу", - сказал Путин по видеосвязи во вторник.

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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московский метрополитен, москва, владимир путин, сергей собянин