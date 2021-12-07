https://ria.ru/20211207/mekka-1762494537.html

В Мекку смогут поехать россияне, привитые вакциной "Спутник V"

В Мекку смогут поехать россияне, привитые вакциной "Спутник V" - РИА Новости, 07.12.2021

В Мекку смогут поехать россияне, привитые вакциной "Спутник V"

Паломники, привитые любой российской вакциной, кроме двухкомпонентного "Спутника V", не будут допущены до поклонения святыням ислама в Мекке, как следует из... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T08:55

2021-12-07T08:55

2021-12-07T10:17

распространение коронавируса

московская область (подмосковье)

медина

воз

рушан аббясов

российский фонд прямых инвестиций

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Паломники, привитые любой российской вакциной, кроме двухкомпонентного "Спутника V", не будут допущены до поклонения святыням ислама в Мекке, как следует из заявления саудовских властей, рассказал в интервью РИА Новости заместитель председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) муфтий Московской области Рушан Аббясов.Ранее Российский фонд прямых инвестиций сообщил, что власти Саудовской Аравии разрешили с 1 января 2022 года въезд в страну вакцинированным двумя дозами "Спутника V" - это позволит совершить паломничество к святыням ислама в городах Мекка и Медина. Паломникам предстоит сдать ПЦР-тест и пройти 48-часовой карантин, подчеркнули в фонде.По словам Аббясова, ранее власти Саудовской Аравии стали допускать на умру только иностранцев, привитых вакцинами, одобренными ВОЗ, российские препараты - не в их числе.Он отметил, что паломник по прибытии должен пройти трехдневный карантин в гостинице, сдать ПЦР-тест, а также скачать специальное приложение, чтобы выбрать время посещения Заповедной мечети.Согласно вероучению, каждый мусульманин должен хотя бы раз в жизни совершить хадж – паломничество к святыням ислама в Мекке, Саудовской Аравии. Хадж можно совершить только в посвященный этому месяц зуль-хиджа ("месяц паломничества") по лунному календарю, в 2022 году – в июле. Также верующие могут посетить Мекку в любое другое время года. Такое "малое" паломничество называется умра, но, с точки зрения ислама, оно не обязательно и не является заменой хаджу.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.

https://radiosputnik.ria.ru/20211205/putin-1762290479.html

https://ria.ru/20211207/palomnik-1762493453.html

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