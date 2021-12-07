Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211207/mekka-1762494537.html
В Мекку смогут поехать россияне, привитые вакциной "Спутник V"
В Мекку смогут поехать россияне, привитые вакциной "Спутник V" - РИА Новости, 07.12.2021
В Мекку смогут поехать россияне, привитые вакциной "Спутник V"
Паломники, привитые любой российской вакциной, кроме двухкомпонентного "Спутника V", не будут допущены до поклонения святыням ислама в Мекке, как следует из... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T08:55
2021-12-07T10:17
распространение коронавируса
московская область (подмосковье)
медина
воз
рушан аббясов
российский фонд прямых инвестиций
россия
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757502370_0:119:3253:1949_1920x0_80_0_0_d7920f64c59bdf3326960f4d0443d03b.jpg
МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Паломники, привитые любой российской вакциной, кроме двухкомпонентного "Спутника V", не будут допущены до поклонения святыням ислама в Мекке, как следует из заявления саудовских властей, рассказал в интервью РИА Новости заместитель председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) муфтий Московской области Рушан Аббясов.Ранее Российский фонд прямых инвестиций сообщил, что власти Саудовской Аравии разрешили с 1 января 2022 года въезд в страну вакцинированным двумя дозами "Спутника V" - это позволит совершить паломничество к святыням ислама в городах Мекка и Медина. Паломникам предстоит сдать ПЦР-тест и пройти 48-часовой карантин, подчеркнули в фонде.По словам Аббясова, ранее власти Саудовской Аравии стали допускать на умру только иностранцев, привитых вакцинами, одобренными ВОЗ, российские препараты - не в их числе.Он отметил, что паломник по прибытии должен пройти трехдневный карантин в гостинице, сдать ПЦР-тест, а также скачать специальное приложение, чтобы выбрать время посещения Заповедной мечети.Согласно вероучению, каждый мусульманин должен хотя бы раз в жизни совершить хадж – паломничество к святыням ислама в Мекке, Саудовской Аравии. Хадж можно совершить только в посвященный этому месяц зуль-хиджа ("месяц паломничества") по лунному календарю, в 2022 году – в июле. Также верующие могут посетить Мекку в любое другое время года. Такое "малое" паломничество называется умра, но, с точки зрения ислама, оно не обязательно и не является заменой хаджу.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.
https://radiosputnik.ria.ru/20211205/putin-1762290479.html
https://ria.ru/20211207/palomnik-1762493453.html
московская область (подмосковье)
медина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757502370_453:0:3182:2047_1920x0_80_0_0_c4d837aaf26af30f90d01c6fa18f1efa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), медина, воз, рушан аббясов, российский фонд прямых инвестиций, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, религия, вакцина "спутник v"
08:55 07.12.2021 (обновлено: 10:17 07.12.2021)
 
В Мекку смогут поехать россияне, привитые вакциной "Спутник V"

Муфтий Аббясов сообщил, что в Мекку смогут поехать россияне, привитые вакциной "Спутник V"

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинский работник готовит шприц с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Медицинский работник готовит шприц с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Паломники, привитые любой российской вакциной, кроме двухкомпонентного "Спутника V", не будут допущены до поклонения святыням ислама в Мекке, как следует из заявления саудовских властей, рассказал в интервью РИА Новости заместитель председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) муфтий Московской области Рушан Аббясов.
Ранее Российский фонд прямых инвестиций сообщил, что власти Саудовской Аравии разрешили с 1 января 2022 года въезд в страну вакцинированным двумя дозами "Спутника V" - это позволит совершить паломничество к святыням ислама в городах Мекка и Медина. Паломникам предстоит сдать ПЦР-тест и пройти 48-часовой карантин, подчеркнули в фонде.
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание о ситуации в угольной отрасли Кемеровской области Кузбасса в угольной отрасли Кузбасса - РИА Новости, 1920, 05.12.2021
5 декабря, 20:34В России
Путин: нужно добиться признания вакцины "Спутник V" со стороны ВОЗ
По словам Аббясова, ранее власти Саудовской Аравии стали допускать на умру только иностранцев, привитых вакцинами, одобренными ВОЗ, российские препараты - не в их числе.
"Власти королевства сделали исключение для "Спутника V". Важно уточнить, что по нашим данным, саудовские власти разрешили паломничество только для вакцинированных "Спутником V", то есть привитых "Спутником Лайт" и другими российскими вакцинами пускать не будут", - сказал Аббясов.
Он отметил, что паломник по прибытии должен пройти трехдневный карантин в гостинице, сдать ПЦР-тест, а также скачать специальное приложение, чтобы выбрать время посещения Заповедной мечети.
Согласно вероучению, каждый мусульманин должен хотя бы раз в жизни совершить хадж – паломничество к святыням ислама в Мекке, Саудовской Аравии. Хадж можно совершить только в посвященный этому месяц зуль-хиджа ("месяц паломничества") по лунному календарю, в 2022 году – в июле. Также верующие могут посетить Мекку в любое другое время года. Такое "малое" паломничество называется умра, но, с точки зрения ислама, оно не обязательно и не является заменой хаджу.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.
Паломники, прибывающие на хадж в Мекку, совершают намаз в Медине - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
08:38Религия
Паломники в Мекку должны будут пройти карантин
 
