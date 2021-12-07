https://ria.ru/20211207/meditsina-1762575796.html

Медицина должна работать без сбоев в новогодние праздники, заявил Мишустин

Медицина должна работать без сбоев в новогодние праздники, заявил Мишустин - РИА Новости, 07.12.2021

Медицина должна работать без сбоев в новогодние праздники, заявил Мишустин

В новогодние праздники медицина должна работать без сбоев, пора готовиться уже сейчас, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T15:28

2021-12-07T15:28

2021-12-07T15:44

здоровье - общество

михаил мишустин

михаил мурашко

россия

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. В новогодние праздники медицина должна работать без сбоев, пора готовиться уже сейчас, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин."Меньше чем через месяц начнутся новогодние праздники. Региональные системы здравоохранения должны, конечно, работать без сбоев. Пожалуйста, контролируйте это и, несмотря на январские выходные, важно продолжать вакцинацию, готовиться к этому надо уже сейчас, чтобы в праздничное время у людей была возможность сделать прививку, защитить себя и своих близких от опасных последствий болезни", - сказал Мишустин в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом после выступления министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

https://ria.ru/20211207/shtamm-1762577256.html

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здоровье - общество, михаил мишустин, михаил мурашко, россия