https://ria.ru/20211207/marshruty-1762327255.html

Туристам стали доступны новые трехдневные маршруты в сервисе Ruspass

Туристам стали доступны новые трехдневные маршруты в сервисе Ruspass - РИА Новости, 07.12.2021

Туристам стали доступны новые трехдневные маршруты в сервисе Ruspass

Туристам стали доступны новые трехдневные маршруты в туристическом сервисе Russpass, сообщается на сайте мэра Москвы. РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T02:19

2021-12-07T02:19

2021-12-07T02:19

туризм

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Туристам стали доступны новые трехдневные маршруты в туристическом сервисе Russpass, сообщается на сайте мэра Москвы."В цифровом сервисе Russpass появились новые трехдневные маршруты. Они начинаются в Москве и продолжаются во Владимире и Нижнем Новгороде или в Туле и Орле", — говорится в сообщении.Отмечается, что новый формат путешествий включает в себя сразу несколько городов, которые будут интересны и любителям прогуляться по уютным улочкам и набережным, и тем, кто увлечен древними храмами, музеями-заповедниками и старинной архитектурой.В первом маршруте "Москва, Владимир, Нижний Новгород: прошлое и настоящее древних городов" туристам предлагают посетить Государственный музей архитектуры имени Щусева и ознакомиться с центром столицы. Во второй день во Владимире путешественники смогут увидеть центр города, посетить Дмитриевский собор и церковь Покрова на Нерли, пройти через Золотые ворота и увидеть копии первых спутников, коллекцию метеоритов и диораму, иллюстрирующую запуск орбитального космического корабля "Буран" во Владимирском планетарии. В Нижнем Новгороде в экскурсию включено посещение Кремля и подъем по Чкаловской лестнице.Второй маршрут "Москва, Тула, Орел: литературное путешествие" позволит погрузиться в историю жизни известных писателей-классиков. В программу первого дня входят музеи Льва Толстого и Ивана Тургенева в столице и круиз по Москве-реке. В Туле во второй день можно будет увидеть центр города и посетить музей "Тульский пряник", а также поехать в Ясную Поляну. Третий день маршрута будет в Орле, где туристы посетят музей-заповедник Тургенева "Спасское-Лутовиново", здание Орловского коммерческого банка, а также погуляют по берегу Оки.Подчеркивается, что при планировании маршрута пользователи Russpass могут самостоятельно разнообразить его другими экскурсиями и развлечениями, а также узнать, какие еще интересные места есть поблизости. Помимо этого, сервис позволит забронировать отель или купить билеты.

https://ria.ru/20211129/perm-1760562003.html

https://ria.ru/20211206/ronkainen-1761965327.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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