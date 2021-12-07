Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211207/metro-1762583616.html
Сразу десять: в Москве открыли новые станции Большого кольца метро
Сразу десять: в Москве открыли новые станции Большого кольца метро - РИА Новости, 07.12.2021
Сразу десять: в Москве открыли новые станции Большого кольца метро
Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин приняли участие в церемонии открытия новых станций Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T17:32
2021-12-07T21:46
фото
московский метрополитен
москва
сергей собянин
строительство метро в москве
метро
большая кольцевая линия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/07/1762598140_0:0:3047:1714_1920x0_80_0_0_e899fa6dcd526c7e876f679a6b62acdb.jpg
Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин приняли участие в церемонии открытия новых станций Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена. Запуск года — в фотоленте Ria.
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/07/1762598140_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_dbd0444e16ee4158ce2c51acbc65bec8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
фото, московский метрополитен, москва, сергей собянин, строительство метро в москве, метро, большая кольцевая линия, фото
17:32 07.12.2021 (обновлено: 21:46 07.12.2021)
 

Сразу десять: в Москве открыли новые станции Большого кольца метро

Читать ria.ru в
Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин приняли участие в церемонии открытия новых станций Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена.
Запуск года — в фотоленте Ria.
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал проект БКЛ самым сложным и востребованным. "Это как раз тот ключевой проект, который является вместе с МЦК по сути дела новым опорным каркасом всей транспортной системы Москвы и Московского транспортного узла", — сказал он.

Мэр Москвы Сергей Собянин на церемонии открытия станции Новаторская южного участка Большой кольцевой линии Московского метрополитена
1 из 12

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал проект БКЛ самым сложным и востребованным. "Это как раз тот ключевой проект, который является вместе с МЦК по сути дела новым опорным каркасом всей транспортной системы Москвы и Московского транспортного узла", — сказал он.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанк

Президент Владимир Путин также принял участие в церемонии запуска новых станций по видеосвязи.

Президент РФ Владимир Путин в режиме видеосвязи принимает участие в церемонии запуска пассажирского движения на новых станциях Большой кольцевой линии Московского метрополитена
2 из 12

Президент Владимир Путин также принял участие в церемонии запуска новых станций по видеосвязи.

© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Пассажирское движение запустили на участке Большой кольцевой линии от "Мневников" до "Каховской".

Сотрудница московского метро на станции Новаторская южного участка Большой кольцевой линии Московского метрополитена
3 из 12

Пассажирское движение запустили на участке Большой кольцевой линии от "Мневников" до "Каховской".

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Это беспрецедентный случай, когда для пассажиров одновременно открывают сразу десять станций метро.

Поезд на станции Новаторская южного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена
4 из 12

Это беспрецедентный случай, когда для пассажиров одновременно открывают сразу десять станций метро.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Четыре новые станции — "Новаторская", "Воронцовская", "Зюзино" и "Каховская" — расположены на юго-западе.

Девушка фотографируется на фоне входа станции Новаторская южного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена.
5 из 12

Четыре новые станции — "Новаторская", "Воронцовская", "Зюзино" и "Каховская" — расположены на юго-западе.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Новая линия позволит разгрузить центральную часть метро.

Вход на станцию Новаторская южного участка Большой кольцевой линии Московского метрополитена
6 из 12

Новая линия позволит разгрузить центральную часть метро.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Семь из десяти вводимых станций — пересадочные, с них можно перейти на семь радиальных линий и две линии московских центральных диаметров.

Девушка смотрит схему метро на станции Новаторская южного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена
7 из 12

Семь из десяти вводимых станций — пересадочные, с них можно перейти на семь радиальных линий и две линии московских центральных диаметров.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Всего на Большом кольце будет 31 станция.

Билетные кассы в вестибюле станции Новаторская южного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена
8 из 12

Всего на Большом кольце будет 31 станция.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

БКЛ соединит радиальные линии московской подземки на расстоянии до десяти километров от Кольцевой.

