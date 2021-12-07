https://ria.ru/20211207/matkapital-1762536734.html

Почти 12 миллионов россиян получили материнский капитал

Почти 12 миллионов россиян получили материнский капитал - РИА Новости, 07.12.2021

Почти 12 миллионов россиян получили материнский капитал

Материнский капитал за время действия программы получили почти 12 миллионов россиян, сообщил глава Минтруда РФ Антон Котяков. РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T12:41

2021-12-07T12:41

2021-12-07T12:41

общество

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

антон котяков

россия

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Материнский капитал за время действия программы получили почти 12 миллионов россиян, сообщил глава Минтруда РФ Антон Котяков."Всего с начала реализации программы материнский капитал получили почти 12 миллионов наших граждан", - сказал министр, выступая на правительственном часе в Госдуме.Он напомнил, что сейчас маткапитал предоставляется без обращения в Пенсионный фонд России – в течение пяти рабочих дней после регистрации в ЗАГС рождения ребенка данные поступают на портал госуслуг. Более 80% семей тратят маткапитал на улучшение жилищных условий, добавил министр.

https://ria.ru/20210926/matkapital-1751830390.html

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общество, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), антон котяков, россия