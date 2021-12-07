08:55 07.12.2021 (обновлено: 10:17 07.12.2021)
В Мекку смогут поехать россияне, привитые вакциной "Спутник V"
Муфтий Аббясов сообщил, что в Мекку смогут поехать россияне, привитые вакциной "Спутник V"
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинский работник готовит шприц с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Паломники, привитые любой российской вакциной, кроме двухкомпонентного "Спутника V", не будут допущены до поклонения святыням ислама в Мекке, как следует из заявления саудовских властей, рассказал в интервью РИА Новости заместитель председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) муфтий Московской области Рушан Аббясов.
Ранее Российский фонд прямых инвестиций сообщил, что власти Саудовской Аравии разрешили с 1 января 2022 года въезд в страну вакцинированным двумя дозами "Спутника V" - это позволит совершить паломничество к святыням ислама в городах Мекка и Медина. Паломникам предстоит сдать ПЦР-тест и пройти 48-часовой карантин, подчеркнули в фонде.
По словам Аббясова, ранее власти Саудовской Аравии стали допускать на умру только иностранцев, привитых вакцинами, одобренными ВОЗ, российские препараты - не в их числе.
"Власти королевства сделали исключение для "Спутника V". Важно уточнить, что по нашим данным, саудовские власти разрешили паломничество только для вакцинированных "Спутником V", то есть привитых "Спутником Лайт" и другими российскими вакцинами пускать не будут", - сказал Аббясов.
Он отметил, что паломник по прибытии должен пройти трехдневный карантин в гостинице, сдать ПЦР-тест, а также скачать специальное приложение, чтобы выбрать время посещения Заповедной мечети.
Согласно вероучению, каждый мусульманин должен хотя бы раз в жизни совершить хадж – паломничество к святыням ислама в Мекке, Саудовской Аравии. Хадж можно совершить только в посвященный этому месяц зуль-хиджа ("месяц паломничества") по лунному календарю, в 2022 году – в июле. Также верующие могут посетить Мекку в любое другое время года. Такое "малое" паломничество называется умра, но, с точки зрения ислама, оно не обязательно и не является заменой хаджу.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.