Поезд на станции Новаторская южного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена
9 из 12

БКЛ соединит радиальные линии московской подземки на расстоянии до десяти километров от Кольцевой.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Сотрудница метро на станции "Новаторская" южного участка Большой кольцевой линии.

Сотрудница метро на станции Новаторская южного участка Большой кольцевой линии Московского метрополитена
10 из 12

Сотрудница метро на станции "Новаторская" южного участка Большой кольцевой линии.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

БКЛ может стать самой протяженной кольцевой линией метро в мире.

Станция Новаторская южного участка Большой кольцевой линии Московского метрополитена
11 из 12

БКЛ может стать самой протяженной кольцевой линией метро в мире.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Первые пассажиры новых станций Большой кольцевой линии метро.

Люди на станции Новаторская южного участка Большой кольцевой линии Московского метрополитена
12 из 12

Первые пассажиры новых станций Большой кольцевой линии метро.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
 
ФотоМосковский метрополитенМоскваСергей СобянинСтроительство метро в МосквеМетроБольшая кольцевая линия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:39Иммунолог развеял надежду на спасительные свойства "омикрона"
02:37Экс-советник Трампа заявил, что Байден игнорирует интересы России
02:35"Король фруктов" оказался опасным для многих россиян
02:33Экс-главком НАТО заявил о необходимости предоставить военную помощь Украине
02:26В "Векторе" заявили, что коронавирусы могут прорваться из мира животных
02:18Путин заявил Байдену, что НАТО пытается освоить украинскую территорию
02:18В Минтруда рассказали, когда можно полностью получить пенсионные накопления
02:13Нуланд заявила, что Байден хочет стабильных отношений с Россией
02:11На Украине ожидают деэскалации после разговора Путина и Байдена
02:09Названы особенности питания после вакцинации
02:04В Москве задержали насильника, жертва которого выпрыгнула из окна
02:00Эксперты рассказали, какая недвижимость выиграет от новых станций БКЛ
01:56Освобожденное из-под ареста судно "Академик Иоффе" отправилось в Россию
01:49В Раде "поблагодарили" США за отсутствие санкций по "Северному потоку — 2"
01:46Нуланд заявила, что Путин решил воссоздать Советский Союз
01:40Слуцкий прокомментировал переговоры Путина и Байдена
01:37Экс-премьер рассказал, когда у Украины закончится газ
01:33Девушка Саакашвили заявила, что политик отказался от лекарств
01:25Салливан заявил о готовности США предоставить военную помощь странам Балтии
01:19"Красные линии" и Украина: что обсуждали Путин и Байден
Лента новостейМолния
Иммунолог развеял надежду на спасительные свойства "омикрона"Экс-советник Трампа заявил, что Байден игнорирует интересы России"Король фруктов" оказался опасным для многих россиянЭкс-главком НАТО заявил о необходимости предоставить военную помощь УкраинеВ "Векторе" заявили, что коронавирусы могут прорваться из мира животныхПутин заявил Байдену, что НАТО пытается освоить украинскую территориюВ Минтруда рассказали, когда можно полностью получить пенсионные накопленияНуланд заявила, что Байден хочет стабильных отношений с РоссиейНа Украине ожидают деэскалации после разговора Путина и БайденаНазваны особенности питания после вакцинацииВ Москве задержали насильника, жертва которого выпрыгнула из окнаЭксперты рассказали, какая недвижимость выиграет от новых станций БКЛОсвобожденное из-под ареста судно "Академик Иоффе" отправилось в РоссиюВ Раде "поблагодарили" США за отсутствие санкций по "Северному потоку — 2"Нуланд заявила, что Путин решил воссоздать Советский СоюзСлуцкий прокомментировал переговоры Путина и БайденаЭкс-премьер рассказал, когда у Украины закончится газДевушка Саакашвили заявила, что политик отказался от лекарствСалливан заявил о готовности США предоставить военную помощь странам Балтии"Красные линии" и Украина: что обсуждали Путин и Байден