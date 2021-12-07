Сразу десять: в Москве открыли новые станции Большого кольца метро

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал проект БКЛ самым сложным и востребованным. "Это как раз тот ключевой проект, который является вместе с МЦК по сути дела новым опорным каркасом всей транспортной системы Москвы и Московского транспортного узла", — сказал он.