https://ria.ru/20211207/linii-1762545895.html

В Кремле напомнили о "красных линиях" в отношениях с США

В Кремле напомнили о "красных линиях" в отношениях с США - РИА Новости, 07.12.2021

В Кремле напомнили о "красных линиях" в отношениях с США

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден нацелены на диалог, а не чтобы быть в тупике, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T13:16

2021-12-07T13:16

2021-12-07T13:38

политика

сша

россия

владимир путин

дмитрий песков

джо байден

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден нацелены на диалог, а не чтобы быть в тупике, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Очевидно, что если два президента идут на разговор, они все-таки нацелены на обсуждение вопросов, а не имеют в виду заводить дело в тупик. Что касается российской стороны, неоднократно Путин говорил, что мы ищем хороших предсказуемых отношений с Соединенными Штатами. Россия никогда ни на кого не собиралась нападать, но у нас есть свои озабоченности, есть свои красные линии. Об этом четко говорил президент, на это уже господин Байден ответил, что не собирается признавать каких-то красных линий, в том числе и эта тема будет обсуждаться", - сказал Песков.

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политика, сша, россия, владимир путин, дмитрий песков, джо байден