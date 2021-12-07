Сразу десять: в Москве открыли новые станции Большого кольца метро
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал проект БКЛ самым сложным и востребованным. "Это как раз тот ключевой проект, который является вместе с МЦК по сути дела новым опорным каркасом всей транспортной системы Москвы и Московского транспортного узла", — сказал он.
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал проект БКЛ самым сложным и востребованным. "Это как раз тот ключевой проект, который является вместе с МЦК по сути дела новым опорным каркасом всей транспортной системы Москвы и Московского транспортного узла", — сказал он.
Президент Владимир Путин также принял участие в церемонии запуска новых станций по видеосвязи.
Президент Владимир Путин также принял участие в церемонии запуска новых станций по видеосвязи.
Пассажирское движение запустили на участке Большой кольцевой линии от "Мневников" до "Каховской".
Пассажирское движение запустили на участке Большой кольцевой линии от "Мневников" до "Каховской".
Это беспрецедентный случай, когда для пассажиров одновременно открывают сразу десять станций метро.
Это беспрецедентный случай, когда для пассажиров одновременно открывают сразу десять станций метро.
Четыре новые станции — "Новаторская", "Воронцовская", "Зюзино" и "Каховская" — расположены на юго-западе.
Четыре новые станции — "Новаторская", "Воронцовская", "Зюзино" и "Каховская" — расположены на юго-западе.
Новая линия позволит разгрузить центральную часть метро.
Новая линия позволит разгрузить центральную часть метро.
Семь из десяти вводимых станций — пересадочные, с них можно перейти на семь радиальных линий и две линии московских центральных диаметров.
Семь из десяти вводимых станций — пересадочные, с них можно перейти на семь радиальных линий и две линии московских центральных диаметров.
Всего на Большом кольце будет 31 станция.
БКЛ соединит радиальные линии московской подземки на расстоянии до десяти километров от Кольцевой.
БКЛ соединит радиальные линии московской подземки на расстоянии до десяти километров от Кольцевой.
Сотрудница метро на станции "Новаторская" южного участка Большой кольцевой линии.
Сотрудница метро на станции "Новаторская" южного участка Большой кольцевой линии.
БКЛ может стать самой протяженной кольцевой линией метро в мире.
БКЛ может стать самой протяженной кольцевой линией метро в мире.
Первые пассажиры новых станций Большой кольцевой линии метро.
Первые пассажиры новых станций Большой кольцевой линии метро.