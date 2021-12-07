https://ria.ru/20211207/matkapital-1762536734.html
Почти 12 миллионов россиян получили материнский капитал
Почти 12 миллионов россиян получили материнский капитал - РИА Новости, 07.12.2021
Почти 12 миллионов россиян получили материнский капитал
Материнский капитал за время действия программы получили почти 12 миллионов россиян, сообщил глава Минтруда РФ Антон Котяков. РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T12:41
2021-12-07T12:41
2021-12-07T12:41
общество
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
антон котяков
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1c/1761163812_0:591:2588:2047_1920x0_80_0_0_1a705f72a87a25a8d619034b748ece92.jpg
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Материнский капитал за время действия программы получили почти 12 миллионов россиян, сообщил глава Минтруда РФ Антон Котяков."Всего с начала реализации программы материнский капитал получили почти 12 миллионов наших граждан", - сказал министр, выступая на правительственном часе в Госдуме.Он напомнил, что сейчас маткапитал предоставляется без обращения в Пенсионный фонд России – в течение пяти рабочих дней после регистрации в ЗАГС рождения ребенка данные поступают на портал госуслуг. Более 80% семей тратят маткапитал на улучшение жилищных условий, добавил министр.
https://ria.ru/20210926/matkapital-1751830390.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1c/1761163812_523:909:2040:2047_1920x0_80_0_0_aa799ce6631701edd36fee2862a6fb3f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), антон котяков, россия
Почти 12 миллионов россиян получили материнский капитал
Почти 12 миллионов россиян получили материнский капитал за время действия программы