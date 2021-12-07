https://ria.ru/20211207/lukashenko-1762533945.html

Лукашенко рассказал, что часто обсуждает с Путиным ситуацию на Балканах

Лукашенко рассказал, что часто обсуждает с Путиным ситуацию на Балканах - РИА Новости, 07.12.2021

Лукашенко рассказал, что часто обсуждает с Путиным ситуацию на Балканах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ходе встреч с главой российского государства Владимиром Путиным они часто обсуждают ситуацию на Балканах. РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T12:33

2021-12-07T12:33

2021-12-07T12:33

в мире

белград (город)

белоруссия

сербия

владимир путин

александр лукашенко

александр вучич

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/02/1761840710_86:0:1604:854_1920x0_80_0_0_3cb54bd4aeeedacad0f97349682a60fe.jpg

МИНСК, 7 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ходе встреч с главой российского государства Владимиром Путиным они часто обсуждают ситуацию на Балканах."Должен вам сказать, что практически на каждой встрече с президентом Путиным мы часто говорим о Балканах. А на Балканах у нас кто - Сербия. Всегда точкой опоры для славянства была на Балканах. Она и сегодня есть. Очень часто мы обсуждаем проблемы, которые у вас существуют, и настроены на очень хорошее сотрудничество", - сказал он на встрече с почетным консулом Белоруссии в Белграде, председателем группы дружбы в парламенте Сербии Драгомиром Каричем, передает официальный сайт президента Белоруссии.Лукашенко отметил, что отношения Белоруссии с Сербией, а также между народами и лидерами двух стран остаются дружественными."Что касается работы с Сербией, передайте президенту (Александру Вучичу - ред.) самые добрые мои пожелания. Мы как были надежными друзьями, так и будем. И для нашего брата Вучича, и для сербского народа. Это наш народ", - заявил белорусский лидер.

https://ria.ru/20211206/serbiya-1762377431.html

https://ria.ru/20211118/london-1759545126.html

белград (город)

белоруссия

сербия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, белград (город), белоруссия, сербия, владимир путин, александр лукашенко, александр вучич, россия