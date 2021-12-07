https://ria.ru/20211207/lukashenko-1762533945.html
Лукашенко рассказал, что часто обсуждает с Путиным ситуацию на Балканах
Лукашенко рассказал, что часто обсуждает с Путиным ситуацию на Балканах - РИА Новости, 07.12.2021
Лукашенко рассказал, что часто обсуждает с Путиным ситуацию на Балканах
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ходе встреч с главой российского государства Владимиром Путиным они часто обсуждают ситуацию на Балканах. РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T12:33
2021-12-07T12:33
2021-12-07T12:33
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МИНСК, 7 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ходе встреч с главой российского государства Владимиром Путиным они часто обсуждают ситуацию на Балканах."Должен вам сказать, что практически на каждой встрече с президентом Путиным мы часто говорим о Балканах. А на Балканах у нас кто - Сербия. Всегда точкой опоры для славянства была на Балканах. Она и сегодня есть. Очень часто мы обсуждаем проблемы, которые у вас существуют, и настроены на очень хорошее сотрудничество", - сказал он на встрече с почетным консулом Белоруссии в Белграде, председателем группы дружбы в парламенте Сербии Драгомиром Каричем, передает официальный сайт президента Белоруссии.Лукашенко отметил, что отношения Белоруссии с Сербией, а также между народами и лидерами двух стран остаются дружественными."Что касается работы с Сербией, передайте президенту (Александру Вучичу - ред.) самые добрые мои пожелания. Мы как были надежными друзьями, так и будем. И для нашего брата Вучича, и для сербского народа. Это наш народ", - заявил белорусский лидер.
https://ria.ru/20211206/serbiya-1762377431.html
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в мире, белград (город), белоруссия, сербия, владимир путин, александр лукашенко, александр вучич, россия
Лукашенко рассказал, что часто обсуждает с Путиным ситуацию на Балканах
Президент Белоруссии Лукашенко рассказал, что обсуждает с Путиным ситуацию на Балканах