Распространение коронавирусаМосковская область (Подмосковье)МединаВОЗРушан АббясовРоссийский фонд прямых инвестицийРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииРелигияВакцина "Спутник V"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:39Иммунолог развеял надежду на спасительные свойства "омикрона"
02:37Экс-советник Трампа заявил, что Байден игнорирует интересы России
02:35"Король фруктов" оказался опасным для многих россиян
02:33Экс-главком НАТО заявил о необходимости предоставить военную помощь Украине
02:26В "Векторе" заявили, что коронавирусы могут прорваться из мира животных
02:18Путин заявил Байдену, что НАТО пытается освоить украинскую территорию
02:18В Минтруда рассказали, когда можно полностью получить пенсионные накопления
02:13Нуланд заявила, что Байден хочет стабильных отношений с Россией
02:11На Украине ожидают деэскалации после разговора Путина и Байдена
02:09Названы особенности питания после вакцинации
02:04В Москве задержали насильника, жертва которого выпрыгнула из окна
02:00Эксперты рассказали, какая недвижимость выиграет от новых станций БКЛ
01:56Освобожденное из-под ареста судно "Академик Иоффе" отправилось в Россию
01:49В Раде "поблагодарили" США за отсутствие санкций по "Северному потоку — 2"
01:46Нуланд заявила, что Путин решил воссоздать Советский Союз
01:40Слуцкий прокомментировал переговоры Путина и Байдена
01:37Экс-премьер рассказал, когда у Украины закончится газ
01:33Девушка Саакашвили заявила, что политик отказался от лекарств
01:25Салливан заявил о готовности США предоставить военную помощь странам Балтии
01:19"Красные линии" и Украина: что обсуждали Путин и Байден
Лента новостейМолния
Иммунолог развеял надежду на спасительные свойства "омикрона"Экс-советник Трампа заявил, что Байден игнорирует интересы России"Король фруктов" оказался опасным для многих россиянЭкс-главком НАТО заявил о необходимости предоставить военную помощь УкраинеВ "Векторе" заявили, что коронавирусы могут прорваться из мира животныхПутин заявил Байдену, что НАТО пытается освоить украинскую территориюВ Минтруда рассказали, когда можно полностью получить пенсионные накопленияНуланд заявила, что Байден хочет стабильных отношений с РоссиейНа Украине ожидают деэскалации после разговора Путина и БайденаНазваны особенности питания после вакцинацииВ Москве задержали насильника, жертва которого выпрыгнула из окнаЭксперты рассказали, какая недвижимость выиграет от новых станций БКЛОсвобожденное из-под ареста судно "Академик Иоффе" отправилось в РоссиюВ Раде "поблагодарили" США за отсутствие санкций по "Северному потоку — 2"Нуланд заявила, что Путин решил воссоздать Советский СоюзСлуцкий прокомментировал переговоры Путина и БайденаЭкс-премьер рассказал, когда у Украины закончится газДевушка Саакашвили заявила, что политик отказался от лекарствСалливан заявил о готовности США предоставить военную помощь странам Балтии"Красные линии" и Украина: что обсуждали Путин и Байден