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Глава Кузбасса рассказал о состоянии пострадавших при ЧП на "Листвяжной"

Глава Кузбасса рассказал о состоянии пострадавших при ЧП на "Листвяжной" - РИА Новости, 07.12.2021

Глава Кузбасса рассказал о состоянии пострадавших при ЧП на "Листвяжной"

Два человека, пострадавших на шахте "Листвяжная", остаются в больнице, сообщается в Telegram-канале губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева. РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T09:39

2021-12-07T09:39

2021-12-07T09:39

происшествия

кемеровская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

сергей цивилев

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

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КЕМЕРОВО, 7 дек – РИА Новости. Два человека, пострадавших на шахте "Листвяжная", остаются в больнице, сообщается в Telegram-канале губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева."На 12.00 7 декабря на лечении в стационарах Кузбасса находятся 2 человека (1 горноспасатель, 1 шахтер). На амбулаторном лечении — 96 пациентов (54 шахтера, 42 спасателя). Сняты с амбулаторного наблюдения 8 пациентов — 5 шахтеров и 3 спасателя", – говорится в сообщении.Метан взорвался в "Листвяжной" 25 ноября, когда под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва, но выбраться успели не все - пять сотрудников МЧС погибли. Всего жертвами трагедии стал 51 человек.

кемеровская область

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происшествия, кемеровская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сергей цивилев, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе